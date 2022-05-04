Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина: «Режиссер может кидаться наушниками, когда не смешно!»

Жена олигарха Сильвестра Сергеева Ева вполне могла бы найти кого-то помоложе, считает ее исполнительница Алина Ланина. Но только вот сердцу не прикажешь. На чем еще держится их брак, благодаря чему пара Саши и Тани — одна из самых крепких в российском кино, а также из-за чего режиссер на площадке сериала «СашаТаня» на ТНТ может кидаться наушниками, актриса рассказала эксклюзивно Teleprogramma.pro.

— Семья Саши и Тани – одна из самых крепких на российском ТВ, в ней не было каких-то серьезных потрясений, разъездов, измен. Как вы считаете, на чем держится их брак?

— Он держится на любви. Банально, но она все побеждает. Конечно, в семье важны терпение и принятие человека в процессе его взросления. Чаще всего семьи рушатся либо в первые годы, когда люди переоценили свои силы, либо спустя десятилетия совместной жизни, когда оба человека изменились, обросли новыми привычками и интересами и оказались чужими друг для друга.

— А у вашей героини — с Сильвестром Сергеевым?

— Наши герои являют пример отношений, когда противоположности притянулись. У них такая большая разница в возрасте, Сильвестр такой яркий и эксцентричный персонаж, а Ева — умная, красивая и не пустышка.

По сути, Ева могла бы найти себе какого-то менее эксцентричного и более молодого, однако она выбрала Сильвестра, и они долго вместе несмотря ни на что. Такая непохожая, неправильная пара, что изначально на этом-то противоречии и строится весь юмор. Казалось бы, это такая история про деньги или про расчет, но в итоге это – история про любовь. Все в паре работает не по законам, но держится на очень крепком клее, в основе которого настоящее чувство.

— В прошлых сезонах Ева заставляла мужа Сильвестра Андреевича быть экологичнее. А вам насколько близка эта тема в жизни?

— Я думаю, что сейчас эта тема уже близка для всех, и только ленивый не знает про экологию, вопрос лишь в глубине погружения в ему. Слава богу, все идет к тому, что с детства людей приучают быть осознаннее в отношении с природой, потому что никому не хочется жить на мусорке.

Я стараюсь в домашних условиях сортировать мусор. Пластик отдельно от бумаги, органика и стекло в разные контейнеры – если каждый начнет хотя бы с этого, то уже сделает немало для экологии.

Еще иногда, когда у меня накапливается много крупного мусора, бытовой техники и прочего, я пользуюсь сервисом «Собиратор», который помогает отправлять отсортированное на переработку.

Также стараюсь свою одежду не выкидывать, а отдавать или перепродавать. Да и дать вторую жизнь, в принципе, можно не только гардеробу.

— Сериалу «СашаТаня» исполнится уже 10 лет в следующем году. За время съемок ситкома случались ли какие-то внештатные ситуации, которые вам запомнились?

— Мы летали на вертолетах, самолетах, я сидела за штурвалом, какое-то невероятное количество дорогих домов – мы снимаемся в реальной обстановке, это не павильоны, а Рублевка и другие элитные районы.

— Кричал ли на вас режиссер, и за что?

— У нас было несколько режиссеров, последние пять лет мы работаем с Александром Потаповым. Он очень любит свою работу, горит этим проектом. Поэтому очень близко к сердцу принимает все происходящее, и в случае чего очень эмоционально реагирует, но по-доброму.

Он может кидаться наушниками, мол, нет-нет, не то, не смешно. Но конфликтов на площадке не возникало, он всегда очень старается поддерживать добрую и смешную атмосферу на съемках.

— С кем из партнеров по сериалу у вас сложились дружеские отношения, а с кем наоборот, не сложилось?

— Я по большей части общаюсь с Лешей (Алексей Климушкин – прим. ред), ведь моя героиня все-таки пристяжной персонаж. И мы с остальными актерами пересекаемся очень редко. Поэтому большого крепкого общения не заводится.

Когда Настя Уколова (актриса сыграла двоюродную сестру Тани – прим. ред.) только пришла в сериал, мы подружились, сейчас общаемся значительно меньше.

— Чем вы отличаетесь со своей героиней?

— Ева не похожа на меня. Актеры вообще схожи со своими героями только внешностью (смеется). И эмоции мы с ней проявляем по-разному. Ее реакции на те или иные события прописаны в сценарии, а я бы среагировала в жизни по-другому или поступила иначе в той же ситуации. Привнести своего я не могу, и получается, что мы только внешне с ней одинаковы.

Меня в жизни очень часто ассоциируют с Евой, что я такая же жена богача, что у меня достаточно люксовая жизнь с шиком, что я под чьим-то крылом, у меня все схвачено. И когда люди заходят ко мне в соцсети, очень удивляются. Я ежедневно получаю сотни сообщений вроде «да ладно, вот вы какая, а я думал, что у вас Мальдивы каждый месяц». Моему спокойному, простому безглянцевому образу жизни люди искренне удивляются.

— Как, по вашему мнению, сериал «СашаТаня» учит людей справляться с неприятностями в жизни?

— У нас всегда побеждает добро. И в нашем придуманном мире первое – это не делать поспешных выводов. Все самые дурацкие ситуации, которые возникают по сюжету, происходят потому, что кто-то краем уха что-то услышал, подумал и поспешил с выводами, не уточнив и не перепроверив. Большую часть ошибок можно избежать, если сначала разобраться и посоветоваться, а потом уже что-то делать. А со всеми трудностями всегда легче справиться сообща. И в нашем ситкоме зрителю это хорошо видно.

— За время проекта вы успели стать мамой не только на экране, но и в жизни. Как справляетесь с этой новой ролью?

— Раньше, когда я жаловалась, что у меня нет свободного времени, я глубоко ошибалась. Потому что вот сейчас, с появлением малыша, его нет совершенно. Поменялось абсолютно все, начиная от режима дня и заканчивая привычками и приоритетами.

Ребенок растет очень быстро, а я предпочитаю погружаться в вопросы и темы глубоко, но на раскачку времени нет, все нужно делать с первого дубля. Поэтому решаю многое по ходу развития событий. Только все время беспокоюсь, что в этой гонке и попытке все успеть я могу упустить какие-то по-настоящему важные вещи.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.