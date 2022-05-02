«Не хватало воздуха»: Алсу – об особенностях маски Пчелы и реакции друзей

В минувшее воскресенье в Crocus City Hall прошел финал третьего сезона шоу «Маска». И четвертое место в этом поединке талантов заняла Пчела, под маской которой скрывалась певица Алсу.

Как на финале призналась артистка, впервые ее слушали без предвзятого мнения. А лучшей наградой для Алсу послужили многочисленные слова поддержки в адрес Пчелы, высказанные пользователями Интернета. На время проекта Пчела стала своеобразным альтер-эго певицы и позволила ей вдоволь похулиганить.

В интервью Teleprogramma.pro Алсу рассказала о выборе костюма, догадках друзей и о сложностях своего образа.

«Я безумно рада своему четвертому месту»

— Сразу ли вы согласились на участие в проекте?

— Я смотрю «Маску» с первого сезона, еще с того момента, как мы все сидели дома на карантине. И, признаюсь, тихонечко думала: «Если меня позовут, в какой маске я хотела бы выступать, какие песни бы исполнила». А когда действительно позвонили и пригласили, я взглянула на график, и поняла, что он очень насыщенный: съемки каждую неделю, толком никуда не уехать. Приходилось много летать туда-сюда. Но это того стоило. Я очень рада, что приняла участие в проекте и вообще дошла до финала.

— Вы не ожидали?

— Честно, не ожидала. В этом сезоне очень много сильных вокалистов и артистов. И еще я очень сомневающийся в себе и самокритичный человек, поэтому мне всегда казалось: а вот здесь могла бы сделать лучше, а вот здесь нужно было перепеть. В любом случае, я безумно рада своему четвертому месту. От всей души честно вам это говорю: я ни на секундочку не расстроилась.

— Вы спели все песни, которые хотели?

— Во второй половине финала я должна была петь «Set Fire to the Rain» Адель. Мы готовили очень зрелищный и хореографически сложный номер. Так что мне больше жалко трудов режиссера и танцоров.

— Почему Пчела?

— Изначально среди предложенных мне эскизов Пчелы не было. Но, кстати, был Мухомор. Еще продюсеры предлагали мне что-то такое роботообразное, чтобы подальше уйти от моего привычного образа. Я взяла паузу, чтобы подумать. И чуть позже появилась Пчела. Она мне понравилась. Единственным моим пожеланием было сделать ее дамой с формами, чтобы скрыть мое телосложение.

— Из каких элементов состоит ваш костюм? Что за чем надевалось?

— Девочки-костюмеры говорили, что у меня был один из самых сложных костюмов. Сначала я облачалась в боди с большой накладной попой и бедрами. Следом надевала сам костюм полосатой Пчелки, потом накладки на ноги и обувь. Далее ко мне пристегивали крылья, они крепились по принципу рюкзака. И в финале надевался корсет.

Костюм многослойный, в нем было очень жарко. Думаю, в Монстрике и Пончике было чуть легче, потому что там внутри было хоть какое-то пространство, а у меня же все в облипочку. Дышала я тоже с трудом, и почти ничего не видела, перед глазами как будто был туман.

А песни требовали активностей, нужно было прыгать, перемещаться. Когда я впервые надела маску Пчелы, меня практически накрыла паническая атака, потому что не хватало воздуха, участилось сердцебиение. После первого выпуска я не спала всю ночь. Но костюмеры заверили меня, что я привыкну и станет легче. Так и случилось. В общем, все не так страшно.

«Мало кто видел меня такой раньше»

— Как вы скрывали от близких и друзей свое участие в шоу?

— Несколько моих близких подруг отгадали меня с первого выпуска. Тут же написали мне: «Пчела – это ты». Я начала отнекиваться, мол, меня приглашали, но я не смогла из-за графика. А они в ответ: «Не ври». Я, кстати, после финала спросила у них: «Как вы догадались?»

Оказалось, что они меня не по голосу узнали, а по каким-то движениям. Ведь те, кто меня хорошо знают, в курсе, что в жизни я немного другая, нежели на сцене, – более веселая, озорная, пританцовываю иногда. И, кстати, именно эти фишки и сбили жюри с толку. Ведь мало кто видел меня такой раньше.

— В первых выпусках звучала версия, что в Пчелке – вы.

— Да, но Филипп сразу же отверг ее, заявив, что я так себя вести не буду. И все поверили. А ведь мы с Филиппом знаем друг друга больше 20 лет и не раз выступали вместе. Я зацепилась за эту мысль, и решила, что надо продолжать в том же духе: проявлять больше эпатажа, больше шутить. Я впала в детство на самом деле.

Дома я много тренировалась: искала разные тембры в себе, копалась, пробовала. Мы же не слышим себя со стороны, а, оказывается, у меня даже есть фирменные окончания букв, какое-то дыхание, которое присуще только мне. Музыкальные продюсеры сказали, что от этого надо избавляться. В общем, я делала все возможное, чтобы всех обмануть!

— Случались ли ЧП на проекте?

— Нет, к счастью, обошлось. Но в финале я чуть не выронила микрофон. Филипп даже подскочил на секунду, запереживал. Но я удержала, так что все хорошо, никаких казусов больше не было.

— Кого из других участников проекта вам удалось разгадать?

— Наташу Подольскую, Альбину Джанабаеву, Наваи. Правда, не с первой же программы. Кстати, мне сначала показалось, что в маске Джокера был Никита Пресняков. Ирину Понаровскую отгадала практически сразу.

— Алексей Воробьев принял участие в шоу во второй раз, первый раз он появился в «Новогодней Маске». А вы бы хотели повторить свой опыт?

— Как полноценный участник, вряд ли. А вот в качестве гостя, почему бы и нет.

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