«Загугли звезду»: Юлия Савичева – о судьбоносной встрече с Фадеевым, сложном периоде на «Фабрике звезд», ЧП на «Евровидении», анорексии и личной жизни

Знаменитые строчки песни «Не смотри, не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть» вселили веру в себя во многих девушек. Этот хит из сериала «Не родись красивой» стал визитной карточкой Юлии Савичевой. Она исполнила песню настолько проникновенно, что многие поверили: Юлия поет и про себя.

Сама артистка признается, что многие песни в ее жизни действительно можно назвать автобиографичными. Под них она влюблялась, сомневалась, мечтала, теряла близких людей. По словам Юлии, сейчас одной из самых знаковых композиций для нее стала песня «Сияй», написанная уже в период «самостоятельного плаванья». Когда артистка ушла от своего продюсера Макса Фадеева и начала свой собственный путь.

Как складываются ее отношения с наставником сегодня? Как Юлия чуть не вошла в историю «Евровидения»? И почему раскритиковала нашумевшее шоу «Маска»?

На эти и другие вопросы Юлия Савичева ответила в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

«Я родом из города Кургана, это Зауралье. Жили мы там ровно до момента, пока мне не исполнилось шесть лет, — начинает разговор Юлия Савичева. — А как раз в этот период мы и переехали в Москву. И в школу я пошла там же. Знаю, что многих интересует, где я училась».

— Вы родились 14 февраля – в день влюбленных?

— Да, 14 февраля 1987 года. Но вот сейчас все знают, что это День всех влюбленных. Хотя раньше его практически не праздновали. Наверное, только последние лет шесть-семь стали вот так грандиозного отмечать этот праздник.

— Отмечаете ли вы и заодно день Святого Валентина?

— Я отмечаю его исключительно как свой день рождения. В этот раз мне исполнилось 35 лет, такой небольшой юбилей. И я позвала своих родителей, которые прилетели ко мне из Кургана. Мы очень здорово и душевно провели время вместе. А вообще, я люблю ходить в караоке, представляете? Артистка и певица любит караоке. Но вот так бывает…

Так вот, мы всей семьей ходили в караоке. Мой папа очень здорово поет, у него это классно получается. Моя мама тоже. Ведь они у меня музыканты и выступали не хуже звезд эстрады.

Чтобы вы понимали, я не пою свои песни в караоке. Только чужие, это исключительно моя позиция.

— И какие песни вы там поете?

— Вы сейчас будете удивлены. Но, допустим, это Rammstein, Кайли Миноуг, Дуа Липа, Уитни Хьюстон, Адель, Алла Пугачева и так далее.

— Помните свой первый выход на сцену в четыре года?

— Это правда. Я дебютировала на сцене именно в этом возрасте, даже, может быть, и раньше. Меня вывел туда Максим Фадеев. Все началось с того, что мой отец играл в группе «Конвой», был барабанщиком в этом коллективе. Это курганская группа, солистом которой как раз являлся Максим Фадеев.

И он частенько заходил к нам домой: либо по творческим вопросам, либо просто в гости. И вот в свой очередной приход Максим увидел, как я танцую на столе. Я очень любила это делать, поскольку у нас был маленький щенок, который бегал за мной и как очень активную девчонку кусал за пятки.

А я пряталась, где? Как раз на столе, представляя, что это моя сцена. Надевала мамину золотую юбку, которая мне была как платье и вот выступала таким образом. А когда Макс пришел в гости и стал играть на пианино, стоявшее в той же комнате, в отражении он увидел, как я танцую, и предложил моим родителям, что «не отказались бы вы, чтобы я вывел ее с собой на сцену, потому что в ней что-то есть, в ней есть талант».

А в это время я, как завороженная, стояла за кулисами, мне было абсолютно не страшно, а, наоборот, хотелось побыстрее выйти на сцену и уже, наконец, выступать. Что же я помню с этого момента, спросите меня вы? А я помню все: как ждала этого выхода, как мне Макс говорил, что: «Повторяй за мной, я буду говорить тебе какие-то слова». Мы просто находились рядом, мы вышли вместе, он вывел меня за руку. И как раз под такую удивительную музыку, (там никто не пел, это просто была музыка), я и импровизировала. Это видео до сих пор есть в Интернете, вы можете посмотреть.

— В детстве вы играли в спектаклях. Расскажите об этом, пожалуйста.

— Когда мне исполнилось семь лет, мне предложили сыграть главную роль в новогодних спектаклях, это были постановки ДК МАИ (Находится в Москве, около станции метро «Войковская»). Я с удовольствием согласилась и отыграла десять спектаклей. И когда вместе с другими актерами получила свою первую зарплату, помню, мы потратили ее на одежду — джинсовый комбинезон.

— Вас пригласили принять участие в записи альбома Линды. Чем она вам запомнилась?

— Это вообще отдельный пласт моей жизни, потому что я наблюдала изнутри, как создавался этот проект, как делались песни, клипы для Линды. И я была безумно счастлива, что Макс предлагал мне поучаствовать не только в записи некоторых песен. Допустим, вы можете до сих пор послушать песню «Сделай так». Вначале там звучит мой голос, а потом я пою припев вместе с Линдой.

И, кроме того, есть клип на эту песню, где я танцую, и еще несколько видео, где я также снималась. Это было здорово. Вообще, в то время царила такая душевная атмосфера, и все музыканты общались друг с другом не просто по творческим вопросам, но еще и дружили семьями. Мы часто ездили все вместе на шашлыки, в лес. Как-то вот так очень дружно общались.

— Расскажите о своих родителях…

— Мою маму зовут Светлана Анатольевна Савичева. Раньше она была преподавателем фортепиано для детей. В дальнейшем все менялось, то одно, то другое, то третье. Но сейчас мама не имеет отношения к музыке. А вообще очень долгое время она работала уже в Москве, в ДК МАИ заведующей детским отделом, где как раз устраивала детей в различные кружки.

А я в это время приезжала со школы к маме, сама добиралась и шла на бальные танцы. Причем, они появились не сразу, сначала это была какая-то хореография. Мы даже делали несколько номеров, и я также там выступала.

Много лет прозанималась бальными танцами и мы даже два раза становились чемпионами. Я дошла где-то почти до конца «б» класса, но чуть-чуть не хватало до «а» класса бальных танцев.

Мой папа — Станислав Борисович Савичев. Он музыкант, барабанщик и, конечно же, многому я научилась от него: играть на барабанах, слушать определенную музыку. Но и у меня выработался определенный вкус в музыке, потому что мой папа всегда ставил дома какие-то концерты, разную музыку. Это, конечно, на меня сильно повлияло. Сейчас мой папа и мама живут в городе Кургане.

Я безумно горжусь, что мой папа до сих пор занимается музыкой, также играет на барабанах, и у него есть своя команда. Это кавер-группа. И, кстати, мне очень приятно, что они играют несколько моих песен. Потому что мой папа — достаточно суровый критик, строгий такой музыкальный человек. Поэтому мне особенно приятно, что он оценил мою песню: «Се ля ви, майский дождь», которая вышла недавно. Сейчас папа работает в МЧС: встречает и провожает Курганский самолеты, чтобы все было хорошо. Он пожарный, но свободное время, конечно, отдает музыке.

— Какую роль в вашей жизни сыграл Максим Фадеев?

— Максим Фадеев для меня, прежде всего, учитель. Он им был и останется навсегда, потому что, как вы понимаете, судьба нас свела с моего детства, и потом уже мы повстречались на «Фабрике Звезд-2». Я, как и все, проходила кастинг, который длился довольно долго.

Это не было в один приезд. Я помню, как мы с мамой впервые приехали и только на первом этапе увидели невероятное количество людей. А потом было два, три или даже четыре этапа и потенциальных конкурсантов становилось все меньше и меньше.

И мне очень повезло, что я прошла. Потому что Макс говорил мне сразу: «Я не гарантирую тебе, что ты пройдешь, что ты будешь участницей «Фабрики звезд». Но то, что ты талантливая, то, что у тебя есть шанс — это факт».

Я не могла не пойти, потому что Макс — это тот человек, который столько всего сделал и для моей семьи, и для меня. Поэтому, конечно, я была рада, что он был приглашен в качестве продюсера на «Фабрику звезд-2».

Потом была сама «Фабрика» и случилась песня «Высоко», которая до сих пор является одной из моих визитных карточек. В дальнейшем после проекта мы работали с Максом вместе. И вот уже где-то четвертый год я продолжаю эту историю самостоятельно. То есть, я теперь самостоятельный артист без продюсера.

— Тяжело самой пробивать дорогу в шоу-бизнесе?

— Поначалу, конечно, страшно. Ты многого не знаешь, потому что когда большая компания, и многие люди делают за тебя то, о чем ты вообще не имеешь понятия, что-то там происходит, и это все в принципе делается и работается. А тебе же нужно только гастролировать, выступать, следить за собой, великолепно выглядеть и петь. Все остальное же – на компании и на продюсере.

Но когда ты принадлежишь только себе и должен выполнять все те дела, которые выполняли за тебя работники офиса, то вот там, конечно, поначалу мозг рвется на части. Но потом, постепенно, год за годом все структурируется. Ты многому учишься и становишься человеком, уже конкретно понимающим в шоу-бизнесе.

— В каких вы сейчас отношениях с Максимом Фадеевым?

— В прекрасных. И мы общаемся по телефону. Иногда бывало так, что мы могли разговаривать по три часа. Обо всем вообще: о жизни, о музыке, о природе, о погоде.

— Что было самым сложным для вас на «Фабрике»?

— То, что каждый раз на собраниях меня отсчитывали в том, что я абсолютный ребенок, что: «Надо взрослеть!», «Юля, сколько можно!». Вот это мне было действительно обидно и тяжело, потому что я до сих пор такая, какая-то достаточно легкая на подъем и этот ребенок во мне остался. Он никуда не делся, несмотря на то, что я сама уже мама.

— Как складывались ваши отношения с другими участниками?

— Когда я пришла на «Фабрику», мне было 16 лет. И я носила абсолютно розовые очки. Поэтому меня часто спасала такое отношение и к ребятам, и к самой ситуации. Я общалась со всеми достаточно просто, не было никаких конфликтов. Я вообще по натуре неконфликтный человек. А если даже кто-то пытался со мной поссориться, то я всегда уходила от этого, даже не пыталась что-то выяснять. Собственно, такой я и осталась.

— С кем вы подружились на «Фабрике звезд»?

— В этом плане я достаточно закрытый человек. Для меня дружба — это серьезное слово, и если я по-настоящему дружу с человеком, то это должно быть проверено временем, какими-то жизненными ситуациями. Но, конечно, с кем-то я сдружилась, но даже не сдружилась, а вот просто хорошо общалась на «Фабрике» я с Женей Рассказовой.

Я помню на гастролях с «Фабрикой» мы постоянно жили в одном номере, и она для меня в основном такая мамочка, которая переживает и поддерживает. Но, к сожалению, сейчас я с ней не общаюсь, и наши дороги разошлись. Я не могу сказать, что я с кем-то сейчас дружна из «Фабрики Звезд-2». Хотя я знаю, что у некоторых сложились отношения, как на «Фабрике», так и после нее. И люди до сих пор дружат, но это, знаете, у кого как.

— Как в вашей жизни случилось «Евровидение»?

— Я помню, мы снимали клип на песню «Прости за любовь», и Макс передал мне трубку. Я взяла и слышу: «Юлечка, привет! Это Лариса Синельщикова, у меня для тебя грандиозные новости. Ты едешь на «Евровидение!» Я так, знаете, глаза в потолок. Вроде как попыталась улыбнуться и порадоваться, но, если честно, на тот момент я не очень знала, что такое «Евровидение». Хотя, конечно, было очень приятно.

Но когда я все поняла, то начала переживать, нервничать. И можно сказать, что на мои хрупкие детские плечи свалилась такая глобальная ответственность за страну. Я была рада тому, что Макс написал такую классную песню, как «Believe me». Она пришлась по душе европейской публике, и мы старались сделать эту песню так, чтобы мне было удобно петь ее.

Потому что, помимо того, что это живое выступление, оказалось, что мне нужно было еще и танцевать во время своего номера. Мне не хватило опыта, какой-то сценической закалки. Мне было всего 17 лет, и мама полетела на «Евровидение» вместе со мной. Потому что, как вы понимаете, несовершеннолетних детей не отпускали из страны.

— Вы заняли там 11-е место. Какие чувства испытали после оглашения результата своего выступления?

— Ну это нормально. Я и сама себя раскритиковала, когда увидела это выступление. Но я молодец, что не сдалась, не перестала петь, что я не упала. Потому что могло случиться и такое, что я бы не удержалась и рухнула вниз. Потому что те танцоры, которые находились рядом со мной, были густо намазаны краской, а я была в кедах.

И мне нужно было встать на спину одного из танцоров. И вот когда я встала, то поняла, что моя нога начала ехать. Конечно же, сразу испуг в глазах, который показали крупным планом. Я это видела и все, и страх сковал меня, связки. Это все было слышно в моем голосе, в дыхании.

Но я все равно боец, не сдалась до конца, а продолжала петь. Конечно, это не было настолько ужасно, насколько я могла себе представить, потому что я понимала, что по-другому выступить не могла. Ведь мне было всего 17 лет. Это была неожиданная экстремальная ситуация, с которой мне пришлось столкнуться. А представляете, если бы я упала, то вошла бы в историю «Евровидения» как упавшая участница. Может быть, кто-нибудь уже падал там, я не знаю. Надо будет почитать.

— Еще раз бы поехали на «Евровидение»?

— Я бы миллион раз подумала, ехать ли туда в очередной раз или нет. Конечно, я понимаю, что опыт у меня уже есть, и на моих сольных концертах со мной происходили всякие ситуации, которые меня закалили, закалили мою нервную систему, сделали из меня профессионала, который сможет выбраться из любой ситуации. Но я так скажу, главное на «Евровидении» — это интересная песня и выпуклая личность. Вот все это и должно объединиться.

— Какие «всякие» ситуации проходили с вами в жизни?

— Какие? Ой, чего только не было. У меня, естественно, отрубалось все вокруг: и свет, и звук. И затапливало нас, когда шли дожди или снег. И человек страшный выбегал на сцену практически голый и пытался со мной что-то сделать. Тогда мне впервые стало страшно при виде этого свирепого мужика.

И всякие поклонники приходили, каким-то образом просачивались ко мне на сольные концерты. Причем еще даже на репетиции, на саунд-чеки, когда в таких ситуациях никого не оказывается рядом. Когда такие странные люди начинают как-то странно себя вести, бывает, что просто некого позвать на помощь. Слава Богу, обошлось без каких-то страшных случаев, но такие моменты очень запоминаются.

— Расскажите, пожалуйста, как к вам поступило предложение записать саундтрек к фильму «Не родись красивой»?

— Я помню, как мне позвонили и спросили, хочу ли я поучаствовать в сериале «Не родись красивой» и записать к нему саундтрек. А потом вкратце рассказали про этот фильм. Я согласилась и после того, как услышала демоверсию песни, просто влюбилась в нее.

Я мечтала быстрее прибежать на студию и записать наконец-то эту песню, вот настолько она мне понравилась. Но сам сериал я не смотрела от начала до конца. Какие-то эпизоды — да, смотрела и даже участвовала в нескольких из них.

— Как вы думаете, дала ли вам эта песня новый виток популярности?

— Знаете, тут все сошлось и сериал популярный, его же до сих пор показывают на каких-то каналах, и люди продолжают его пересматривать. А песня абсолютно четко характеризует его настроение. Она настолько проникла в душу всем жителям нашей страны, что стала моей визитной карточкой.

— Вы сами когда-нибудь считали себя некрасивой?

— Конечно, я думаю, что все с этим сталкивались в подростковом возрасте, когда ты чувствуешь себя некрасивым, толстым, каким-то не таким, неправильным. Но это же ведь пубертатный период. И тут многое зависит от родителей и от окружения, как ты его сможешь пройти.

— Как вы сами прошли этот период?

— Тяжело, потому что тогда я столкнулась с анорексией. И, Слава Богу, что я не попала в больницу. Но с 13 до 15 лет состояние у меня было просто аховое. Я постоянно шаталась вот так вот из стороны в сторону, у меня то и дело кружилась голова, темнело в глазах из-за того, что мне казалось, будто я не такая, что я толстая.

Хотя я занималась танцами, как я уже рассказывала, и никаких предпосылок к лишнему весу у меня не было. Но понимаете, это же ведь такое болезненное восприятие окружающих, себя в мире. Как раз-таки тот злосчастный возрастной переходный период.

— Какие ваши песни можно назвать автобиографичными?

— Почти каждую. Потому что, несмотря на то, что во многих песнях не мои тексты, я все равно применяю к ним свои жизненные ситуации, которые со мной происходили. И я вкладываю в каждую композицию, в каждое слово свою судьбу и эпизоды из своей жизни.

Некоторые отталкиваются от своих жизненных перипетий, вдохновляются ими и пишут. Я вот так пишу свои эмоциональные стихи, а авторы песен пишут во многом благодаря своим эмоциональным состояниям. Но я применяю это исключительно к себе, как будто это я написала. Поэтому у многих людей и создается впечатление, что я сама пишу эти песни.

Но для меня это самая главная награда и похвала, потому что по-другому быть не может. Все должно максимально сочетаться, и песня должна быть твоей. Иначе тогда зачем?

— У каких композиций самая интересная история?

— Давайте я расскажу про песню «Высоко», которая вообще знаковая для нашей семьи. Во-первых, с этой композиции вообще началась артистка Юлия Савичева и, во-вторых, так сложилось, что многие мои близкие люди уходили под нее. Больше всего мне запомнилось, когда я была с «Фабрикой» на гастролях, стояло лето, и я выступала на открытой площадке. Я всегда плачу, когда пою «Высоко», до сих пор.

В этой песне есть что-то вот такое неповторимое, что струны моей души не выдерживают, и я рыдаю. Вот однажды в очередной раз я вышла и смотрю на небо, где летают стрижи, в голове звучит песня. И вдруг каким-то неизвестным мне образом я начинаю прощаться со своей бабушкой Женей, которая живет в городе Кургане.

Для меня она безумно важный, любимый человек. Она многому меня научила, столько воспоминаний с ней связано. Вот я пою и прощаюсь с ней. Наверное, я понимала, что, видимо, человека уже нет на этой планете, если я так с ней прощаюсь. Вот я выхожу со сцены, и в тот период со мной гастролировал папа, играл тогда с «Фабрикой» на барабанах. И папа зовет меня на серьезный разговор, я его прерываю и говорю, что я, похоже, знаю, что случилось. Спрашиваю: «Это баба Женя?» Он говорит: «Да, а как ты узнала?» Не понимаю, я просто вот пела «Высоко» и прощалась с ней. Вот такие бывают вещи.

— Давайте поговорим о «Золотом граммофоне»…

— Я никогда не считала, сколько у меня этих наград, но, когда мне говорят, что их много, я могу так примерно все представить, потому что хитовых песен действительно немало. Я счастливый обладатель множества «Золотых граммофонов». А самый дорогой «Граммофон» для меня – это награда за песню «Сияй», потому что я записала и выпустила ее уже вне продюсерского центра. Это моя личная победа, моей команды, которую я собирала, и в которой я работаю. Поэтому, конечно же, это особенное отношение к этому «Золотому граммофону».

— Сколько у вас статуэток? Где вы их храните?

— Все эти «Граммофоны», которые я получала во время пребывания в продюсерском центре, я отдала. У меня нет ни одного. Сейчас мой единственный «Граммофон» — за песню «Сияй», он находится у моей дочери Ани, потому что я посвятила эту награду ей.

— Расскажите, пожалуйста, о песне «Сияй», за которую получили недавнюю статуэтку?

— Я помню, как отслушивала очередную партию «демок». Я делаю это чуть ли не каждый день до сих пор. И вдруг начинается песня, тут же звучит припев, и я буквально сразу влюбляюсь в нее.

Это удивительно и такое бывает редко, причем у меня уже был назначен релиз. И мы даже знали, какая песня должна выпуститься в ближайшее время. Но я беру трубку и набираю своему аранжировщику, говорю, что: «Срочно делаем вот эту песню. Я сейчас ее пришлю».

В общем, заявила это безапелляционно, и никто даже не спорил со мной, потому что я настолько сильно загорелась этой песней. Мне понравились слова, посыл, эта трогательность. Это был своего рода эксперимент для меня, потому что это такое современное модное звучание.

Вы просто еще демоверсию не слышали, там вообще просто моднятина, еще с таким вокалом и совсем непонятными словами. Типа так модно. Но я понимала смысл, что меня он зацепил, и я хочу это спеть. Я хочу донести этот смысл до людей. Ну и мы сделали эту аранжировку максимально приближенной к моему какому-то ощущению, к моей подаче. Поэтому все и сработало.

— Говорили мужу: «Я звезда, носи меня на руках?»

— Никогда такого не было. У меня музыкальное воспитание. Я родилась в музыкальной семье, а это определенное ощущение себя, понимание того, где ты находишься. К тому же мой папа всегда мне говорил: «Миллион раз подумай, хочешь ли ты идти в артистки, потому что это адская профессия. Вот посмотри, как я возвращаюсь гастролей, я еле иду и вообще еле-еле себя чувствую. Это невероятно тяжело, поэтому хорошо подумай». Вообще, мне помогло строгое воспитание папы и Максима Фадеева.

Оно многому научило, и поэтому я никогда не думала о себе в превосходительный форме, о том, что я звезда, и лучше меня нет никого на этом свете, боже, я — номер один. Вот такого вот никогда не было. Ясное дело, что на сцене я королева, но в жизни я никогда себя не веду так, как вам показала.

Поэтому мы с моим мужем сошлись сразу, когда я, еще будучи на «Фабрике», услышала его голос. Когда мы уже были в финале, нас осталось буквально пять девочек. И к нам приходили в гости ребята, которые уже выбыли из проекта. А однажды пришел Гена Лагутин и принес с собой диск альтернативной группы.

А еще тогда я начала увлекаться таким «тяжеликом». Ну и собственно говоря, услышав голос будущего мужа Саши, и даже не видя, как этот человек выглядит, я подошла к Гене и говорю: «Ты познакомишь меня с вокалистом группы, альбом которой ты принес?» Он говорит: «Да без проблем. Вот будет у них концерт. И я обязательно сконнектчу вас».

Ну супер, все. На всем этом альбоме была только одна трогательная, грустная, романтичная песня. Я сразу поняла, что этот человек искренний, настоящий, какой-то вот трогательный и очень близок ко мне по духу. В итоге, после того, как я вышла с «Фабрики», мой папа не отпустил меня на концерт этой группы, как вы понимаете, и мне пришлось брать телефон у Гены.

Говорю: «Гена, дай мне телефон, меня не отпустили на концерт». Гена Лагутин дает мне телефон, я тут же звоню: «Алло, это Юля Савичева, в общем, я сейчас в Москве, но мы уезжаем на гастроли. Если мы не встретимся сегодня-завтра, то я улечу и непонятно, когда мы вообще увидимся».

Меня удивило, что Аршинов сказал: «А привет, привет, короче, давай встретимся» Такое ощущение, что я разговаривала с этим человеком пять минут назад, и для него нет ничего удивительного, что я перезваниваю. Я помню, как меня это удивило, поразило. Мы тут же встречаемся, и я понимаю, что это абсолютно мой человек. Мое сердце меня не подвело.

— Так кто за кем ухаживал в итоге?

— Ну, понятное дело, в этой альтернативной тусовке особых каких-то там мега ухаживаний не было. Но случались моменты, когда Саша дарил мне трогательные подарки. Например, крестик, который я до сих пор ношу. Муж знает, что я верующий человек, и мне это важно.

Естественно, дарил мне цветы. В этом отношении мы вообще простые ребята и по-настоящему половинки друг друга. То есть, в каких-то моментах мы очень похожи, а в других, наоборот, разные. Так что мы уравновешиваем друг друга и, знаете, собираемся, как паззл. Поэтому я желаю всем таких отношений.

— Как вы решили пожениться?

— Для нас это, конечно, не было чем-то таким невероятно важным, потому что мы давно уже жили вместе. Я помню, как в 18 лет я переехала к нему. К тому времени у нас уже была настоящая семья. И как-то само собой все сложилось, наверное, просто подошло время.

Однажды зашел разговор, что, наверное, надо сыграть свадьбу. Ну давай сыграем, вот так. Мы очень простые ребята-музыканты. Поэтому у нас все это даже как-то было смешно и обычно, в общем, ничего особенного.

— Чем увлекается дочь Анна?

— Во-первых, Аня — это долгожданный ребенок. Мы многое прошли, прежде чем Бог дал нам дочку, которую я безумно люблю. Мы постоянно общаемся, всегда вместе что-то придумываем. Она такая же творческая, как и мы, далеко от нас не ушла, как вы понимаете. Аня очень любит танцевать, петь, рисовать, создавать какие-то поделки. В ней объединяются такие интересные вещи, как неусидчивость и в то же время усидчивость на определенный период.

Например, пока ты делаешь поделку, ты должен спокойно сидеть минут 30-40, ведь так? И она с удовольствием делает это, никуда не бегает. Но потом начинает нестись куда-то, как реактивный двигатель, меня в детстве тоже называли юлой. Аня любознательная, это в папу. Она любит книжки, тоже в папу, потому что я в детстве ненавидела читать, а Аня – наоборот. И вот мы ей читаем часто, и Анна сама уже научилась читать по слогам, спасибо бабушке за это. В свои четыре года, скоро пять, уже знает цифры, алфавит.

Расскажу вам об еще одном интересном моменте. Я обычно включаю какой-нибудь музыкальный канал, и Аня любит там либо посмотреть клипы, либо потанцевать. И вдруг начинается клип Майкла Джексона. А до этого момента Аня танцевала, пела, делала какие-то свои дела. И вдруг я вижу, что дочка останавливается, как завороженная, и просто залипает в экран. Я же остановилась посмотреть, что же будет дальше. Потому что я в детстве тоже была фанаткой Майкла Джексона, хотя и сейчас не перестаю восхищаться его песнями и грандиозностью.

Однажды Аня спросила меня: «Мама, а что это за красивая тетя?» Я говорю: «Аня, это не тетя, а дядя. Майкл Джексон». «Мама, я его очень люблю. Ты можешь меня с ним познакомить?» Я ответила отрицательно. Аня же продолжала: «Мама, может быть, мы на концерт к нему придем?» Я говорю: «Нет, Аня, к сожалению, мы не сможем этого сделать, но я могу тебе поставить его клипы, его концерты, так, чтобы ты посмотрела их».

Ну и все, и мы на протяжении часа смотрели все клипы Майкла Джексона, его живой концерт. Это был такой шок у ребенка, она буквально влюбилась в Джексона. И вот идем мы с ней ужинать, а Аня снова заговорила на любимую тему: «Мама, а ты можешь меня познакомить с Майклом Джексоном?». Я потом еще очень долго объясняла, что никак не получится познакомиться. «Мама! А ты лично с ним вообще общалась?» Я говорю: «Нет». В общем, ребенок под впечатлением. Она теперь фанатка Майкла Джексона.

— Многие Интернет-запросы по традиции посвящены вашему росту и весу…

— Мой рост — 160. И я не взвешиваюсь. Последний раз делала это, наверное, лет пять назад, когда родилась Аня. Когда я уже пришла в норму, мой вес составлял 49-50 кг.

— Чтобы хорошо выглядеть — не надо взвешиваться?

— Наверное, это еще остатки моей замороченности тогда, в связи с анорексией. Потому что, когда я начинаю взвешиваться и пристально следить за весом, то начинаю сходить с ума. Я думаю, что многие девушки поймут меня.

У меня есть камера, костюмы, в которые я должна входить, глаза у меня тоже на месте, поэтому я просто веду здоровый образ жизни. И это очень важно, потому что это сохраняет и здоровье, и внешний вид.

— Недавно вы раскритиковали проект «Маска». Почему он вам неинтересен?

— Я не могу вам сказать, что он мне не нравится. Нет, проект, как минимум, интересный, но больше всего детям. Потому что, когда я показывала некоторые кусочки Ане, конечно, ей это безумно понравилось, потому что там ростовые куклы. А детям что нравится? Правильно! Театр и вся вот это специфика.

Но, если честно, я не очень понимаю, для чего это самому артисту. Когда ты надеваешь на себя маску, костюм, который не выражает никаких эмоций или он, допустим, показывает только одну улыбку и ничего больше, ты не можешь эмоционировать, ты можешь выдать только голос. Да и то вынужден его скрывать. Поэтому я не в восторге именно вот от данной части шоу, как это отражается на артисте, что с этим делать дальше. А то, что для публики, для детей — это суперпроект, я вообще не спорю.

— Если бы вас позвали, пошли бы?

— Нет. Сейчас я буквально возвратилась вот с репетиции со своими музыкантами. И мы работали над песней «Майский дождь» в живом варианте, записали еще акустическую версию этой композиции. В ближайшее время, естественно, я выступаю.

Постоянно проходят съемки, какие-то мероприятия. И еще, я, конечно, готовлю для вас новые песни. В ближайшее время я собираюсь записывать их. И все это будет в таком ракурсе, который я взяла еще с песни «Сияй». Это вера в доброе, позитивное, это песни о счастливой любви.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале!