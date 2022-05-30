«Ни один крокодил так не пугал меня»: Вячеслав Чепурченко – о шоу «Звезды в Африке» и работе с Константином Богомоловым

Также актер признался Teleprogramma.pro, с кем ему было тяжелее всего было находить общий язык на проекте канала ТНТ.

Экстремальное шоу «Звезды в Африке» подошло к своему логическому завершению. Одним из самых ярких участников проекта на канале ТНТ стал актер Вячеслав Чепурченко. В Африке ему пришлось голодать, есть насекомых и постоянно преодолевать свои страхи. Однако самым сложным испытанием Вячеслав назвал другое.

А о том, что именно, а также о своих симпатиях и антипатиях на проекте и работе с Константином Богомоловым актер рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Я был не самым сладким сожителем»

— Вячеслав, почему вы вообще решили принять участие в шоу «Звезды в Африке»?

— Да потому что это невероятное приключение. Когда бы еще в жизни я добрался бы до Африки – страны, которая так далеко и как будто существует только по телевизору, в каком-то приключенческом фильме.

Тем более я смотрел первый сезон, и мне очень понравилось шоу. Мне хотелось узнать, на что я способен, на что меня хватит и по физическим, и по моральным качествам.

— Что все-таки было самым сложным на этом проекте?

— Находиться в режиме 24 на 7 с людьми, которых ты раньше не знал, и с которыми нужно как-то уживаться. А мы все разные, у всех свои потребности и тараканы в голове. И не со всеми ты на одной волне, скажем так.

Если в жизни мы можем избежать неприятного человека, то здесь другая ситуация. В итоге проверка бытом оказалась самой сложной. Ни один таракан и крокодил не пугал меня так, как постоянное нахождение с окружающими.

Знаете, раньше существовала пытка, когда в течение двух-трех суток на затылок человека падала капля. И потом люди сходили с ума. Поэтому практически ежедневная необходимость общения с неприятными личностями, конечно, выбивала из колеи.

— А как справлялись с чувством голода?

— Непродуктивно. У меня вообще с этим проблемы. Голод очень сильно влияет на настроение. Я сразу становлюсь обозленным и раздраженным. В общем, я был не самым сладким сожителем со всеми участниками. Но мне приходилось терпеть, держаться, не срываться.

— Какие эмоции вы испытывали на самых опасных, экстремальных испытаниях?

— Наверное, внутренний холод, собранность. Я сразу зажимаюсь. То есть это не выплеск, а наоборот, пружина сжимается. В этот момент голова не всегда работает, больше включаются инстинкты. Так что не всегда удавалось пройти испытание с холодной головой, пытаясь собраться.

— С кем из участников шоу вы подружились, а с кем-наоборот?

— На самом деле на проекте было очень много позитивных, классных ребят: Валя Карнавал, Аня Покров, Каролина Севастьянова, Саша Стоун, Толя Цой. С Толей, наверное, я сдружился больше всех. До сих пор поддерживаем с ним связь. По крайней мере, эти ребята не говорили ничего плохого за глаза. А вот многие персонажи – наоборот.

Представители старшего поколения общались так, будто прожили эту жизнь и знают о ней гораздо больше. И тут ты – нервничаешь, о чем-то переживаешь…

Они считали, что самые опытные, взрослые, умные. Мол, мы-то пожили, мы больше знаем. И вот это мне и больше всего не нравилось. Мне кажется, что в жизни нужно быть проще. А признавать ошибки, на мой взгляд, — это гораздо мужественнее, чем строить из себя опытного. Поэтому с такими ребятами мне было совсем не по пути.

— А как женская половина коллектива относилась к Каролине Севастьяновой? В прессе то и дело появлялись заметки, что она чуть ли не соблазняет всех вокруг… Не завидовали ли ей девушки?

— Да хорошо. Там на самом деле все негативные уже вылетели. В финальных испытаниях — только позитивные. Остался один Олег Верещагин, хотя он на негативе. (Олег стал победителем шоу — прим. ред). А вообще большинство участников общались между собой доброжелательно.

«Константин Богомолов точно знает, чего хочет»

-Не за горами – лето. Как собираетесь провести его?

— Летом как всегда все отдыхают, а я работаю. Это самое продуктивное время для съемок. И я надеюсь, что за лето получится принять участие во множестве проектов и подзаработать. А потом уже можно будет отдыхать.

— Недавно видели вас в спектакле «На всякого мудреца» Константина Богомолова. Как вам работается с этим режиссером?

— Прекрасно. Константин Богомолов – невероятно талантливый, умный, острый режиссер и человек. И любой его спектакль – это в хорошем смысле сухая выжимка текста и информации, ничего лишнего. И поэтому его постановки так долго живут.

В его работах – твердая платформа, основа. Например, в Табакерке я лет десять играл спектакль Константина Богомолова «Волки и овцы». И первый спектакль мало чем отличался от последнего, хотя там и менялись актеры. У Богомолова все хорошо поставлено, поэтому мне с ним и нравится работать.

— Как бы вообще охарактеризовали Константина?

— Он точно знает, чего хочет. А это сейчас редкость в режиссуре. Если Константин Юрьевич и делает пробы, то это очень уверенные пробы. Он знает то, что нужно.

А если что-то не получается, то меняет это с умом, а не просто: «А давайте сейчас поимпровизируем и попробуем вот так. Или же мы послушаем музыку и что-то найдем в ней». Ты приходишь на репетицию, не ковыряешься в носу и не ждешь, когда у режиссера что-то родится. Умный человек, что тут еще скажешь.

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