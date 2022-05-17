«Я русский, переживу и это»: Владимир Левкин – об эмиграции звезд и юбилейном туре

С 18 мая начинается большой гастрольный тур певца и экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина по городам России, приуроченный к 55-летию музыканта 6 июня. Как признается сам артист, сейчас он практически не задумывается о возрасте, поскольку постоянно в делах.

Несмотря на насыщенный график, Владимир Левкин находит время и для посещения светских мероприятий. Недавно певец появился на премьере российской сказки «Тайна амулета», где Teleprogramma.pro и пообщалась с ним.

«Наши детские и юношеские амулеты потом разбираются в пух и в прах»

— Владимир, есть ли в вашей семье амулет, который вас оберегает?

— Господь может нас всех оберегать. Какие-то вещи исходят от Бога. А что касается талисманов, то однажды я подобрал кусочек веточки в храме святой Ирины на Кипре. Она у меня так и дома лежит. И от него исходит такое тепло!

А вообще, на самом деле все наши детские и юношеские амулеты потом разбиваются в пух и прах, чего бы мы ни придумывали, какие бы кирпичики не собирали. Если только это не кирпичик со святой Горы, это да.

— Фильм «Тайна амулета» рассказывает о взрослых, которые попадают в детство, чтобы вернуться к своим мечтам. А о чем вы сами мечтали в юном возрасте?

— Очень сложно сказать, о чем мы мечтали в детстве, потому что у нас был коммунизм. Просто жили и работали, как все.

— На премьеру вы пришли с женой и дочками. Слышала, что ваша младшая дочка Ника играет в театре Красную шапочку…

— Ника занимается тем, что ей нравится. И слава Богу, что она посещает школу с театральным уклоном. И «Красная шапочка» — это уже не первый спектакль, в котором она играет.

«Где родился — там и пригодился!»

— Расскажите, пожалуйста, о вашем предстоящем гастрольном туре…

— Мне в этом году исполняется 55 лет. И мы начинаем большой всероссийский тур, посвященный моему юбилею. Он продлится практически до начала следующего года. Сейчас согласовываем последние города. И я буду потихоньку выкладывать информацию в соцсетях. А в сентябре выйдет наш семейный альбом.

— А какие у вас ощущения, что 6 июня вы справите такой юбилей?

— На самом деле у меня нет никаких ощущений от этой даты, потому что я практически каждый день занят: то съемки, то записи в студии. Я вот только недавно приехал из студии, и мы сразу пошли на премьеру фильма. Девчонкам весело, а мне хорошо.

— Куда планируете поехать летом отдыхать, если, конечно, останется время?

— В этом году мы вряд ли будем путешествовать. Хотя нет, наверное, все-таки съездим в Крым. А по большому счету, в этом году не до поездок. Работать надо. Из пандемии вышли, пора трудиться.

— Вас расстраивает то, что зарубежные страны практически закрыты для путешествий?

— Я русский. Я не только это пережил. Переживу и это. Наша страна большая. Всем советую, например, съездить на Алтай. Очень хорошее место. Съездите во Владивосток. Я уж не говорю про Сахалин и Новую Землю, где я побывал лично сам.

— Наши звезды все чаще уезжают за рубеж. Вот и Максим Леонидов объявил об эмиграции в Израиль…

— Я русский. Я здесь родился. Это моя Родина. Где родился – там и пригодился.

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