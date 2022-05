Как пела группа Depeche Mode, «никаких скрытых ловушек, никаких цепей, только свободная любовь» (No hidden catch, no strings attached, just free love). Сериал «Amore More» (онлайн-кинотеатр KION, с 20 мая), собственно, об этом.

Молодые пары, пресытившись традиционной формой личных отношений, экспериментируют с вариациями на тему, скажем так, обмена опытом — и партнерами заодно. Обладательница «Золотого орла» Александра Урсуляк без смущения и предрассудков сыграла одну из главных ролей — о чем и рассказала «Телепрограмме».

— Александра, как вы охарактеризовали бы свою героиню?

— Моя Елена — вполне обычная женщина. У нее есть семья — муж и дочь. Активная женщина с сильным характером, берет на себя много разных функций и в семье, и в работе. Для нее неожиданно попасть в ситуации, когда новые чувства настигают ее и мужа Сергея (Юрий Чурсин). Кризис отношений для нее — нечто новое, сложное, то, с чем она пытается примириться, бороться и найти выход. Это обычный человек в необычных обстоятельствах.

— Можете пояснить простому читателю: полиаморные пары и свингеры — это одно и то же?

— Я читала сценарий, поэтому понимала, о чем эта история. Мне кажется, самое главное в любой драматургии — взаимоотношения людей. Честно говоря, я не очень погружена в тему полиамории и свингеров, поэтому отличить одно от другого, наверное, не смогу.

Я из достаточно консервативной части общества, вижу отношения с одним человеком. Мне кажется, если они устраивают друг друга, то все хорошо. Если нужно что-то другое, наверное, отношения исчерпывают себя. У всех происходит все по-разному. Пока я придерживаюсь самой простой, традиционной позиции по этому вопросу.

«Мы существуем в иллюзии»

— Когда соглашались на работу в этом проекте, не было ощущения, что это слишком откровенно для вас?

— Для меня кажется непрофессиональным разговор на эту тему. Если ты актер, то не должно быть каких-то особенных границ. Мы существуем в иллюзии — часто видим в кино, как людей сбивают машины, они летят в космос, прыгают с многоэтажных домов или снимаются под водой. Эротическая сцена — такая же иллюзия, часть кинопроцесса.

Он требует техники безопасности, это то, что должно интересовать артиста и съемочную группу. Все остальное — вопрос замысла режиссуры и воздействия на зрителя.

— Вы знаете о существовании подобных, что в сериале, клубов?

— Каких только клубов сейчас не существует. Наверняка есть узкопрофильное сообщество людей, которые коллекционируют даже старые пакеты или особенные цветы, о которых я понятия не имею. В сфере сексуальных приключений существует огромное количество всяких сообществ, о которых я имею слабое представление. Думаю, что их много и они разные.

— Как считаете, почему люди идут туда?

— Наверное, у каждого есть свои причины. Может, скучно, а может, есть лишнее время. Может быть, не хватает чего-то в личной жизни.

— Можно ли говорить о том, что один человек не любит другого, если позволяет «делиться» им с другим партнером? Или наоборот: это он любит так сильно, что готов идти на что угодно.

— Не знаю, как все это определить: кто кого любит, кто с кем делится. Для меня это сложно. Наверное, я не смогла бы ни с кем поделиться. Я стараюсь сохранять верность в отношениях.

— В одном из лучших российских спектаклей «Барабаны в ночи» в Театре им. Пушкина ваш партнер Тимофей Трибунцев в определенный момент полностью обнажается. Способна ли опытная актриса не испытывать неловкости в таких ситуациях, когда это оправданно драматургически?

— Нет ничего страшного в человеческом теле. Я спокойно к этому отношусь. Мне очень нравится, как к этому относятся голливудские артисты: делают свое дело наотмашь, азартно. Мне кажется, что и мы должны в этом плане не отставать. Если нет драматургической опоры в таких эпизодах, стоит задуматься.

Если обнажение в канве художественного высказывания, ходить и говорить «я этого делать не буду» — это странно. Наверное, есть смысл где-то что-то не показывать, если у кого-то что-то, по его мнению, некрасиво. Тогда приглашаются дублеры. В целом я отношусь к этому нормально. Во всяком случае стараюсь. Главное — это то, о чем мы хотим сказать, а не то, как мы это делаем.

«Постоянно боишься подвести фамилию»

— Несмотря на то что в кино вы дебютировали почти 20 лет назад, первая большая кинонаграда («Золотой орел») нашла вас совсем недавно. Большинство ваших премий были театральными. С чем вы это связываете? Просто больше вкладывались в театральные работы и кино шло вторым планом?

— Большую часть времени в первые годы карьеры я провела на сцене театра. Поэтому вполне логично, что награды были театральные. Я очень рада «Золотому орлу» (за сериал «Пингвины моей мамы»), это моя первая кинонаграда. Это признание коллег и киносообщества.

— Фамилия вашего папы могла повлиять негативно? Таким образом, что продюсеры снисходительно думали: мол, ну, давайте посмотрим, что это за дочь Урсуляка, что она умеет.

— Где-то фамилия помогает, где-то не совсем. Когда люди знают, что ты ребенок уважаемого человека, двери открываются чуть лучше. Но постоянно чувствуешь ответственность и неуверенность в себе, боишься подвести фамилию. Мы с папой всегда друг к другу прислушиваемся, когда говорим о работе.

— Вы — многодетная мама, а журнал у нас как раз семейный. Не могли бы рассказать, как растут и чем увлекаются ваши дочери и сын?

— Сыну Володе 4,5 года, он довольно творческий ребенок. Возможно, в следующем году попробуем отдать его в музыкальную школу. Дочке Насте 13 лет, она увлекается дизайном и фотографией. Любит экспериментировать с макияжем, в том числе на себе. Надеюсь, в будущем Настя будет помогать делать макияж и мне. Старшей дочери Анне — 16, она занимается боевыми искусствами и пением, а также учит английский язык и танцует.

— Какой судьбы вы бы им хотели и есть ли шанс у детей актеров избежать пути в эту непростую профессию?

— Пока Аня — единственная, кого интересует кино, — она уже поработала у дедушки стажером на площадке.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.