«В наше время в тысячу раз больше конкуренции»: певец Mark Ovski — о подноготной шоу-бизнеса, моде и популярности

Если еще 20 лет назад имена артистов эстрады были на слуху у каждого, а их количество строго регламентировалось, то сейчас все изменилось. Люди, песни, жанры – в изобилии направлений, манеры исполнения и новых имен разбегаются не только глаза.

На этом фоне сумел выделиться молодой, но перспективный артист Mark Ovski.

В интервью сайту Teleprogramma.pro он рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются начинающие исполнители сейчас, почему важно постоянно развивать вокальные способности и как сложно найти «свою» песню.

— Как сегодня попадают в шоу-бизнес?

— Не могу назвать различия «тогда» и «сейчас», потому что мне не с чем сравнивать, я начал свой путь «сейчас». И в наше время в тысячу раз больше конкуренции, но и способов заявить о себе гораздо больше. Есть множество открытых музыкальных площадок, групп в соц.сетях, рекламы, которую может сделать и запустить любой. К тому же, есть много вокальных шоу талантов.

Сейчас заявить о себе и найти слушателей гораздо проще, это реально может сделать каждый, но вот останешься ли ты в этой лодке, или упадешь за борт, зависит от твоего продукта и любви зрителей. Я думаю, что время вообще не играет роли, сколько известных артистов и музыкальных коллективов стрельнули в прошлом время, а теперь от них остались только пара песен, которые знает каждый второй? А сколько неизвестных?

Поэтому дело точно не в календаре, а в том, что ты делаешь, что несешь своим творчеством и твоей вере в это, настойчивости и упорности, умении не сдаваться. Я знаю много популярных артистов, которые поджидали певцов и продюсеров, чтобы дать им свои демки на прослушивание. Это и есть упорность. Если человек действительно хочет достичь и видит эту конечную цель — жизнь выстроит ему маршрут и через тернии.

— Сколько сейчас надо вложить денег в раскрутку артиста, чтобы достичь успеха?

— Очень сложно назвать конкретную сумму. Это скорее к моим продюсерам, у нас четкое разделение: я отвечаю за творчество, они за инвестиции и продвижение. А вообще, как мне кажется, мы все же говорим не о проекте «артист под ключ» — я бы не очень доверял людям, которые предлагают такие услуги. Конкретной цены нет, все очень индивидуально, зависит от амбиций артиста, его возможностей и интуиции — умения принимать грамотные решения.

В среднем урок вокала в Москве стоит около 2000 рублей. Прежде нужно будет найти своего педагога, с которым у тебя совпадают цели и взгляды на музыку. Если речь идет о регулярных занятиях, о возможности выстроить удобное для артиста расписание, занятия будут стоить дороже. У меня есть педагог по вокалу, с которым я занимаюсь регулярно.

Песня у именитого автора начинается от 50 — 100 000 рублей и до бесконечности. Гарантий, что она станет хитом, нет, ведь вкусы аудитории подвержены изменениям. Плюс к стоимости запись в студии, аранжировка. Учитывая сложившуюся ситуацию, могу предположить, что эти цены будут меняться. Моя команда не гонится за хитами, мы заинтересованы в песнях, которые отзовутся в сердце. Я получаю очень много треков на рассмотрение, иногда среди них нахожу достойные работы. Если песня написана неизвестным автором, она на порядок дешевле, но доработка материала иногда стоит как полноценный хит.

Успех песни во многом зависит от интереса радиостанций и телеканалов к творчеству артиста. Здесь тоже важно уметь договариваться, прислушиваться к мнению, если необходимо, вносить корректировки.

Кроме того, артисты берут уроки танца и сценического движения, кто-то занимается речью, занятия с фитнес-тренером. Поскольку они все индивидуальные, их стоимость в два раза дороже обычных. На занятия у меня уходит порядка 30 000 рублей в неделю.

— А большие артисты помогают в раскрутке песни? Берут за это деньги?

— Никаких расценок нет. Это не реклама товаров и услуг, которую очень часто размещают у себя блогеры и артисты, это некий респект. Если песня и клип достойны, их с радостью поддержат. Не раз бывало, что известный артист поддерживал творчество начинающего музыканта просто потому, что оно ему отзывалось.

— Важно ли быть в тренде, быть модным для артиста?

— Неважно, что наденет на себя артист с крутым материалом — олимпийку со спортивными шортами или костюм со шляпой. Он все ровно будет вызвать восторг у своего зрителя. Мода сейчас очень размытое понятие. Лично я больше за эксперименты и смело примеряю новые образы. Это касается не только одежды.

Мне вообще кажется на сцене артисту куда важнее комфорт, чтобы ничего не мешало в его диалоге со зрителем. Я позволяю себе разные вещи и не боюсь смешивать в одном образе сразу несколько цветов и стилей.

— На ваш взгляд, кто из наших звезд, популярных у молодежи, имеет потенциал удержаться в топе? И на чем держится этот успех?

— Знаете, я не музыкальный критик или эксперт, я сейчас больше сосредоточен на своем творчестве и не сильно слежу, что у других. То, что делает артист, должно быть близко его аудитории. Он может эпатировать, может бесконечно креативить и удивлять. Главное — это должно отзываться слушателям. Стать популярным сегодня может каждый, а удержаться нет.

Лично я выступаю за качество материала, все должно быть сделано максимально хорошо и при этом истории, рассказанные в песнях, должны откликаться у слушателей, должны быть близкими и понятными ими. Именно из этого мы исходили, когда записывали и выпускали последний сингл «Снег», именно такая история будет и в новой песне «Удали», которая выйдет в начале апреля.

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