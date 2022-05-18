«Я видел, как дети плакали из-за Монстрика»: Вячеслав Макаров — о новом сезоне «Маски» и Филиппе Киркорове

Ведущий популярного шоу на НТВ раскрыл еще несколько его тайн.

На днях в Москве открылась выставка по мотивам творчества знаменитого стрит-арт художника Бэнкси. Вы, наверняка, видели его картину «Девочка с воздушным шаром». Уникальность произведения заключается в том, что сразу же после окончания торгов оно было разрезано на лоскуты на глазах у участников. Личность Бэнкси окутана тайной, никто не знает, кто скрывается за маской эпатажного стрит-арт художника.

Неслучайно открытие выставки Бэнкси вел ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров. На протяжении двух лет в его задачи входило угадывать, кто же скрывается под масками разных персонажей, принимающих участие в одноименной передаче.

В интервью Teleprogramma.pro Вячеслав Макаров рассказал о том, что на самом деле происходило за кулисами шоу «Маска», кого из участников он хотел бы видеть в следующем сезоне и о том, как сыграл Вронского.

«Ты думаешь: «Я хочу обратно в эту сказку»

— Вячеслав, недавно вы вели выставку, посвященную Бэнкси. Что вообще думаете о его произведениях?

— Это новое искусство, видение человека, то, как он смотрит на современный мир. На этой выставке я считал многие вещи, о которых неделю назад не задумывался. Для меня было важно уловить некоторые знаки для себя.

— Что бы вы сказали Бэнкси, если бы довелось познакомиться с ним?

— Вы красавчик.

— Никто не знает, кто такой Бэнкси. Если говорить метафорами, он скрывается под маской. Символично, что с 2020 года вы ведете шоу «Маска», третий сезон которого только недавно подошел к концу. Уже скучаете по этой передаче?

— Конечно, когда проект закончился, есть несколько дней опустошения. Ты думаешь: «Я хочу обратно в эту сказку». Но жизнь продолжается и нужно двигаться дальше. Впереди новые проекты и эмоции. Мы плавно движемся к новому сезону.

— Филипп Киркоров на протяжении трех сезонов проекта ждал Аниту Цой. А кого из артистов хотели бы видеть в шоу «Маска» вы сами?

— На самом деле я рад любому человеку в «Маске». Те, кого хотел бы видеть я, — это предсказуемо. Но главная интрига и состоит в том, что артист, пришедший в «Маску», может раскрыться так, что никто не узнает о том, что он может так петь, так проявить себя с вокальной точки зрения. Хотелось бы видеть именно таких людей в «Маске», о которых публика не знает, что они способны на такие вокальные сумасшествия.

«Дети верят в персонажей «Маски»

— Что на самом деле происходило за кулисами финала «Маски»? Видели ли вы какие-то проявления очень большой любви поклонников к персонажам?

— Я видел, как дети расстраивались, что не победил Монстрик, как они плакали. Там были слезы градом, потому что их любимый герой не выиграл шоу. Наверное, это главный показатель того, что проект задевает детские эмоции. И они верят в этих персонажей, как верят в них и люди, находящиеся в этой маске. Наверное, это самый классный энергообмен.

— А какой самый необычный комментарий по поводу шоу «Маска» вы получали от зрителей?

— Один человек написал: «Здравствуйте, Вячеслав. Вы прекрасно ведете «Маску». Хочу стать вами».

— Вы что-то ответили ему?

— Нет. Это было в комментариях к какому-то посту. И я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Если человеку доставляет удовольствие стать мною, наверное, это хорошо.

— А какую маску вы бы надели бы, если бы теоретически согласились участвовать в проекте?

— Кузнечика. Он высокий и стройный, с длинными ногами. Думаю, эта маска бы мне подошла.

— Что происходит в вашем собственном творчестве?

— Мы с Анной Плетневой выпустили дуэт под названием «Королева мейнстрима». В ближайшее время я презентую новую песню, которая называется «Твоя история». На нее мы сняли клип по мотивам романа Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Я там буду в роли Вронского. Клип выйдет в конце мая.

— А что все-таки насчет новой «Маски»?

— У нас будет новогодний выпуск. А к новому сезону начнем готовиться уже в январе.

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