Звезда «Холостяка» Арина Перевертень — о характере Димаша, конкурентках и Алине Кабаевой

На ТНТ продолжается девятый сезон популярного проекта «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут своих вторых половинок.

Близится финал и уже совсем скоро станет известно — кто завоевал сердце главных героев. Одна из фавориток Димаша — Арина Перевертень. В интервью журналистам Teleprogramma.pro модель рассказала о закулисье шоу и о том, как жила до проекта.

— Почему вы вообще решили принять участие в Холостяке? Как вы попали в шоу?

— Меня пригласили на кастинг через социальные сети.

— Кого вы ожидали увидеть в качестве холостяка изначально? Были догадки?

— В качестве холостяка ожидала увидеть естественно достойного мужчину, который действительно готов построить отношения и разрешить себе влюбиться. Честно сказать, догадок не было.

Я не была зациклена на проекте, я в принципе по жизни доверяюсь ситуации и решаю все, исходя из ее присутствия или же отсутствия. Поэтому я доверилась телеканалу ТНТ и ждала любимого. Кстати, многие девушки знали, что будет два холостяка, я не верила, пока не зашел Димаш к нам на виллу.

— Какие качества вы цените в Александре, а какие в Димаше? А что разочаровало в парнях?

— Я не могу оценить все качества Александра, но могу сказать, что я к нему отношусь очень положительно, во время проекта пару раз нам удавалось пообщаться, хороший парень.

А вот Димаш для меня — это особый молодой человек, обожаю, уважаю, и люблю. Человек сразу расположил к себе, я вообще люблю быть окружена вниманием, так вот цитирую: «Когда я пришел, тебя было видно сразу, твои глаза — это первое, на что я обратил внимание».

Помимо этого, когда у нас был конкурс на ранчо, Димаш и я хотели остаться там вдвоем, и покататься на лошадях, но нам не удалось, так как день был расписан. К сожалению, практически все наше общение было вне камер, наверное, у зрителя много вопросов, как я дошла до финала.

Но я оказалась финалисткой не только благодаря своей красоте. Общий язык мы нашли сразу, с первых секунд разговора. Димаш достойный парень, внимательный, добрый, воспитанный, за время проекта он действительно стал мне родным и близким.

— С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот?

— Что касаемо дружбы с девушками на проекте… Скажу, что многие запомнили мой ответ: «Я не пришла сюда чтобы найти подруг». Да, это действительно правда, так уж сложилось, что в моей жизни я всегда в окружении друзей, подруг, моя работа связанна с общением, поэтому общий язык в любой компании найти мне очень просто.

Со всеми девочками сложились прекрасные отношения, за исключением одной девушки, которая не умеет воспринимать комментарии, сказанные в ее адрес, но она мне абсолютно не интересна, поэтому не будем уделять много внимания на это.

Из интересного… Первая девушка, с кем я познакомилась — была Виолетта, наше знакомство произошло в аэропорту. Как только мы прилетели в Мексику, я встретила Камиллу, которую я знаю уже с 16-ти лет, и вот мы спустя долгое время снова увиделись на телепроекте, это было неожиданно и приятно.

Ну и, конечно же, можно подвести итог. Да, моей близкой подругой стала Яна, я ее очень люблю, и мы действительно подруги. Нам вместе интересно, мы обе целеустремленные, самостоятельные, уверенные в себе две девушки с похожим жизненным опытом, поэтому нам всегда есть, о чем поговорить, и о чем помечтать.

— Что в этом проекте стало самым сложным для вас?

— Все, что касаемо исключительно проекта, мне все было легко, ну разве что ранние подъемы. Но у меня была внутренняя мотивация просыпаться раньше.

— Кто ваша главная соперница?

— У меня не было соперниц или конкуренток, потому что я чувствовала себя особенной и было этого достаточно.

— Как относитесь к сравнениям с Орнеллой Мути и Алиной Кабаевой?

— Очень многие сравнивают меня с Орнеллой Мути и Алиной Кабаевой. Я вижу небольшую схожесть, приятно, что обе девушки красивые и мне нравится, что находят у нас что-то общее.

— Насколько проект повлиял на вашу узнаваемость? Узнают ли на улицах, знакомятся ли мужчины?

— Да узнают, даже в Стамбуле, мне приятно.

— Известно, что вы также живете в Стамбуле. Насколько сложно жить на две страны? Где вы чаще бываете?

— Да, я не переехала в Москву, хотя планировала, люблю Стамбул безумно. Если я скучаю по Москве, то беру билет и лечу к родным и близким домой. Особо расстояния не чувствую, так как каждый день на связи и плюс, повторюсь, очень часто приезжаю домой.

— Вы три года были замужем. Почему расстались с супругом?

— Спустя три года я поняла, что мне нужно развивать себя как личность, пора двигаться вперед и идти к своей мечте, добиваться своих целей. Мой бывший супруг не одобрял и не разделял мои интересы, поэтому нам пришлось расстаться.

— Почему не сложилось с уроженцем Турции?

— Ответ один, дамы и господа: «Разный менталитет».