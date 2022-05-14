Звезда «Холостяка» Алена Ситникова: «Есть моменты, которые люди не смогут принять в партнере»

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет ищут свои вторые половинки.

Одна из участниц — модель Алена Ситникова. В начале проекта девушка выражала симпатию Димашу, однако потом свое мнение изменила.

В интервью Teleprogramma.pro Алена рассказала об отношениях с конкурентками на проекте и недостатках холостяков.

— Алена, как вы попали в проект?

— Я смотрела каждый сезон шоу «Холостяк» и в этом году просто решила кинуть заявку. Честно говоря, думала, что не пройду.

— Наверняка, пытались заранее угадать, кто будет холостяком. Кого хотели видеть в этой роли в проекте?

— Не пыталась. Единственное, хотелось видеть не медийного человека.

— Какой тип мужчин вам все-таки ближе: Александр или Димаш?

— Скорее, Александр, я все же не люблю тусовки и предпочитаю как минимум семейно-домашний вид отдыха.

— Какие недостатки вы бы выделили в Димаше Адилете и Саше Гранкове? А что вам в них понравилось?

— Не хочу называть это недостатками человека, но мы все разные, и есть моменты, которые люди не смогут принять в партнере.

— А как сложились отношения в женском коллективе? С кем вы совсем не поладили?

— Ох, женский коллектив — дело тяжелое, но я пришла за любовью, а не в детский лагерь, где нужно с кем-то дружиться и делить одну комнату.

Все девочки классные, умные, образованные. И если люди не совпадают по общению или каким-то принципам и той же ауре — это нормально. Мы подружились с Камиллой, Кариной, Лизой Виолеттой. И общаемся до сих пор.

— Кто ваша главная конкурентка?

— У меня нет конкуренток, и я говорила об этом весь проект. Я также пришла не на конкурс красоты, где надо соревноваться. Я пришла строить отношения и влюбляться, девочки, к счастью, к этому никак не относятся.

— Что было для вас самым трудным на этом проекте?

— Нехватка музыки и сладкого.

— Какой день проекта стал для вас самым запоминающимся?

— День знакомства с Сашей и остальными девочками. Новые эмоции, новые люди, новые ощущения и совершенно новая обстановка.

— Каким должен быть идеальный мужчина?

— Идеальных людей не существует, но я ценю мужество, заботу, внимание и поддержку, не люблю жадных мужчин. И это не всегда про деньги.

— Почему вы не вышли замуж за парня, который сделал вам предложение? Что конкретно вас насторожило в нем?

— У нас были разные принципы и цели по жизни. Он хотел семью и не думал о материальной стабильности. Но я считаю, что к этому вопросу нужно подходить с умом и иметь стабильность, и уверенность в своих силах.

— На этот проект вы пришли за любовью или участие будет хорошим стартом для вашей карьеры?

— Сейчас я работаю в офисе, развиваюсь там, и, к счастью, проект не поможет мне в этом. Офисная работа не связанна с подписчиками в социальных сетях. Я пришла исключительно за чувствами и любовью.

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