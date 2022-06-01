Стас Ярушин – об отношениях с Викторией Боней, санкциях и сумасшедших проектах

Актер рассказал Teleprogramma.pro, как в сложное время успешно воплощает свои замыслы в жизнь.

Жизнь актера Стаса Ярушина бьет ключом. Недавно у него при полном аншлаге прошел концерт. Снимаются новые выпуски его шоу МuzLoft, гостями которого становятся интересные личности, разбирающиеся в музыке и не только. И при этом Стас совершенно не переживает из-за санкций: поддерживает отечественного производителя, отдыхает в Геленджике и намерен продолжать покорять Африку.

Недавно Стас Ярушин стал гостем выставки «Найти Бэнкси», где Teleprogramma.pro поговорила с ним о самых сумасшедших идеях, развитии нашего туризма и отношениях с Викторией Боней.

«Надо двигаться, а не ждать у моря погоды»

— Стас, как вам выставка стрит-арт художника Бэнкси, уже ставшего легендой?

— Это крутая тема. Тем более я живу близко (от места проведения выставки — прим. ред). Это круто, что человек не стесняется реализовывать свои фантазии и показывать их людям. Многие из нас боятся того, что придумали в своей голове, думают, что у них съехала «кукушка». А здесь художник наглядно мотивирует: «Не стесняйтесь делать то, что вами придумано». Поэтому, смотря выставку, я ходил и кайфовал. И мне бы хотелось, чтобы такой человек, как Бэнкси, нарисовал бы обложку для моего альбома. Это было бы круто, конечно.

— А сами могли бы похвастать сумасшедшими проектами?

— Таких у меня не было. Но есть проекты, которые я придумывал в свое время. И я о них реально не рассказывал, не выносил на широкую публику, потому что стеснялся и боялся. Но теперь я разошелся во все стороны. У меня есть несколько проектов, которые снимает моя команда, мой production.

Это шоу MuzLoft, это хоккейное шоу, которое я придумал и вел в свое время, благодаря тому, что люблю спорт и хоккей. Кроме того, я записал три музыкальных альбома, хотя одно время думал, кому нужна эта музыка. Мне очень нравится, что у нас прошел концерт, и все билеты были проданы.

— Вы очень активны и даже в наше тяжелое время не собираетесь полагаться на обстоятельства…

— Я родился в Челябинске. Проходил 90-е, 2000-е. Надо просто дальше двигаться, а не сидеть на месте и ждать у моря погоды. Тем более, что от тебя сегодня ничего не зависит.

— А вас не расстраивает, что путешествия в Европу сейчас для нас труднодоступны?

— Слушайте, я уже шесть лет отдыхаю в Геленджике. Купил квартиру и перевез туда маму. Сейчас строю дом. Об этом все прекрасно знают, кто следит за моими соцсетями.

Я много где был: и в Европе, и в Южной Африке, объездил Азию и пришел к выводу, что наши места не хуже. Просто мы ничего о них не знаем. Меня абсолютно не расстраивает то, что сейчас я не могу себе позволить поехать в Европу.

— Тем более вы побывали в экстремальной Африке…

— Я был в экстремальной Африке, офигенном Йоханнесбурге и планирую слетать в Кейптаун. Там же практически ничего не исследовано, мною точно. Я фанат гольфа и хочу поехать поиграть в эту игру. Поэтому мне интересно побывать именно там. Так что я не расстраиваюсь.

«Но мы были в игре»

— А вы сейчас следите за шоу «Звезды в Африке»?

— Нет. Я и в первом-то сезоне, где принимал участие, посмотрел только три серии. Мне просто есть, чем заниматься.

— Помирились с Викторией Боней?

— А я не ругался с ней.

— Но многим показалось, что на шоу «Звезды в Африке» между вами возникло недопонимание… Вы то и дело обменивались колкостями.

— Это у нее было какое-то недопонимание. Но сейчас все хорошо. Если Виктория все делала ради хайпа, то это принимается. А если она всерьез так думает, то я даже не знаю, что сказать.

— Но ведь Виктория объясняла, что по состоянию здоровья должна была принимать пищу по графику. А условия проекта не позволяли ей делать этого… Но вы намекнули, что она слишком много жалуется…

— Значит, не надо было туда ездить. Она же понимала, куда едет. Поэтому я не ругался с Викторией. А вот что она обо мне думает – это уже личное ее дело. Вообще, я к Вике нормально отношусь, спокойно. Но мы были в игре.

— Вас еще приглашают в подобные проекты?

— Меня много куда приглашают, но я отказываю. Я же не могу везде принимать участие. Обычно я играю в долгую, потому что мне нужно запускать свои проекты. Мы масштабируемся в плане шоу MuzLoft, это классный музыкальный проект, который набирает свою аудиторию. Я создаю свои проекты. Пишу музыку, действую дальше.

— А какие у вас планы на лето?

— Снять несколько выпусков шоу, поскольку теперь мы выходим и на YouTube, и на RuTube. Сделать несколько своих музыкальных концертов и продолжать двигаться в плане творчества. Поэтому я периодически буду ездить в Геленджик. Там я успеваю и работать, и отдыхать.

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