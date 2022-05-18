Ольга Серябкина: «Теперь я мама и не могу пропадать сутками на работе»

К 37 годам Ольга сделала впечатляющую карьеру: сначала был успех в качестве участницы группы «Серебро», потом стартовал сольный этап — артистка выступала под псевдонимом Molly, а два года назад отказалась от него и теперь поет под собственным именем. Не забывает Ольга и о личной жизни: полгода назад она родила первенца и с тех пор успешно совмещает материнство с творчеством. Весной певица выпустила новый альбом, который написала во время беременности и в котором есть песня-посвящение ее сыну Луке.

«Сыну нравятся сложные игрушки»

— Недавно у вас прошел концерт в Москве. Что изменилось в организации выступлений сейчас, когда вы стали мамой? Переживали, наверное, — как там Лука, покормили ли его…

— Выступать я начала через три недели после родов. У меня уже было несколько концертов в Москве, и я даже ездила на двухдневные гастроли. Конечно, не хочется расставаться с малышом больше чем на пару часов. Я очень по нему скучаю, но при этом понимаю, что не нужно делать из этого драму о разлуке. Это особенности моей работы, и к этому нужно относиться соответствующе. Главное — организовать быт ребенка так, чтобы он чувствовал себя хорошо в мое отсутствие. Я за Луку не переживаю и в любой момент могу узнать, как он, позвонив няне.

— В каком режиме вы вернулись к работе?

— У меня достаточно плотный график. Я себя не ограничиваю и при этом не перегружаю. Это важно для меня, так как мой ребенок на грудном вскармливании и мне важно не пропадать сутками на работе. Я много времени провожу с ним и стараюсь все успевать, балансировать, хотя не всегда это бывает просто.

— Кто вам помогает с Лукой? И сколько часов в сутки вы сейчас спите?

— У меня есть няня. Стараюсь спать днем во время прогулки ребенка, если я дома, но, конечно, мой сон не такой, как раньше. Я кормлю малыша, и прерывистый сон — это моя реальность. В этом нет ничего страшного.

— Что в материнстве оказалось для вас самым сложным?

— Нет ничего сложного. Есть очень сильная любовь к ребенку: ты просто хочешь, чтобы у него все было хорошо, и делаешь для этого все возможное. Да, моя жизнь изменилась, но это классно. Хотя при этом очень важно не забывать про себя — что ты молодая, красивая, сексуальная девушка. Я не чувствую себя исключительно мамой, ведь я еще и женщина.

— Теперь у малышей куча самых разных игрушек, в нашем детстве всего этого не было… Какие у вас любимые?

— В разном возрасте ребенку нравятся разные вещи. Сейчас сын сосредоточен на познании мира. Ему нравятся более сложные игрушки, например, те, которые издают звуки. У него есть маленькая гитара и коврик, который при нажатии звучит определенным образом. Раньше все ограничивалось погремушками, а сейчас ему интересны более сложные забавы. Лука очень любознательный.

— Расскажите о последних достижениях Луки.

— Он развивается в соответствии со своим возрастом, поэтому одно из достижений — это то, что он научился переворачиваться. И он очень любит плавать в воде.

— Общение отцов с малышами — это всегда отдельная история. Как вам помогает муж? Как Лука и его папа проводят время вместе?

— Мне кажется, для Луки общение с папой — это нечто особенное. Мой муж по-своему проводит время с сыном, и я стараюсь оставить их вдвоем. Есть время, которое мы проводим все вместе, но также есть и время только для них двоих. Я не влезаю в их пространство, ведь для них обоих это очень важно.

— А что насчет размера одежды после родов? Уже прежний? И какой у вас режим питания?

— Я только недавно вернулась в прежний размер, который был у меня до родов. Пока я не в своей идеальной форме, но уже ношу все, что носила до беременности. Соблюдаю диету, которая подходит для моего малыша, ведь он у меня на грудном вскармливании. Это сложнее, чем просто придерживаться принципов правильного питания, там есть свои особенности. Для меня сын и его здоровье в приоритете.

— По статистике, послеродовая депрессия бывает больше чем у половины женщин. Было ли что-то подобное у вас? Какие советы дали бы молодым мамам?

— У меня был сложный момент сразу после выхода из роддома. Там я ощущала себя под контролем врачей, а дома пришло понимание, что моя жизнь и жизнь малыша — это моя ответственность. Это моя новая реальность, и осознать ее мне было психологически очень сложно, особенно в первую неделю после родов. Но я рассказала о своих чувствах и переживаниях мужу, маме.

Меня начали поддерживать, особенно деликатно ко мне относиться, и переживания отпустили. Я могу дать совет молодым мамам: честно разговаривайте с близкими — тогда они смогут отнестись к вам с пониманием. Я очень быстро настроилась на материнство и начала мыслить в позитивном ключе. Это всегда спасает меня в любой сложной ситуации.

«Мы с мужем самые близкие друг другу люди»

— В вашем новом альбоме «Синий цвет твоей любви» есть и танцевальные треки, и композиции со смыслом. А как написать хит?

— До сих пор никто не знает рецепта: нужно двигаться, быть актуальным и делать хорошую качественную музыку. Тогда в какой-то момент получится классный трек. Я всегда двигаюсь интуитивно. Даже если ошибаюсь и хит не получается, это мой личный путь как артиста.

— Вот трек «Бывшие» из этого альбома — явно не из числа ошибок, на цифровых площадках он в топе…

— «Бывшие» — это идеальный трек о любви к себе, когда есть правильное, здоровое отношение к своей персоне, когда ты у себя на первом месте. Это один из важнейших принципов, по которым я живу. Мне всегда все равно, что обо мне думают другие, только если это не мои близкие люди.

— Есть на альбоме песня «1985», про историю любви ваших родителей. Она стала для вас примером идеальных отношений?

— Я не анализировала семейную историю. Просто знаю, что родители были знакомы с самого детства. Они обсуждали между собой абсолютно все, они были друзьями, это пример идеальных отношений для меня. Мы с мужем также самые близкие друг другу люди. В песне «1985» я хотела описать первопричину своего рождения. И, конечно, эта песня про любовь.

— Вы в какой-то степени уникальный артист — смогли расстаться с продюсером Максимом Фадеевым без ссор, остаться с ним в хороших отношениях. За что вы ему благодарны?

— Я работала с Максимом Фадеевым около 15 лет, и за эти годы много чему научилась. Максим — мой главный учитель, и я ему за это очень благодарна. Он научил меня быть качественным артистом, научил правильным вещам, поэтому не могла по-другому с ним расстаться. Это в первую очередь об уважении к себе самой и ко времени, проведенному под его крылом, под его началом.

— Читала такую информацию: «Вся музыка группы «Серебро» отдана Ольге Серябкиной». Что это значит? Вы можете исполнять эти композиции или получаете за них авторские?

— Это означает, что я могу их исполнять.

— Сейчас вы пишете только для себя или для других артистов тоже?

— Я пишу периодически для других, но делаю это в меньшем объеме. Я сконцентрирована на своей собственной музыке. Единственное исключение — это Кети Топурия, для которой я пишу. Здесь причина в наших личных отношениях: я обожаю Кети. В то же время я открыта для новых интересных проектов.

«Хочу дарить праздник»

— Популярный запрос с вашим именем в интернет-поисковиках — «горячие фото». Это некий отголосок того времени, когда вы снимались для мужского глянца. А если теперь предложат сняться в купальнике?

— Что значит «горячие фото»? Я никогда не делала их специально. Для мужских журналов были организованы профессиональные съемки. Если я почувствую, что мне это необходимо, то сделаю это еще раз. В данный момент у меня нет такого внутреннего запроса.

— Если забыть о прошлом и заглянуть в будущее, то какой вы бы хотели видеть себя через 20 лет?

— 20 лет — слишком большой срок, чтобы так далеко планировать. Могу сказать одно: я хочу быть счастливым человеком, который развивается и двигается в том направлении, которое нравится. Я надеюсь, что у меня будет возможность заниматься тем, что мне нравится, вне зависимости от обстоятельств. Я делаю музыку не потому, что хочу быть популярной, а потому, что не могу без нее жить. Надеюсь, что стану артисткой, достигшей больших высот. Самое главное: я надеюсь, что моя музыка подарит большому количеству людей настроение праздника. Если это случится, значит, моя миссия выполнена.

Личное дело

Ольга СЕРЯБКИНА родилась 12 апреля 1985 года в Москве. С 2006 года по 2019 год — солистка и автор текстов песен группы «Серебро», в 2007-м вместе с группой заняла 3-е место на «Евровидении». С 2014 по 2019 год выступала под псевдонимом Molly, с 2020 года продолжает сольную карьеру под собственным именем. В 2015 году сыграла одну из главных ролей в популярном фильме «Самый лучший день». Замужем за бизнесменом Георгием Начкебией, супруги воспитывают сына Луку.

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