Звезда сериала «Мажор» Александр Обласов: «Про меня часто говорят, что я парень с соседнего двора»

Актерское обаяние Александра Обласова сугубо естественное и органическое. Ничего специально в кадре он не делает. Потому и стал чрезвычайно востребован в последнее время («Мажор», «Год культуры», «Идентификация», «Анна Николаевна» принесли успех, в настоящий момент в производстве еще пяток проектов).

Полицейский, таксист, следователь или тренер — героев, которых создает на экранах Обласов, в кино обычно зовут «народными», своими в доску. «Телепрограмма» побеседовала с Александром, чтобы выяснить, устраивает ли его прилипчивое амплуа парня из соседнего двора и трудно ли сниматься под надзором любимой жены.

— Александр, хочется начать с самого популярного вашего сериала — «Мажор». Детективных проектов в России пруд пруди. Почему именно этот так полюбился публике, как считаете?

— Он и в наших сердцах отозвался (смеется). Думаю, дело в том, что он своего рода стал революционным. До «Мажора» зритель знал в основном петербургские сериалы про сотрудников МВД: «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург». Они были очень близки к реальности. Что касается нашего проекта, я спрашивал у действующих сотрудников, в чем его феномен, и они отвечали: «Приходишь домой с работы, включаешь «Фонари» — и опять работа».

А «Мажор» все-таки немножко сказочный, костюмы у нас не совсем реалистичные, свет особенный, юмора много. То есть люди отвлекаются, глядя этот проект. Плюс, конечно, нельзя не отмечать работу оператора и художников, авторов и продюсеров. Это было новое, свежее дыхание для сериалов в 2014 году, более яркая картинка. Александр Цекало лично следил за этим и постоянно приезжал на съемочную площадку. Только нашу актерскую команду скрупулезно собирали долгое время путем ряда ансамблевых проб, что уж говорить об остальном.

— Можно ли говорить о том, что роль оперативника Жеки Аверьянова — самая популярная на настоящий момент в вашей карьере?

— Она была мощным импульсом (до «Мажора» актер снимался в эпизодах и играл в Театре современного искусства до 2012 года. — Авт.). Потом и пошли и большие роли. Особенно после второго сезона. На меня обратили внимание, это факт.

— Наши читатели регулярно беспокоятся: где же четвертый сезон проекта? Пауза в четыре года затянулась…

— Мы тоже ждем. Как и зрители, видели рекламные ролики «Мажора», но потом начались известные события, и Первый канал стал больше информационным (из сетки исчезли многие развлекательные шоу), поэтому сложно прогнозировать. Могу сказать лишь одно — четвертый сезон готов, теперь все зависит от руководства канала. Выйдет в любом случае. Хочется верить, что в этом году.

— Буквально в каждой библиотеке онлайн-платформ лежат проекты, в которых вы сыграли. Какой из них стал самым сложным?

— И «Сестры», и «Ивановы-Ивановы», и «Год культуры» были не очень сложными: там было понятно, что играть — этакий весельчак, народный герой. В отличие от «Идентификации» (Premier), где роль оказалась совсем новой и другой для меня, отличной от предыдущих (актер сыграл чувственного охранника с вокзала Семена, одержимого фантазиями. — Авт.). Надо было проявлять сдержанность, уводить эмоции в себя. И это было приятно, интересный эксперимент. Ведь хочется удивлять, открываться с разных сторон. Я — артист характерный, поэтому всегда рад, когда есть возможность показать диапазон.

«Ничего специально не придумываю»

— С 15 лет вы в профессии. Нет ощущения, что слишком типажно воспринимают вас продюсеры?

— Ну, наверное, со всеми так. Что поделать? И все же есть проекты, в которых я могу по-разному проявлять себя, давать краски: «В клетке-2», «Цыпленок жареный», «Купи меня». Просто не всегда они становятся народными.

— Почему так? Вас воспринимают и запоминают исключительно как парня с нашего двора? Или внешность виновата: боксерский нос, уши борца, квадратная фактура.

— Видимо, форма существования в кадре привлекает. Ведь я ничего специально особенно не придумываю. Есть у меня работы, которые я посвятил старшему брату. Он живет на Урале и частенько осаживает меня разными фразами. Например: «Так, не умничай, брат. Не умничай». Я вот взял эту фразу, ухватил — и в сериал «Жена олигарха» своему герою приклеил. Так и происходит обычно. Берешь из жизни.

В этом смысле я счастливчик, объехал страну от Владивостока до Москвы, многое наблюдал и запоминал. Да и сам по себе я такой, свойский, что ли. Добродушный. Мне часто говорят: «Ты как парень с соседнего двора». Ну… главное, чтоб людям нравилось.

— Одна из нетипичных ваших ролей — в короткометражке «Царапина на бисквите», где вы сыграли вместе с Тимофеем Трибунцевым и собственной женой. Этот опыт был необычным?

— Мы с Леной (актрисой Еленой Грук-Черновой) и в других проектах вместе снимались. Иногда у меня был только эпизодик, а у нее роль. Так что это не в первый раз. Ничего особенно трудного в этом нет. Если люди профессиональные, то все замечательно. Конечно, больше ответственности чувствуешь: хочется помочь и вывести ее на первый план. Внутренне стараешься. Но и она — самостоятельный человек, талантливая актриса.

— Какие роли брать, какие нет — обсуждается дома?

— Я рад, что на многие вещи мы смотрим по-разному. Это дает почву для обсуждений и легких споров. Живая ситуация. Это никак не мешает нам жить и любить друг друга. Оспариваем иногда некоторые вещи и мнения друг друга. Что совершенно нормально.

— Что касается разных взглядов на вещи. Не хочется затягивать в дебри геополитики, но на аватарках в соцсетях у вас рядом с фото российский флаг. В нынешних условиях это повлияло на отношения с коллегами?

— Да, у меня очень ярко выраженная позиция по этому вопросу. И, конечно, отношения со многими испортились. Я это понимаю. Ведь первый сезон «Мажора» мы снимали в Киеве, и все бывшие коллеги и товарищи просто отвернулись. Слышу от них теперь жесткую агрессию в свой адрес и адрес нашей страны. Что меня, наверное, только убеждает в собственной правоте. Передо мной не стоит вопрос выбора на этот счет.

Я люблю свою страну. Конечно, понятно — идет информационная война, в которую вовлекается огромное количество людей. Понимаю многих: столько лет все пили кока-колу и смотрели американское кино, а теперь все это пропало. Но позиция моя неуклонна. Никогда ее не скрывал. И реакция на мои посты или интервью по этой теме была чудовищная и злобная, хотя я ни разу не переходил на личности, не называл фамилии актеров и не оскорбил никого.

«Есть люди, которым живется хуже»

— Сын Юра вопросы задает?

— Задает, конечно. И мы разговариваем, объясняю ему все. Очень любознательный парень. Говорим обо всем: личной жизни, структуре семьи и отношений, патриотизме, конечно. Вернулись недавно с каникул — побывали в Махачкале (Дагестан) и Грозном (Чеченская Республика).

Мне было очень важно, чтобы он посмотрел культуру изнутри республик. Сам увидел, какие там добрые и отзывчивые, гостеприимные люди. Увидел живописные места, природу, ходили на стадион. Объяснял ему, что город был пустой, в нем было две войны, а теперь он отстроен, развивается. Считаю очень важным, чтобы дети знали такие вещи о своей стране.

— Чем еще он увлекается?

— Упорно занимается плаванием, это дает общее развитие костяка и мышечного корсета, и кудо (боевое единоборство). Много нагрузки и в школе. Посещает государственную школу с уклоном в изучение испанского языка. Это тоже забирает много сил. А вообще хочу затащить его в музыкальную школу — такое образование дает богатое внутреннее развитие. Поэтического, что ли, характера. Сегодня время стрессов и панических атак, так что игра на инструменте может служить определенной терапией. Сел за синтезатор — поиграл, откликается в душе, такое вот лечение психики.

— Вы как-то говорили, что стремитесь купить отдельное жилье и ему с мамой, и вам с женой. Удалось реализовать планы?

— У мамы Юры (сын появился от первого брака с актрисой из Риги Ольгой Озоллапиней) появился муж, поэтому они сами работают в этом направлении. Мы с Еленой тоже стараемся двигаться к цели. Не все так просто. Обстоятельства для этого сейчас, как мы с вами обсудили, не такие уж и благоприятные. То пандемия, то санкции.

Но мы не унываем — идем вперед. И, главное, живем. В любой трудной ситуации я вспоминал, как бывал в Донецке дважды, и отдавал себе отчет — есть люди, которым живется гораздо хуже. Так что жаловаться нечего. Будем работать.

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