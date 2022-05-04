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«Дмитрий всегда был внимательным и заботливым»: Анна Хилькевич – о работе с Дмитрием Нагиевым и «Активном поиске»

Актриса также дала совет людям, которые активно ищут свою половинку.

«Дмитрий всегда был внимательным и заботливым»: Анна Хилькевич – о работе с Дмитрием Нагиевым и «Активном поиске»
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «В активном поиске», который создается для онлайн-кинотеатра PREMIER. В новых сериях герой Дмитрий Нагиева Андрей будет снова окружен женской красотой. Одна из тех прелестниц, которая попытается завлечь Нагиева в свои сети, — актриса Анна Хилькевич. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Итак, напомним зрителю о фабуле первого сезона. Совладелец крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) живет в свое удовольствие: путешествует, посещает светские мероприятия, крутит романы с красотками. Но жизнь московского Дон Жуана кардинально меняется, когда в его судьбе появляется десятилетний мальчик, утверждающий, что он его сын. Андрей не скрывается от своих обязанностей и теперь пытается совместить привычный образ жизни с воспитанием ребенка.

Во втором сезоне Андрей твердо намерен найти жену, которая могла бы стать и хорошей матерью для его сына Саши. Ему предстоит выбрать ту самую единственную из восьми претенденток. Сможет ли он сделать правильный выбор?

Анна Хилькевич на съемочной площадке сериала «В активном поиске-2». Фото:
Анна Хилькевич на съемочной площадке сериала «В активном поиске-2». Фото: Владимир Кашицин

Одну из восьми соискательниц на роль жены героя Нагиева сыграла Анна Хилькевич. По словам Анны, прочитав сценарий, она выделила для себя несколько героинь. Одна из них – как раз Елизавета. Героиня Анны, искусствовед и коллекционер, владеет собственным бутиком.

В день нашего приезда снималась сцена, когда Елизавета приводит Андрея в свой бутик, предлагая выбрать там любую вещь. Это своего рода жест благодарности за то, что герой Дмитрия Нагиева помог девушке починить кран в ванной.

В перерывах между съемками Анна Хилькевич пообщалась с журналистами.

«С Дмитрием очень комфортно работать»

 — Анна, как вам работалось с Дмитрием Нагиевым?

-У нас отличный творческий контакт. Дмитрий — профессионал, мастер, всегда что-то подсказывает, предлагает свои варианты той или иной сцены. С ним очень комфортно работать.

— А как вы познакомились?

— Впервые мы встретились на проекте Первого канала «Большие гонки», где он был ведущим.

— Говорят, что Дмитрий любит потроллить коллег по цеху. А что на счет вас?

— Сколько лет мы с ним знакомы, он всегда был очень внимательным и заботливым. Таким и остался. И очень надеюсь, что не поменяется.

Анна Хилькевич на съемочной площадке сериала «В активном поиске-2».
Анна Хилькевич на съемочной площадке сериала «В активном поиске-2». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

— Анна, какие качества роднят вас с Елизаветой?  

-У меня есть такие способности – скрутить всех в бараний рог. Я так все контролирую, над всем стою, всеми управляю. Но я уже несколько лет начала отпускать от себя такую черту, поскольку понимаю, во что это может превратить отношения с мужем, детьми, окружением. Это неправильно.

Управлять можно только своей жизнью и то не всегда, поэтому оставь всех в покое. Но моя героиня четко знает, чего хочет и найдет все это.

— Как вы думаете, чем сериал может быть интересен зрителю?

-Мы все, если не находимся в семейных отношениях, то постоянно ищем свою половину. И действительно, на протяжении всей жизни нам встречается огромное количество разных личностей. Но по каким-то причинам мы убеждаемся, что они нам не подходят. И мы начинаем поиск снова. Все хотят любви и отношений, поэтому тема и интересна зрителям.

В этом сериале показаны некоторые распространенные женские образы, преувеличенные, конечно, но всем знакомые. И эта проблема поиска второй половины осознанно преподносится в юмористической форме.

«С мужем я познакомилась на дороге»

 — Какой совет вы бы дали тем, кто активно ищет свою половинку?

— Может, надо просто отпустить ситуацию… По крайней мере, у меня было так: когда я вступала в фазу активного поиска, то у меня ничего не получалось. А когда я говорила: «Да гори оно все», все ко мне и приходило. Но самое главное, конечно, — это верить в хорошее.

Анна Хилькевич. Фото:
Анна Хилькевич. Фото: Global Look Press

— Как вы думаете, где не нужно знакомиться человеку, находящемуся в активном поиске?

— Мне кажется, все зависит от места, где ты находишь. Если это Интернет, то там вероятность попасть на что-то совсем неподходящее – очень велика. Поэтому я ни разу в жизни не знакомилась в соцсетях. Как это ни странно, моим основным местом знакомства были пробки, в машине, пока смотришь по сторонам. С мужем я тоже познакомилась на дороге.

Не знаю, почему так… Видимо, потому что ты находишься в закрытом пространстве, в своем маленьком мирочке и сразу видишь человека, как он водит машину и ведет себя на дороге. К тому же автомобильная тема – моя тема.

Но сейчас за моими плечами уже десять лет стабильного брака, поэтому я мало вам что могу рассказать про активный поиск.

— С какими неприятностями может столкнуться мужчина, находящийся в активном поиске?

— С охотницами за состоянием, за материальными благами. Но я хочу верить, что сейчас этого явления стало меньше. И все-таки женщины начинают больше обращать внимание на душу, на самого человека, чем на то, чего он добился. Хотя это тоже о многом говорит.

Мы все хотим, чтобы мужчина был успешен (но это не всегда равно «богат»). Если мужчина реализуется в профессиональном плане, то это означает что он будет более счастлив, ежели наоборот.   А нам останется заботиться о нем, работать над нашими с ним отношениями, строить семью и делить горе и радость.

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