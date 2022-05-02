«Больно, грустно, горько»: Алексей Воробьев — о тайнах «Маски» и фееричном падении за сцену на репетиции

В минувшее воскресенье на канале НТВ показали финал грандиозного шоу «Маска». Наконец, мы узнали, кто скрывался под костюмами уже полюбившихся персонажей.

Многим нравился голубой пушистик Монстрик. Оказалось, под этой маской скрывался талантливый певец, актер и телеведущий Алексей Воробьев.

В интервью Teleprogramma.pro артист рассказал о закулисье нашумевшего проекта и о том, как ему удавалось скрывать свое участие в шоу.

— Вы дошли до финала и остановились в двух шагах до победы – не обидно?

— Больно, грустно, горько, сердечко свернулось в кулачок, слезы наворачиваются на глаза (смеется). Я просто хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, кто голосовал за меня, кто поддерживал! Вы — лучшие!

То, как Монстрика приветствовал и поддерживал семитысячный зал, сколько было криков, цветов, подарков и любви к нему в финале – это просто бесценно для нас обоих. И я счастлив, что Монстрик стал абсолютно самостоятельным, живым персонажем, которого так полюбили отдельно от меня.

— Почему выбрали именно маску Монстрика?

— Потому что Монстрик может быть очень разным: веселым, грустным. Это персонаж, который может вытворять все, что захочет. То есть это – абсолютная свобода для артиста внутри. Можно обмениваться пинками со Славой на сцене, можно шутить над членами жюри и смеяться над собой – делать что угодно. Ты в этой маске как в танке – тепло, защищенно, хоть обзор не очень. Но зато весело!

— Вас называют главным хулиганом всех сезонов «Маски»: вы изначально выбрали себе такую роль или поняли, что надо продолжать шутить, хулиганить уже во время сезона?

— Нет, не сразу. Это случайно получилось. Когда я выходил первый раз, думал: «Главное, чтобы не узнали, что это пою я, главное – скрыться». «Наш сосед» я пел совершенно не своим, почти женским голосом: это был первый мой выход, и тут бах – сразу в номинацию. И понимаю: «Что-то не так у меня с тактикой», – она просто с ходу не зашла.

Во втором выпуске в номинацию я не попал, но там как-то пошутил Батрутдинов, что-то сказали жюри. И вот я еду на третью съемку и думаю: «Что-то не нравится мне это правило, что в начале маски говорят только «да» или «нет», какой-то очень скучный диалог получается. Нужно им тоже ответить что-то смешное, а то только они одни шутят». И прямо в машине написал свой первый коротенький юморной монолог. Он всем очень понравился, все члены жюри смеялись, несмотря на то, что он местами был достаточно жесткий в их адрес. И это всем так понравилось, что я решил – надо продолжать.

И персонаж начал сам оживать, проявляться. В этот момент Монстрик начал становиться каким-то отдельным героем: он делал на сцене то, чего никогда не делал я. Он не просто пел, танцевал, делал трюки и был артистом, веселящимся на сцене, а еще и стендапером, читающим монологи. И писать их было, конечно, нелегко. Нужно было изучить членов жюри, поискать в интернете информацию и новости о них, чтобы уцепиться за что-то. Я приезжал ночью домой со съемок «Страны талантов», где я по 10-12 часов не выходил из кадра, и писал монологи Монстрика прямо перед выездом на съемки «Маски».

— Вы и Вадим Такменев – единственные, кто участвовал в «Маске» дважды. Не хватило «Новогодней Маски»? Затянуло?

— Повезло, наконец, что было время. Меня приглашали и в первый сезон, и во второй. Но в тот момент я оба раза был на съемках за океаном. А сейчас так получилось, что я приехал на «Страну талантов», и как раз в это время начиналась «Маска» – так совпало удачно! Когда мне предложили принять участие в «Маске», я с радостью согласился. И это было замечательное приключение!

— Как вы так долго скрывали от родных и друзей участие в шоу? Есть ли интересные истории с этим связанные?

— Практически ни один человек не знал, что я участвую в «Маске». Я столько работаю, у меня постоянно съемки. Все знали, что я прилетел вести «Страну талантов». А поскольку у меня нет жены и детей, мне не перед кем оправдываться. «Леш, может встретимся?» – «Не могу, я на съемках». Так что это как раз было просто.

— Что было для вас самым сложным в этом шоу?

— Не упасть со сцены. Однажды это все-таки произошло, но я не хотел, чтобы это повторялось, хотя и был готов. Когда я рухнул со сцены на репетиции, в зале сначала был крик, а потом гробовая тишина: думали – все. Кто-то начал звать врача, кто-то еще что-то, а я встал и говорю: «Ладно, давайте сначала номер прогоним, надо проверить этот момент, чтобы меня еще раз не увело».

Меня просто повело – там же сцена крестом, и я с нее так и ушел – думал, что она продолжается, – но нет. Я же не вижу в нем изнутри ничего. К счастью, это был идеальный костюм для падений со сцены.

— Все в порядке с вами было после падения?

— Да, конечно. Я противоударный, и костюм у меня тоже противоударный. Думаю, могу в нем с разбегу прыгать с десятиэтажного дома, меня просто отпружинит и все.

— Какие впечатления в принципе от всего сезона?

— Мне «Маска» буквально снилась. Не знаю, как другие, но я настолько был погружен в процесс, придумывал музыкальные номера, трюки и реквизит, думал, как сделать маску Монстрика более живой, более настоящей, более интересной, что она мне начала сниться. Сегодня перед финалом нам нужно было быть на площадке (в Крокус Сити Холл) к семи утра, потому что начинался прогон. А значит встать нужно было хотя бы в шесть.

Я проснулся в 03.30: может быть, из-за волнения, не знаю, но следующие два с половиной часа я не мог уснуть, потому что думал о номере, прогонял в голове хореографию: «Здесь нужно сесть на шпагат (к сожалению, камеры его не показали), а здесь как-то на ощупь пройти, каким-то образом подняться по лестнице и как-то так встать, чтобы в финале Bohemian Rhapsody упасть в нужную сторону, чтобы меня поймали, а не просто рухнуть с высоты на сцену. Еще монолог, нужно ничего не забыть. И все это у меня в голове! Я жил Монстриком: он наполнил мою жизнь, а я наполнил его своей!

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