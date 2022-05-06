«Началась другая жизнь»: Сергей Юшкевич — о «Повороте на счастье», семье и событиях в мире

Актер также рассказал Teleprogramma.pro об одной из самых волнительных встреч в своей жизни.

7 мая на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийного фильма «Поворот на счастье». Картина рассказывает об учительнице начальных классов Нине Беловой (Мария Куликова), которая будучи беременной, теряет ребенка в страшной аварии по вине актрисы Ульяны Ковалевой.

Спустя время судьба сталкивает Нину с семьей Ковалевых снова. И между Ниной Беловой и мужем Ульяны Дмитрием (Дмитрий Исаев) неожиданно вспыхивают чувства.

В этой истории фигурирует еще один герой – бизнесмен Рыков, которого в аварии спасает героиня Марии Куликовой. Добро возвращается Нине с торицей. В дальнейшем Рыков начинает помогать своей спасительнице. Роль спасенного бизнесмена сыграл актер Сергей Юшкевич.

В интервью Teleprogramma.pro актер рассказал о самом запоминающемся дне съемок сериала «Поворот на счастье», о том, что делает счастливым его самого, и об отношении к Чулпан Хаматовой.

«Я не виделся с Машей Куликовой 11 лет»

— Сергей, расскажите, пожалуйста, о положительных и отрицательных сторонах вашего персонажа

— В моей фильмографии нечасто встречаются положительные персонажи. Но отрицательных качеств у моего героя нет практически никаких. Он бизнесмен, любит свою жену, сына. Но на определенных человеческих виражах в нем появляется какая-то жесткость.

Когда для Рыкова вскрываются какие-то немыслимые вещи, он становится жестче, беспощаднее. Но это просто реакция на то, что он видит.

— Как снималась авария, и увидит ли ее вообще зритель?

— Мне кажется, это должно быть достаточно эффектно. В этой сцене принимала участие команда каскадеров. То есть, машина реально сбивала каскадера, который очень красиво подпрыгивал в воздухе. А дальше я уже изображал фрагменты этой аварии. И что-то уже можно было подснять.

У Марии Куликовой же много таких героинь – сердечных, отзывчивых, хороших, добрых людей. Поэтому увидев такое происшествие, Нина Белова тоже оказала первую помощь и таким образом спасла Рыкову жизнь.

А потом, когда виражи ее судьбы начали проделывать с ней всякие фокусы и завели в тупик, тут как раз и появляется мой персонаж, который протягивает Нине руку помощи и спасает ее спустя чуть ли не 8-10 лет. Так что добрые дела возвращаются, что очень важно. И в этой истории, и в нашей жизни. И если есть возможность помочь тому, кто рядом, кто нуждается в этом, мне кажется, что нужно ей воспользоваться.

— А были ли в этом мини-сериале еще экшн-сцены?

— Это семейная, достаточно тихая история. И надеюсь, что удачная.

— Какой съемочный день вы больше всего запомнили?

— Встречу с Машей Куликовой. Мы с ней 11 лет не виделись. Когда-то у нас была история, когда в сериале «С приветом, Козаностра» у наших персонажей возникали романтические отношения. Потом мы надолго потерялись. И я был дико рад увидеть Машу на съемочной площадке снова. Это был особо праздничный день лично для меня. Не знаю, испытывала ли такое Маша? Но я же пребывал в состоянии праздника, поскольку такие встречи всегда волнительны.

«Сейчас началась другая жизнь. И у нас, и у Чулпан»

— Что для вас значит понятие «счастье»?

— Это счастье близких, тех, кого я люблю. Вот это для меня абсолютное счастье.

— Вы счастливы в данный период жизни?

— Да, безусловно, конечно. У меня прекрасная семья. Недавно у младшей дочери был день рождения. Мы ей устроили пароходик в компании друзей. А потом дочка пришла и сказала: «Папочка, спасибо, это был лучший день рождения в моей жизни». И при этом вся светилась. Поверьте, это свечение ощущается до сих пор.

Счастье – это то, что мы с женой придумали этот праздник. Дети прекрасно там провели время. Пришли домой лучезарные, хотя время уже было полпервого ночи. Это очень круто. Для счастья-то многого не надо. Надо его хотеть, чувствовать и нужно уметь его дарить.

— Скоро вся страна отметит День Победы. Есть ли в вашей семье ветераны? И что для вас значит этот праздник?

— В семье уже нет ветеранов. Моего дедушки уже давно с нами нет, а все остальные имеют к войне косвенное отношение. 9 мая – вообще печальный праздник. Но для нас он печальнее еще и тем, что в этот день мы потеряли маму моей жены.

— Какова судьба спектакля «Враги. История любви», в котором вы играли с Чулпан Хаматовой в театре «Современник». Говорили, что ее заменила Светлана Иванова…Это значит, что спектакль вновь будет играться?

— Да, конечно, мы его уже сыграли четыре раза. И вновь сыграем 7-8 мая. Светлана, на мой взгляд, блистательно справилась со своей задачей. Она прекрасно сыграла Машу.

Слава Богу, что мы не потеряли этот спектакль, – сильный, талантливый, его сделал режиссер Евгений Арье, ушедший из жизни этой зимой. И Чулпан уехала. И мы понимали, что все рассыпается.

Но Виктор Рыжаков принял волевое решение сохранить постановку. И все мы ему за это благодарны, поскольку спектакль действительно замечательный, хоть и сложный, трудный, но очень нужный, особенно сегодня. Хорошо, что мы его сохранили.

— Уже прошло время со дня отъезда Чулпан Хаматовой. Как сейчас вы воспринимаете ее решение?

— Сейчас, наверное, уже не так больно, но тогда новость об отъезде Чулпан прозвучала как гром среди ясного неба. Конечно, грустно. Но жизнь преподносит свои сюрпризы. И с ними нужно уметь справляться.

В общем, я по-прежнему люблю Чулпан, потому что 30 лет совместной творческой жизни никуда не денешь, да я и не собираюсь девать. Там было много прекрасного. Но сейчас началась иная жизнь – как у Чулпан, так и у нас. Значит, поживем этой жизнью.

— Собираетесь ли вы или «Современник» на зарубежные гастроли?

— Я не знаю, были ли у театра планы по заграничным поездкам, я имею в виду при новом руководстве, потому что с Галиной Борисовной Волчек мы объездили полмира. Там много всего случилось, но это была и другая жизнь и иная ситуация в мире, поэтому мы очень много катались. А здесь я не помню, чтобы они даже и планировались. Да и сейчас это невозможно. Но, возможно, покатаются по России. Хотя пока все тихо.

— Как вы отвлекаетесь от тяжелой повестки дня? Не уходите в себя?

— Зачем в себя? Ты уходишь в работу, а ее много: съемки, спектакли, репетиции, встречи с близкими людьми, какие-то семейные радости. А потом у меня нет цели убегать от всего этого.

Когда есть время, читаешь новости. Очень хочется во всем разобраться, понять, когда времени нет – занимаешься своими рабочими моментами. Поэтому здесь нет преодолений, побегов, уходов в себя. Меня настолько не кошмарит и не пугает происходящее. Мне кажется, я пребываю в правильном состоянии. Разобраться во всем хочется, но страха нет.

— Вернемся к главной теме разговора. Будете ли вы смотреть сериал «Поворот на счастье»? Смотрите ли вы вообще фильмы со своим участием?

— Да я всегда смотрю. Но 7 мая я как раз буду играть спектакль «Враги. История любви». Но я посмотрю фильм потом в Интернете.

Я всегда смотрю, получилось или нет, стыдно или не стыдно, потому что потом ко мне подходят люди и говорят какие-то слова. А если ты не видел фильм, ты не поймешь, о чем рассказывает человек. Поэтому я всегда смотрю все свои работы.

Это часть профессии – увидеть результат и найти к нему правильное отношение.

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