Жанна Эппле: «Я свое сердце поставила на проветривание»

Актриса недавно вернулась с театральных гастролей, а прямо сейчас идет сериал «Два холма» (видеосервис Start) с ее участием. В этом проекте Эппле играет… бабушку. Трудно поверить, но она и в реальной жизни бабушка, причем уже дважды. Кто бы мог подумать?!

— «Нет мужчин — нет проблем», — говорят героини «Двух холмов». Многие из нас могли с этим согласиться в моменты любовных разочарований. Вам приходилось говорить что-то похожее?

— Однажды мой старший сын сказал: «Мама, какая ты спокойная, когда не в отношениях…» Действительно, есть такой момент: нет мужчины — нет раздражителя, нет проблем. С другой стороны, нас же бог так создал, что каждой твари по паре. Как это, без мужчин? Без них невозможно прожить.

— У вас ведь дома мужское царство?

— Двое сыновей, двое внуков — да, у меня мужское царство. Еще есть две невестки прекрасные, так что мы все друг друга уравновешиваем.

— Разве у вас не один внук — от старшего сына?

— Северину уже 4 года. А три месяца назад и у младшего родился сын.

— Поздравляю! Часто работающая бабушка видится с малышами?

— Несколько раз в месяц. Завтра мне привезут старшего внука на весь день. К младшему езжу сама — немного помогаю невестке.

«Быть бабушкой — большая честь»

— Так вышло, что и в «Двух холмах» вы играете бабушку. Яркую, в отличной физической форме. Не было внутреннего бунта — как это, мне и бабушку играть? Не хочу!

— Ну как это не хочу? Когда я бабушка. Просто в хорошей форме. Сейчас таких женщин много. Образ бабушки — седой полной старушки, которая печет пирожки, — это уже устаревший стереотип. Для меня быть бабушкой — честь большая. Поэтому эта роль меня ни в коем случае не шокировала. Моей сериальной дочери, которую играет Анна Снаткина, где-то лет 80, а мне вообще за 100 лет.

Мы все в этом сериале идеальные, стерильные, немного киборги. Мне сложно далась эта роль, потому что всю жизнь я играла нежных и милых женщин, а тут моя героиня Зоя — жесткая, практически революционерка. Эта роль интересна тем, что открывает какую-то новую грань моих актерских возможностей — увидим, справилась я с этой задачей или нет.

— Вам бы хотелось, чтобы жизнь была, как у вашей героини — бесконечно длинной?

— Нет, не хочу такой судьбы. Я считаю, что природа постепенно человека подготавливает к старости, к смерти. Все идет своим чередом. Не хочу жить бесконечно долго, не вижу в этом смысла. Последнее время, честно говоря, ловлю себя на том, что немного устала. Я полностью реализовалась, состоялась как актриса и пока не знаю, куда двигаться дальше. У меня нет хобби, чтобы чем-то интересным себя занять.

И нет иллюзии, что еще будет счастье в личной жизни. Хочется найти новый интерес, смысл в жизни. Я безумно счастлива, что у меня есть интересная работа, любимая семья, множество обязательств — такой режим, что я не успеваю впасть в состояние апатии.

— Тамара Глоба в своем самом свежем гороскопе предсказала Ракам, вашему знаку зодиака, новые возможности, перестройку планов на будущее. Вот вас бы устроил такой гороскоп?

— Глоба знает, что говорит. Поживем — увидим. Хотелось бы, чтобы звезды мне немножко помогли.

«Медийные люди в сети не знакомятся»

— Сейчас ваше сердце свободно или занято?

— Я свое сердце поставила на проветривание. Пока оно в состоянии покоя и, наверное, в ожидании.

— Теперь часто ищут отношений в сети, многие устанавливают приложения для знакомств. Пробовали?

— Ну что вы?! Если я сегодня выставлю себя в Тиндере, то мне завтра позвонят с ТВ и скажут: ты хочешь замуж? Так давай устроим передачу «Кто хочет жениться на Жанне Эппле?» И сделают из этого шоу. Есть вещи, которые мы, медийные люди, себе не можем позволить. Этот способ знакомств категорически нам не подходит.

— А где же тогда знакомиться?

— Не знаю. Люди часто подходят, чтобы сделать селфи или взять автограф. А где меня ждет мой мужчина — не могу даже предположить. В нашем безумном мире построить прочные отношения трудно, вот где проблема.

— Сыновья о вас заботятся? Чувствуете эту мужскую заботу?

— Еще как! И сыновья, и невестки прекрасно обо мне заботятся. Но все равно хочется женского счастья.

— В этом году исполняется 20 лет с момента выхода сериала об отношениях «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В сети считают эту вашу роль самой народной. Согласны?

— Я снялась в «Бальзаковском возрасте», когда мне было уже за сорок. Но именно эта роль сделала меня известным человеком, поэтому и проект, и его продюсер Дмитрий Фикс стали важными в моей жизни. Но сказать, что это мой любимый сериал, — нет. Я больше всего на свете люблю сериал «Белые одежды» с Валерой Гаркалиным и Людмилой Марковной Гурченко. Вот это шедевр.

— Недавно вышло продолжение сериала «Секс в большом городе». Предлагали ли вам сыграть в продолжении «Бальзаковского возраста»?

— Буквально вчера посмотрела первую серию этого проекта. Была ужасно смущена — героини в таких же ярких нарядах так же ярко себя ведут, что уже не совсем адекватно возрасту. Если бы сейчас сняли продолжение «Бальзаковского возраста», то вышло бы то же самое — сериал про игривых седовласок. Я считаю, что все хорошо вовремя.

— Недавно Елена Яковлева нам в интервью сказала, что после 50 лет интересных ролей у актрис становится мало. Если и предлагают играть, то как раз бабушек. Но кинематограф меняется — много стали снимать для платформ. Предложений не становится больше?

— Меня особо много никогда не снимали. Все роли были очень интересные, так как я — специфическая: эксцентричная, экзальтированная, очень европейская. Поэтому мне не предлагали «бытовых ролей». Хотя я тут недавно оформляла авторские права и оказалось, что у меня 72 роли. Что будет дальше, будут ли роли и насколько они будут хороши? Посмотрим…

Личное дело

Жанна ЭППЛЕ родилась 15 июля 1964 года в Москве. Росла разносторонне развитым ребенком — занималась балетом, музыкой, получила разряд по плаванию, сдала на кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике. Окончила ГИТИС. Актриса театра и кино, телеведущая. Снялась более чем в 70 фильмах и сериалах. Заслуженная артистка РФ. Двое сыновей: 30-летний Потап и 21-летний Ефим.

5 лучших фильмов Жанны Эппле:

«Белые одежды»

«Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

«Большая любовь»

«Неподкупный»

«25-й час»