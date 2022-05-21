Звезда «Холостяка» Яна Сапета: «В нашем сезоне, конечно, были ссоры»

На ТНТ продолжается популярный проект «Холостяк», главными героями которого стали в этом году сразу два молодых человека — фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет.

Участница Яна Сапета пришла к Александру. Девушка является одной из главных фавориток холостяка и многие прочат ей победу в шоу.

В интервью Teleprogramma.pro Сапета рассказала — что осталось за кадром проекта и о реальных качествах Гранкова.

— Когда шли в проект, кого мечтали увидеть в роли холостяка?

— Я не закладывала какие-то ожидания. Для меня абсолютно не имеет значения — медийный человек или нет. Я просто доверяла своей интуиции и хотела встретить своего человека.

— Как отреагировали, когда увидели Сашу и Димаша?

— Я была рада, что мы ничего не знаем о них. Это ведь очень интересно узнавать новых людей. Мы все настолько многогранные личности, что мне хотелось начать общение и понять — может что-то получится или нет.

— Какой типаж мужчин вам все же ближе — таких как Александр или как Димаш?

— По типажу мне больше подходит Александр. В моей семье все светловолосые и голубоглазые, поэтому мне на генетическом уровне ближе такие мужчины.

— Кто ваша главная конкурентка?

— В любви не может быть конкуренток, ведь это не соревнование. Я приму любое решение, и порадуюсь за выбор при любом исходе.

— За эфиром на площадке есть ссоры? На почве чего?

— Я не люблю ссоры, склоки и разные женские перепалки. Это не то, на что стоит тратить свой ресурс. Стараюсь максимально уходить от них, и на грубые высказывания отвечать по-доброму, если это не помогает.

В нашем сезоне, конечно, были ссоры, но их было очень мало. В основном это были мелкие интриги, которые пытались создать некоторые участницы, ради привлечения внимания к своей персоне.

— В чем ваше преимущество перед другими участницами?

— Я четко понимаю, кто я, для чего я пришла на проект. Многие девочки не понимали этого, и от этого у них была шаткая позиция. Я умею делать выбор, и всегда знаю, чего хочу, наверное, это мое главное преимущество.

— У вас есть дочка. С кем она осталась, пока вы принимаете участие в проекте?

— Моя дочь была с моей мамой в Екатеринбурге. Она была в окружении родственников, которые ее любят. На несколько дней ее забирал отец.

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