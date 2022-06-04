Победительница «Холостяка» Софья Солманидина: «На проекте все улыбались, а сейчас вижу обратную сторону медали»

Также Софья рассказала Teleprogramma.pro о том, с какими сложностями столкнулась во время съемок шоу.

Очередной сезон шоу «Холостяк» на канале ТНТ подошел к концу. В финале девушек, претендующих на руку и сердце двух молодых харизматичных мужчин – Александра Гранкова и Димаша Адилета, осталось четыре. В итоге Димаш отдал свою розу Софье Солманидиной.

В интервью Teleprogramma.pro Софья рассказала о том, с какими трудностями столкнулась на проекте, отношениях внутри женского коллектива и о том, как изменилась ее жизнь после съемок шоу.

«Димаш более обдуманно подходит к своим действиям по отношению к девушкам»

— Софья, как вы изначально отнеслись к идее, что на проекте будет сразу два «Холостяка»?

— Меня очень обрадовала эта новость. Когда произошла встреча с первым холостяком Александром Гранковым, я с первого взгляда поняла, что у нас ничего не получится.

— Вы эмоциональный человек? Как это проявлялось на проекте «Холостяк»?

— Я всегда стараюсь держать себя в руках.

— Опишите, пожалуйста, несколькими словами Сашу Гранкова и Димаша Адилета. В чем они похожи, а в чем разные?

— Саша остроумный и хозяйственный. Димаш интеллигентный и мужественный. Они оба хорошо воспитаны и имеют крутое чувство юмора. Хочу выделить одно отличие. Димаш более обдуманно подходит к своим действиям по отношению к девушкам.

— Какие качества вам понравились в холостяках, а какие, наоборот, оттолкнули?

— Не могу сказать, что Саша меня чем-то оттолкнул, только потому что и не притянул изначально. А к Димашу у меня было притяжение с самого начала.

— Могли бы вы встречаться с двумя мужчинами одновременно?

— Нет. Мое тепло только одному.

— Что было для вас самым трудным на этом проекте?

— В первые съемочные дни не могла привыкнуть к большому количеству камер. Потом нравилось.

— С кем из девушек вы подружились, а с кем – наоборот?

— Ссор на проекте не было. Подружилась с Мариной и Софьей.

«В лицо друг другу улыбались, но на экране я вижу обратную сторону медали»

— Ваша главная соперница — Софья? Наверняка, вы сталкивались с провокациями со стороны девушек, поскольку считаетесь фавориткой Димаша. Как это проявлялось?

— Я ни в ком не видела соперниц. Рядом с Димашем я чувствовала себя особенной. Провокаций я не заметила. В лицо все друг другу улыбались. С экрана телевизора я вижу обратную сторону медали.

— С кем из девушек вы поддерживаете отношения сейчас?

— Продолжаю общение с Мариной, Лерой и Софьей.

— До проекта у вас были длительные отношения?

— Мои отношения длились пять лет. Любовь была бешеная, первая, детская. В более осознанном возрасте мы поняли, что наша любовная история закончилась. Любовь переросла в более партнерские, дружеские отношения. Мы решили остаться друзьями, которые в любую трудную минуту помогут друг другу.

— Вас стали узнавать на улицах? Подарил ли проект «Холостяк» вам новые возможности и предложения?

— На улицах узнают. Подходят сделать фото. Это классные ощущения. Спасибо вам! До «Холостяка» в моей жизни присутствовал моделинг, я снималась для брендов одежды, сейчас предложений в разы больше.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я являюсь студенткой юридического института, очная форма обучения. Оканчиваю третий курс. Изучаю английский язык и занимаюсь спортом. Без спорта не представляю свою жизнь.

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