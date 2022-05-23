Звезда «Дома-2» Алексей Безус: «Я сразу поехал поддержать Милену Безбородову, когда узнал об изменах Сергея Захарьяша»

Участник «Дома-2» Алексей Безус в интервью Teleprogramma.pro рассказал об отношениях с беременной экс-возлюбленной Таней Репиной, о том, что его связывает с Яной Захаровой, почему он пока не может увидеться с внебрачной дочкой Мией и зачем ездил на свидание с Миленой Безбородовой.

— Алексей, зачем ты вернулся на проект. Какова твоя мегацель здесь?

— Я вернулся, чтобы закрыть свой гештальт и все-таки уйти красиво — со свадьбой, с семьей и ребеночком. И показать миру свою сторону, одну из граней, которую он так и не успел увидеть. Грань света, семейности, тепла и любви. Однако все пошло опять не так. И виню я только себя. Я опять допустил ошибку.

— Как ты объяснишь, что уже второй твой ребенок родится на свет вне брака. Не умеешь выбирать женщин?

— Первый ребенок, дочка Мия, и был запланирован без брака. А второй должен быть в браке. Это была наша некая договоренность. Но я неправильно выбрал женщину. Точнее, я выбрал по сердцу. И в принципе, все мои действия были направлены на созидание, оберегание, я только делился и помогал всем, чем мог, но почему-то стал плохим для нее. Так и не понял, почему. Но тем не менее, это моя ошибка, что я минимум включил мозгов, максимум эмпатии.

— Есть ли хоть малейший шанс, что вы помиритесь с Таней? Что для этого нужно?

— Я очень разделяю слова про мир. Мы можем мириться, можем общаться, можем не общаться. Но мы в мире всегда должны быть. Для того, чтобы хорошо общаться, нужно просто уважение ко мне. Когда оно теряется и меня называют немужчиной, никем, что я ничего не сделал, что я издеваюсь, что я манипулятор, то я общаться уже не хочу, как любой другой нормальный человек.

Поэтому — нормальные отношения и уважение, и я готов со всеми общаться, и с Татьяной, в первую очередь.

— Как ты относишься к тому, что о тебе в соцсетях пишут, что ты вообще не для семьи, «вечно пьяный, вечно молодой»?

— На самом деле, это заблуждение, что я вечно пьяный. Я занимаюсь спортом, слежу за собой. Да, бывает отдыхаю, но это не является стилем жизни. То, что не для семьи… Возможно, они правы. Возможно, я и правда, не для семьи. Но видит бог, я пытался от души и честно построить семью с Таней.

— Что тебя связывает с Яной Захаровой сейчас? У тебя есть к ней симпатия или ты просто провоцируешь Таню на ревность?

— С Яной меня связывает дружба и совместная работа. Симпатии, как к женщине, у меня к ней нет. И у нее ко мне – тоже. Таню я ни в коем случае не провоцирую, потому что речь не о симпатии, не о поцелуях, ни о прикосновениях каких-то. Это деловое общение. Но кому-то было выгодно перевернуть и, к сожалению, Таня пошла на поводу у этого перевернутого мнения, что у меня, якобы, что-то есть. Ну, так можно переворачивать про любую другую мою коллегу женского пола, с кем я сотрудничаю и работаю, куда-то могу съездить. Считаю это большим абсурдом. Поэтому провокаций никаких нет, я, наоборот, переживаю за здоровье Тани.

— Вспоминаешь ли ты о Милене Безбородовой? Наверняка знаешь, что она рассталась с Сергеем Захарьяшем из-за его измен. Есть ли тебе что сказать по этому поводу? Сочувствуешь ли ты Милене или они получила по заслугам?

— Да, я узнал от Андрея Черкасова, что она рассталась с Сергеем, о том, что он изменял. Я в этот же день попросил Яну, чтобы мы съездили к Милене несмотря на то, что мы находились в состоянии войны и конфликта, чтобы поддержать. В моем сознании до сих пор так устроено, что она четырнадцатилетняя девочка, которую легко ранить, обидеть, задеть. Она потом мучается и через себя пропускает столько боли. Это похоже на какое-то самоубийство, если так можно сказать.

Эти страдания настолько тяжелые и когда рядом стараешься поддержать, ты сам заражаешься этой болью. Я просто все это чувствую, оно прошло через меня. Я поехал поддержать. Мы посидели, я сказал: «Держись, Милена. Вставай, иди дальше, так бывает». Просто поддержал ее. Правда, она в этом увидела подвох, которого не было. По-человечески я ей сочувствую.

— Общаешься ли ты с дочкой Мией? Помогаешь ли материально?

— С Мией общаюсь, но очень мало. Хочу полететь к ней. Но сейчас финансовые возможности сильно обломили мне вылет. После всех этих разборок мой заработок в соцсетях закончился, перестали со мной сотрудничать. И поэтому нет заработка с моим имиджем. Из-за того, что я с Яной съездил, разрушилась моя карьера блогера, поэтому сейчас нет денег на дорогу.

В один конец нужно 17 тысяч рублей. Надо с собой деньги взять, еще там что-то оставить. Лишних шестидесяти тысяч у меня нет. Помогаю дочери материально каждый месяц стабильно. Не знаю, много или мало, но 15 тысяч отправляю. Для Кабардино-Балкарии, для Нальчика это вроде неплохо. Там зарплаты такие.

— Зовет ли Мия тебя папой?

— Да. И недавно призналась, что она меня любит. Отправила мне сообщение и сказала: «Папа, я тебя люблю». Это очень тронуло мое сердце.

«Дом-2. Новая любовь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».

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