«Всегда находится много тех, кто хочет похайпиться на критике»: Пашу – о недоброжелателях Black Star, новых артистах и отношениях с Мотом

Команда компании Black Star продолжает пополняться новыми талантами. На этот раз к лейблу присоединились три молодых артиста: рэпер Derouse, Baur Karbon и Кирилл Скрипник. Кирилла многие зрители знают как полуфиналиста шоу «Голос. Дети» на Первом канале. А вот Baur Karbon, чье настоящее имя Баур Матаев, — уроженец Казахстана, стремительно завоевывающий российский музыкальный рынок.

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Незадолго до их появления в компании Black Star покинули певцы Мот и Миша Марвин. Генеральный директор лейбла Пашу (Павел Курьянов) считает, что это вполне естественный процесс. Опытные артисты уходят, чтобы дать дорогу молодым.

В интервью Teleprogramma.pro Пашу рассказал о будущих звездах, отношениях с Мотом и влиянии санкций.

«Существует стратегия, как артисту нужно двигаться в ближайшие два-три года»

— Павел, по какому принципу вы расширяете свою команду?

— По принципу того, что артист должен быть классным, трудолюбивым, талантливым. И важно иметь внутреннюю харизму и какую-то перспективу для того, чтобы заинтересовать зрителей.

— Как вы нашли Баура? Он ведь из Казахстана.

— Есть специально обученные люди, которые ищут таких ребят и на одном из наших еженедельных худсоветов нам показали его. И Баур всем понравился. Кстати, это первый артист, с которым мы подписали контракт дистанционно. Так что ковид-меры тоже дали свои плюсы.

— Как бы вы могли его охарактеризовать?

— Очень скромный, талантливый парень. Сам пишет слова и музыку. Знает, что впереди эмоций идут какие-то конструктивные предложения.

— Какие у вас ближайшие планы на ребят?

— Записываются песни, которые будут выпускаться. Есть много креативных идей, как выделять каждого представителя нашей команды. Существует своя стратегия, как артисту нужно двигаться в ближайшие два-три года.

Ведь как в принципе все происходит. Одна песня становится популярной, другая – суперхитом. Плюс какие-то пиар-активности и креативные механики помогают завоевывать все новую и новую аудиторию. Немаловажное значение имеют и коллаборации.

«Всегда есть кто-то недовольный»

— В последнее время вокруг Black Star ходит много слухов. Говорят, что из компании массово уходят артисты, намекают на финансовые проблемы. Как вы считаете, кому это выгодно?

— Да никому не выгодно. Это жизнь. Всегда есть кто-то недовольный. Во-первых, не бывает так, что всем все нравится. А во-вторых, за три последние года возникало определенное количество громких ситуаций, которые дают почву для определенных домыслов и разговоров. Когда бизнес становится большим, всегда находится много тех, кто хочет похайпиться на критике.

— Общаетесь ли вы сейчас с Мотом?

— Да. Суть наших отношений – мы созваниваемся и списываемся практически два-три раза в неделю.

— То есть Мот ушел от вас без всяких обид?

— Без обид. Он уже взрослый. Моту больше 30 лет. У него семья, жена. Просто Моту хотелось быть совсем самостоятельным. А работа в команде все-таки несет определенные обязательства по отношению друг к другу.

— Как антироссийские санкции повлияли на ваш бизнес?

— Санкции – это повод для того, чтобы каждый бизнесмен смог себя раскрыть. И чтобы проходя стресс-тест, он мог найти те области, в которых сможет больше себя сфокусировать.

Для нас это была возможность и подписать новых артистов, и сделать коллабс со стрит-художником, и открыть lounge в Москве. В общем, много всего.

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