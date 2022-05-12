Звезда «Дома-2» Яна Захарова: «Леша Безус — симпатичный парень, но мы просто друзья»

Участница проекта Яна Захарова рассказала Teleprogramma.pro о своих отношениях с Лешей Безусом и Давой и озвучила, что думает о романе Нади Ермаковой и Даниэля Чистова.

Одна из самых ярких и заметных участниц «Дома-2» Яна Захарова стала героиней обновленной телестройки, которая уже второй год выходит на телеканале «Ю».

В интервью Teleprogramma.pro Яна Захарова рассказала, что ищет на «Доме-2», в чем видит причину своих любовных неудач и почему считает, что отношения Нади Ермаковой и Даниэля Чистова обречены.

— Яна, с какой целью ты вернулась на проект?

— Верила, надеялась, что, может быть, все-таки мне повезет, и я обрету женское счастье, но складывается такое впечатление, что увы и ах, со мной это не произойдет на проекте, потому что за периметром у меня чаще случаются романы и мини-отношения на 2-4 месяца, чем на «Доме-2». Мне редко нравятся мужчины.

— Как сейчас складываются твои отношения с Давой?

— Я — участница, Дава – ведущий. Я к нему отношусь очень хорошо, но в последнее время я начинаю на него злиться. Знаете, как говорят, от любви до ненависти один шаг. В какой-то период началась не то чтобы ненависть, просто я на него иногда зла. Я уже не смотрю на него на Лобном.

Я стараюсь, грубо говоря, отвлекать свое внимание, чтобы не давать ему каких-то эмоций, потому что человек пользуется своим положением. Может меня подкалывать, может говорить, что я его не дождалась, делать акценты на мужчинах, которые ко мне проявляются. И думаю, что иногда это некомпетентно.

— Ты оставила мысль о том, чтобы закрутить с Давой роман или просто затаилась и ждешь удобного случая?

— Да нет, не затаилась. Я, наверное, готова с ним общаться, дружить вне проекта. На «Доме-2» мне этого не хочется. Хотя за Периметром у нас есть окружение, которое тесно общается и с ним, и со мной. И никто обо мне плохого не может сказать, и поэтому, вероятнее всего, мы просто будем обычными друзьями. И не больше.

— Тебя называют профессиональной одиночкой. Не обижает ли тебя такая формулировка?

— Нет. Она меня не обижает, потому что это правда. Я, наверное, не так часто сейчас подпускаю к себе людей, чтобы мне не смогли сделать больно, обидеть меня каким-то образом – будь это друг парень, не знаю кто.

— В чем видишь причину своих неудач на любовном фронте?

— Не могу сказать, что это неудачи. Я, наверное, более разборчива. В силу своего возраста ищу какие-то другие качества в мужчинах. При этом я могу дать себе шанс на постройку отношений, но мой характер иногда пугает людей, потому что они считают, что я сильная и за меня заступаться не надо. Они считают, что они не должны давать мне поддержку и опору. А это неправда.

— Что связывает тебя с Лешей Безусом? Видишь ли ты себя в качестве его избранницы?

— Лешу Безуса я знаю с 2019 года, когда он еще встречался с моей подругой Миленой Безбородовой. На тот момент наши интересы были разные. Я отстаивала позицию его бывшей девушки, и наши мнения всегда расходились, мы сталкивались в дискуссиях. Сейчас, когда он вновь пришел на проект, я поняла, что это человек интересный. Он интересен как друг. В нужное время он может подставить плечо.

Мы разговариваем на одном языке, он понимает меня, я понимаю его. Мне интересно, что происходит в его душе. Я могу с ним поделиться, и знаю, что это останется между нами. Я знаю, что смогу помочь ему в трудный момент, и он тоже не откажет мне в помощи. Даже сейчас финансовые вопросы были, я помогала ему искренне. У нас только дружба. Вот сейчас я на него смотрю – он симпатичный парень, но мы просто друзья.

— Тебя упрекают в том, что ты активно вмешиваешься в отношения Ермаковой и Даниэля. Веришь ли ты в эту пару?

— Это ложь, я не вмешиваюсь. Я пришла на проект, начала общаться с Надей. Я верила в эту дружбу. А Даниэль вообще изначально за мной ухаживал. Но мне этот молодой человек не импонирует. Я не считаю его достойным парнем по отношению к Наде. У нас были ссоры, пять месяцев негодования, войны. Я все обиды отпустила, в какой-то момент у меня не было сочувствия к Наде, но сейчас, в последние дни, я начинаю ей сопереживать. Понимаю, что женский мир счастья, сказки куда-то пропал, и не верю в то, что у Даниэля были искренние намерения и чувства по отношению к Наде.

Да, появилась привычка, но как таковой любви, наверное, не было, потому что его, знаете, как будто под натиском коллектива заставили признаться в любви. Заставили сделать предложение. И вот это все неискренне. Я не думаю, что девочка мечтает о такой сказке. Нет. Я считаю, что он ее в какой-то мере опозорил. Да, она может где-то приврать, да, ее ловили на лжи, но я думаю, что это не тот повод, чтобы расставаться с человеком.

— Как думаешь, получится ли у них построить настоящую семью или это очередное увлечение Нади?

— Я думаю, что они не будут долго вместе. И Надя обретет счастье с более мудрым человеком, который будет более серьезно относиться, а не выносить мозг по пустякам – кто кого обнял по-дружески, кто кого чмокнул в щечку, кто где станцевал и как повеселился. Надя энергичная женщина, которая не любит возню. Она любит жить, цвести и радоваться жизни.

«Дом-2. Новая любовь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.