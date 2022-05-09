Звезда «САШИТАНИ» Валентина Рубцова — о тайнах нового сезона и личной жизни

На экраны возвращается главная молодая семья российского телевидения — сериал «САШАТАНЯ» на ТНТ. В новом сезоне Сергеевых снова ждут неловкие ситуации, из которых Саша и Таня будут выбираться с переменным успехом.

Главная актриса ситкома Валентина Рубцова рассказала в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro о тайнах закулисья сериала и о реальной личной жизни.

— В новом сезоне Таня продолжает заботиться о Кате, порой проявляя откровенную гиперопеку. Бывает ли в вашем материнском опыте так, что хочется контролировать каждый шаг дочери? Как вы с этим боретесь?

— Борюсь прямо сейчас! Моей дочке 10 лет, это уже взрослый человек, и я все понимаю, поэтому соблюдаю границы, взращиваю это в себе. Так надо. Как бы ни хотелось, не стоит входить без стука, не надо смотреть, что в шкафах – это личное пространство. Даже если человеку всего 10 лет — нужно уважать его личное пространство.

— А как действовать с соцсетями?

— А у нее их нет. Мы ей сказали, что пока не получит паспорт — никаких соцсетей. Это просто информационная гигиена.

— Вы же активно боретесь с мусором, не только информационным, все верно?

— Да, я в этом году являюсь амбассадором года экологии в Сочи. Начала с себя: сортирую мусор, хожу с многоразовыми пакетами, выключаю воду, когда чищу зубы – это уже привычка. Поначалу трудно привыкать, а потом уже на автомате. Мы сейчас жили в отеле в горах, и я там все пластиковые бутылки собрала, какой-то бумажный мусор тоже отдельно сложила. Стараюсь к этому приучать дочку.

— Помимо сортировки мусора, вы еще чем-то занимаетесь? Может, покупаете вещи из переработанного пластика?

— Да, много всего. Я, когда покупаю товары, всегда читаю, что на упаковке написано. Сейчас даже шампуни есть в упаковке из переработанного пластика, так что стараюсь покупать именно такие вещи. А с пластиковых пакетов давно уже перешла на шопперы: постирала, и в магазин.

— В новом сезоне «САШИТАНИ», пусть и в шутку, но тоже поднимается тема экологии, когда Сильвестр Андреевич вынужденно становится смарт-миллионером, который ездит на метро и заботится о природе. Вы порадовались такому ходу авторов?

— Конечно! Эти темы нужны поднимать, приучать себя и людей, даже в шутку. Я видела кадры, на которых в океане многокилометровые острова из мусора, это просто страшно. И это уже произошло!

— Какие плюсы жизни в Сочи по сравнению с Москвой, если не считать погоду и семью? Другие ли там люди? Может, фанаты реже беспокоят на в общественных местах?

— Личные границы, кстати говоря, лучше соблюдают в Москве, потому что когда город маленький, ты везде на виду. В Москве можно затеряться, а в Сочи сложнее. С одной стороны, это хорошо, с другой — когда я с ребенком, это немного некомфортно. Я иногда отказываюсь от фотографий, потому что, если я с ребенком, это неудобно: и ей повышенное внимание не нравится, и мне нужно отдыхать.

Поэтому я говорю: «Прошу прощения, но не сегодня». Я же не могу сказать дочке: «Подожди, я сейчас пофотографируюсь». Она для меня важнее всего на свете. Я очень люблю своих поклонников, благодарна им, но всему есть время и место.

— Смотрит ли ваша дочь сериала «САШАТАНЯ»? Какой контент ей нравится смотреть: фильмы, сериалы, ролики в соцсетях?

— Целенаправленно не смотрит, но иногда, если где-то увидит, может сказать, мол, вот маму показывают. А так у нее другие интересы. Видео в соцсетях тоже иногда смотрела и очень радовалась, когда я появлялась в роликах у Андрея Гайдуляна.

— Сейчас многие уходят в другие соцсети и мессенджеры, у вас тоже появился канал в Телеграме. Освоились ли уже на этой площадке?

— Пока осваиваюсь, пытаюсь подобрать тональность и содержание: как и о чем рассказывать. Контакт со своей аудиторией терять не хочу, поэтому постараюсь в ближайшее время чаще быть и в «ВКонтакте» и в Телеграме.

— Чтобы помешать Саше похудеть, Таня приходит в магазин спортпита и покупает гейнеры для набора массы. А покупали ли вы сами в таких магазинах какие-то средства для похудения? Или только спорт и правильное питание?

— Никогда в жизни! Я вообще, если честно, всего этого боюсь. Это же все химия. Лучше яблоко съесть, авокадо. Я стараюсь держать себя в форме, мне это нравится – без этого уже не могу, тело «просит», да и психологическое состояние меняется. Мне нравится быть здоровой, гибкой, сильной, это же классно! Но без химии.

— В целом, как вам сейчас удается сохранять спокойствие? Есть ли у вас какой-то рецепт дзена?

— Это непросто, у меня тоже не всегда получается. Универсального совета для всех просто нет. Сейчас каждый находит его для себя. Если есть возможность уйти в работу, то замечательно – нужно переключаться. И, конечно, соблюдать информационную гигиену: все выключить, повернуться к книжной полке, достать книгу. Понимаю, что говорю какие-то банальные вещи, но у меня самой все руки не доходили, а сейчас я поняла, что нужно вернуться к Чехову, Гоголю и другим классикам.

Прошло время с последнего прочтения их произведений, и я уже другой человек, и эту литературу по-другому воспринимаю. Я теперь понимаю, о чем это все. Классе в седьмом-девятом нам внушали, что это великие писатели, но по-настоящему это величие я осознала только сейчас. Каждую букву! Эту литературу нельзя читать быстро и бегло, только чтобы сдать экзамен, ведь там столько всего заложено в каждой строчке. Я этим осмысленно заниматься начала только сейчас.

— Если ли у вас сейчас какие-то глобальные профессиональные планы? Вернуться в театр, сыграть в мюзикле или сняться в полном метре?

— У меня есть такая особенность, из-за которой я уже начинаю думать, может, я глазливая баба какая-то: если что-то загадываю, озвучиваю, то ничего никогда не получается. Прямо с детства! Не зря говорят, что надо молчать о планах и не говорить, пока не случится. А сейчас вообще что-то загадывать сложно, мы все, по сути, живем одним днем.

— А сериал «САШАТАНЯ» будет продолжаться?

— Да, мы сейчас презентуем этот сезон и уже снимаем новый! Очень хочу, чтобы этот зрительский интерес не угасал. Это мое большое желание. Если мы будем интересны еще какое-то время, это замечательно, и я буду только благодарна каждому зрителю. И если я сделаю так, что зритель улыбнется и забудет о своих проблемах хотя бы на полчаса, значит, я свою работу сделала правильно, и все не зря.

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