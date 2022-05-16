Звезда сериала «Трудные подростки» Глеб Калюжный: «Никогда не давал себя в обиду»

В 16 мая на канале СТС выходит сериал «Трудные подростки». В картине рассказывается об известном футболисте, который работает с воспитанниками из центра трудных подростков.

Сначала герою тяжело найти подход к неуправляемым тинейджерам, но со временем он привыкает к ним и даже считает уже их близкими людьми.

Один из актеров сериала — Глеб Калюжный. В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о том о работе в кофейне и путешествиях по России.

— В сериале «Трудные подростки» действие происходит в центре для старшеклассников с непростой судьбой. Думали ли когда-нибудь стать, быть может, волонтером такого центра?

— С детства помню, как мы регулярно отправляли одежду и еду в похожие центры и организации. После я продолжил свою традицию «отдавания». Правда, сейчас сложнее стало в плане регламентов и правил. Раньше брал хорошие вещи, закупал нужное, созванивался с директором центра и ехал. При первой же возможности с удовольствием стал бы причастным к одному из таких центров для трудных подростков или детей с непростой судьбой.

— В первых сериях тренер Ковалев не сразу находит общий язык с ребятами. Что вам помогало, когда нужно было стать своим в коллективе?

— Умение выслушать, принять и перенять позицию человека напротив, дать понять, что необходимо мне в данный момент в диалоге или ситуации. Некий стержень такого рода и стал моим мечом на пару с щитом.

Проще говоря, не давал себя никогда в обиду, хоть и было непросто выстроить некоторые отношения. Но это жизнь, и это нормально —преодолевать препятствия и где-то в чем-то, конечно же, себя.

— В детстве вы занимались кикбоксингом, что в целом как раз и помогает работать с эмоциями.

— Да, мы учились по технике основателя этого вида боевого искусства Джуна Ри. Мой тренер Лукс Александр Евгеньевич делал из меня чемпиона, человека чести, воина. Очень много заложил. Да и вообще вся его замечательная семья стали для меня и мамы очень близкими людьми. Я тогда даже планировал связать жизнь со спортом. Но все пошло не по плану…

— Что помогает разгрузиться сейчас, выплеснуть негативную энергию?

— Хожу в спортзал. А на съемках со мной всегда коврик и тренажеры для отжиманий. У меня есть друг — один из крутейших персональных тренеров. С ним в ближайшее время и начнем работать и полноценно сотрудничать.

— В свое время вы работали бариста. Плюсы и минусы этой работы, на ваш взгляд?

— Я вообще стараюсь во всем видеть плюсы (улыбается). Например, я научился вкусно варить кофе на любой машинке в любой кофейне мира.

— А сами какой кофе любите?

— Капучино и эспрессо.

— Поделитесь секретами ароматной чашки?

— Секреты и отличия напитков лишь в порядке приготовления ингредиентов. Вкусный кофе зависит от правильно подобранного сорта, но, в первую очередь от бариста, его вложенных любви и энергии в ваш напиток.

Если быстро и тяп-ляп — конечно, будет не такой вкусный кофе. В общем, всегда нужно говорить о своих пожеланиях: помягче или покрепче, послаще или горький. И не забывать благодарить до и после покупки.

— Кофе — это не только напиток, но и воспоминание об определенном месте. С экспедициями вы были в неожиданных уголках страны. Что хотелось бы еще увидеть в России?

— Камчатку! Я обожаю свою страну и на самом деле хотел бы побывать везде, во всех ее уголках, что и планирую осуществить.

— А с рюкзаком и в поход — это про вас? Был ли такой опыт?

— Одному или компанией пока не довелось. Но были другие прикольчики. Вообще, люблю такие эксперименты.

— Кроме кино, в вашей жизни большое место занимает музыка. Почему для вас это важно?

— Музыка лечит и дает надежду, мотивацию. Моя для моих слушателей так точно. Хочу и дальше продолжать освещать путь для ребят, быть их другом, наставником, старшим или младшим братом.

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