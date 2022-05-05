Звезда «По законам военного времени» Лариса Кулакова — о работе с Екатериной Климовой и закулисье сериала

Роль Аленки в новых сериях «По законам военного времени» стала для выпускницы ВГИКа Ларисы Кулаковой первой работой в кино. И определенно принесла удачу: сразу после съемок в этой картине она сыграла две главные роли в сериалах.

В интервью Teleprogramma.pro артистка рассказала о том, что осталось за кадром фильма и об отношениях с Екатериной Климовой.

– Долго вас мучили, прежде чем утвердить на роль?

– Наоборот, все было быстро и просто. Я пришла на пробы, познакомилась с режиссером, несколько раз проиграла сцену и поняла, что подхожу.

– А как поняли?

– Я знала, что действительно прожила эту сцену. Хорошо ее сыграла. И режиссер Сергей Виноградов стал смотреть с большим уважением. Он пожал мне руку и сказал: «Будем работать». И уже месяца через полтора я полетела в Калининград: весь сериал, за исключением нескольких сцен, снимали там. И полгода я туда летала по три раза в месяц.

– Что там больше всего понравилось?

– Остров Канта и море. Мои сцены были почти все в городе, а не у моря. Но в свой выходной я одна поехала на Куршскую косу и прогуляла там целый день. Было холодно, ветрено и весь берег был усыпан маленькими медузами. Было очень здорово, только медуз было жалко.

– Знали до начала работы кого-то из съемочной группы?

– Александр Дуденков учился во ВГИКе на четыре курса старше меня, в той же мастерской – у Александра Яковлевича Михайлова. Когда я поступила, он как раз закончил институт.

– Идя на кастинг, знали, что будете пробоваться на роль его любимой девушки?

– Уже после проб увидела в сценарии героя по имени Александр Дуденков – ведь Саша и его персонаж полные тезки. И подумала: «Интересно, я ведь знаю человека, которого так зовут». А потом на глаза попалось Сашино фото. Созвонились, порадовались.

– Съемки каких сцен вам больше всего запомнились?

– Первой и последней. Первой – потому что она в принципе была моей первой сценой в большом кино, а не в студенческом коротком метре! И играть ее предстояло с Екатериной Климовой – такой известной, талантливой и опытной актрисой. Как же я боялась сделать что-то не так, учила текст днями и ночами!

К счастью, Екатерина оказалась совершенно прекрасной, относилась бережно и уважительно, и страх мой вскоре развеялся. А последняя сцена была напряженной эмоционально и снималась в декабре в неотапливаемом помещении, в котором работала дым-машина и перед каждым дублем открывали окно. Мне нужно было час пролежать на ледяном полу в тонком платье. Конечно, стояли тепловые пушки, но непосредственно во время съемок их отключали из-за шума.

– Работая над ролью, читали книги о войне, смотрели фильмы?

– Да. Особенно сильное впечатление произвел роман Бориса Васильева «В списках не значился» про Брестскую крепость. Мне кажется, это одна из самых тяжелых книг про Великую Отечественную. Я дочитывала последние страницы в самолете, когда летела в Калининград. Не выдержала и начала рыдать.

Пыталась плакать беззвучно и незаметно, натянув повыше маску и занавесившись волосами, но выходило плохо. Меня трясло, люди оглядывались. Еще пересматривала фильмы, один из любимых – «Иди и смотри». Тоже было тяжело, но очень помогало потом на съемках понять и принять нашу историю, пропустить эту боль через сердце. Я очень ответственная и страшно боялась сыграть поверхностно.

– А прабабушки и прадедушки что-то рассказывали о войне?

– Мой дедушка Коля, Николай Александрович Кулаков, был ветераном. Ушел на фронт добровольцем в 18 лет – долго не брали, но он добился своего. А через несколько месяцев его ранили: осколки попали в живот, в руку. В госпитале его вылечили, но эти ранения сказывались всю жизнь – а она, к счастью, была долгая. Он умер в 92 года, в 2018 году… Он очень не любил рассказывать про войну, а если все-таки что-то вспоминал 9 Мая, плакал.

– Дедушка, получается, успел узнать, что внучка будет актрисой. Представляю, как он вами гордился… Кстати, ваша семья связана с кино, театром?

– Никоим образом. Я родилась в селе Улеты в Забайкалье, в 6 тысячах километров от Москвы. Мама у меня педиатр, папа всю жизнь машинами занимается. Но я всегда мечтала быть актрисой: наверное, я ничего другого так хорошо не умею, как проживать истории.

И родители меня поддержали, отпустили в Москву. Билеты на самолет были невероятно дорогие, а летать нужно было несколько раз – туров же много, так что я просто обязана была поступить с первого раза, причем на бюджет. Я и поступила.

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