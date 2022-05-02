Победитель «Маски» Ильдар Абдразаков: «Свою победу посвящаю детям и супруге Марике»

Дракон рассказал Teleprogramma.pro, как его сразу узнали собственные дети, и как появилось его знаменитое «Дааа»!

Сама Ла Скала ему слух ласкала. Известный оперный певец Ильдар Абразаков выступал в Ла Скала, Метрополитен-опера, в Парижской национальной опере и многих других мировых площадках. Но самую искреннюю любовь зрителей почувствовал на сцене шоу «Маска», в образе Дракона. А его знаменитое «Дааа!» стало фишкой этого персонажа.

В минувшее воскресенье Ильдар Абдразаков был назван победителем шоу «Маска». И теперь его имя запомнят даже те, кто был далек от оперного искусства.

В интервью Teleprogramma.pro обаятельный Дракон рассказал, как скрывал правду от своих дочек, регулировал свой гастрольный график и ждал разоблачения от судей.

«Когда я снял маску, дети визжали от восторга»

— Почему Дракон?

— Мне предложили несколько костюмов на выбор. Среди них был костюм Улитки, а еще прикольная Лягушка в шляпе и с глазами, похожими на глаза Мухомора. Но я выбрал Дракона, потому что родился в его год. И считаю, что он по жизни несет мне счастье: у него есть крылья, огонь, размах, полет и душа!

— Как вы себя чувствовали внутри такого большого костюма?

— Когда я впервые его надел, то понял, что не могу ничего сделать. Но назад уже пути не было! Еще думал, что в замкнутом пространстве будет накрывать паника, но на деле ничего такого не было. Зато было очень жарко. Потом мне немного доработали костюм: поставили внутрь головы вентиляторы, стало полегче.

В маске я ничего не видел, обзор осуществлялся только через ноздри. Ну, и шея болела, потому что голова Дракона тяжелая, а целиком костюм весит 50 кг. Двигаться в нем очень сложно. Вот представьте, что вы зажали между ногами мяч, и в этом вам нужно идти, – примерно такие ощущения. Когда мы с Монстриком упали на сцене, я подумал: «Ну, все, я не встану». В итоге поднялся, но костюм порвал.

— Как вы скрывали от родных участие в «Маске»?

— Дочки узнали мой голос, спрашивали: «Папа, это ты?» А мне и детей не хотелось обманывать, но и признаваться тоже нельзя. В итоге я им говорил: «Давай послушаем еще в следующей программе». Так и дослушались до финала.

И вот сегодня, когда я снял «Маску», они визжали от восторга. У детей был шок! Брата с мамой после финала я еще не видел. Но мама «Маску» не смотрит – теперь покажу ей все выпуски. С Аней Нетребко я пою почти 25 лет, она меня сразу узнала. Но я стоически молчал.

«Даааа!» звучит круче и располагает к себе!

— Что стало для вас самым сложным за время участия в проекте?

— Было непросто скрывать свое участие от близких и первое время отвечать на вопросы жюри. Надо ведь было сказать так, чтобы и ответить, и не выдать себя. Не сразу удалось нащупать эту грань, но потом дело пошло.

— Как появился ваш знаменитый возглас «Даааа!»?

— Совершенно случайно. Я просто однажды не знал, что ответить жюри, и решил прокричать: «Даааа!». А потом мне звукорежиссер говорит: «Слушай, а это прикольно». Так и прижилось. И зрителям понравилось. Можно было, конечно, кричать «Неееет», но, по-моему, «Даааа» звучит круче и располагает к себе.

— «Маска» как-то повлияла на ваш график?

— Пришлось отменить несколько спектаклей. Постоянно был в разъездах, мотался туда-сюда. Пел спектакль в Цюрихе, потом прилетал в Москву, снимался, переодевался и мчался обратно. В общем, логистика еще та!

— Какая из ваших песен запомнилась вам больше остальных?

— Для меня, как для исполнителя, было открытием спеть «Roxanne». Я как только ее услышал, сразу решил для себя, что спою ее двумя голосами.

— От кого вы в первую очередь ждали разоблачения?

— От Валерии. Я еще во втором сезоне понял, что она досконально проводит домашнюю работу. Внимательно слушает разных исполнителей, изучает их биографии. Она так и Юсифа Эйвазова в маске Ламы вычислила. Написала мне об этом, а я ответил: «Да слушай, так тенора не поют». А оказалось, что это он, я его правда не узнал.

— А кого из участников третьего сезона узнали?

— Я предполагал, что в Монстрике – Леша Воробьев. Вообще, он был моим личным фаворитом — гениально шутил, танцевал, пел! Была версия, что в Мухоморе Евгений Дятлов. Наташу Подольскую тоже узнал в Осьминоге. А вот Романа Костомарова не признал, не знал, что он поет.

Еще из участников отметил для себя Козерога – он очень мощно показал себя, и я рад что Никита Пресняков принимал участие в проекте. Анубис – Маша Зайцева – просто выворачивала душу наизнанку своим пением. И, конечно, огромным открытием и неожиданностью стала Алсу под маской Пчелы – это было феноменально!

Хочу сказать большое спасибо всем участникам шоу и команде проекта, в особенности Тимуру Вайнштейну и Юлии Сумачевой. Это было незабываемое приключение, и я очень рад, что стал его частью!

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