«Дмитрий всегда был внимательным и заботливым»: Анна Хилькевич – о работе с Дмитрием Нагиевым и «Активном поиске»

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «В активном поиске», который создается для онлайн-кинотеатра PREMIER. В новых сериях герой Дмитрий Нагиева Андрей будет снова окружен женской красотой. Одна из тех прелестниц, которая попытается завлечь Нагиева в свои сети, — актриса Анна Хилькевич. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках проекта.

Итак, напомним зрителю о фабуле первого сезона. Совладелец крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) живет в свое удовольствие: путешествует, посещает светские мероприятия, крутит романы с красотками. Но жизнь московского Дон Жуана кардинально меняется, когда в его судьбе появляется десятилетний мальчик, утверждающий, что он его сын. Андрей не скрывается от своих обязанностей и теперь пытается совместить привычный образ жизни с воспитанием ребенка.

Во втором сезоне Андрей твердо намерен найти жену, которая могла бы стать и хорошей матерью для его сына Саши. Ему предстоит выбрать ту самую единственную из восьми претенденток. Сможет ли он сделать правильный выбор?

Одну из восьми соискательниц на роль жены героя Нагиева сыграла Анна Хилькевич. По словам Анны, прочитав сценарий, она выделила для себя несколько героинь. Одна из них – как раз Елизавета. Героиня Анны, искусствовед и коллекционер, владеет собственным бутиком.

В день нашего приезда снималась сцена, когда Елизавета приводит Андрея в свой бутик, предлагая выбрать там любую вещь. Это своего рода жест благодарности за то, что герой Дмитрия Нагиева помог девушке починить кран в ванной.

В перерывах между съемками Анна Хилькевич пообщалась с журналистами.

«С Дмитрием очень комфортно работать»

— Анна, как вам работалось с Дмитрием Нагиевым?

-У нас отличный творческий контакт. Дмитрий — профессионал, мастер, всегда что-то подсказывает, предлагает свои варианты той или иной сцены. С ним очень комфортно работать.

— А как вы познакомились?

— Впервые мы встретились на проекте Первого канала «Большие гонки», где он был ведущим.

— Говорят, что Дмитрий любит потроллить коллег по цеху. А что на счет вас?

— Сколько лет мы с ним знакомы, он всегда был очень внимательным и заботливым. Таким и остался. И очень надеюсь, что не поменяется.

— Анна, какие качества роднят вас с Елизаветой?

-У меня есть такие способности – скрутить всех в бараний рог. Я так все контролирую, над всем стою, всеми управляю. Но я уже несколько лет начала отпускать от себя такую черту, поскольку понимаю, во что это может превратить отношения с мужем, детьми, окружением. Это неправильно.

Управлять можно только своей жизнью и то не всегда, поэтому оставь всех в покое. Но моя героиня четко знает, чего хочет и найдет все это.

— Как вы думаете, чем сериал может быть интересен зрителю?

-Мы все, если не находимся в семейных отношениях, то постоянно ищем свою половину. И действительно, на протяжении всей жизни нам встречается огромное количество разных личностей. Но по каким-то причинам мы убеждаемся, что они нам не подходят. И мы начинаем поиск снова. Все хотят любви и отношений, поэтому тема и интересна зрителям.

В этом сериале показаны некоторые распространенные женские образы, преувеличенные, конечно, но всем знакомые. И эта проблема поиска второй половины осознанно преподносится в юмористической форме.

«С мужем я познакомилась на дороге»

— Какой совет вы бы дали тем, кто активно ищет свою половинку?

— Может, надо просто отпустить ситуацию… По крайней мере, у меня было так: когда я вступала в фазу активного поиска, то у меня ничего не получалось. А когда я говорила: «Да гори оно все», все ко мне и приходило. Но самое главное, конечно, — это верить в хорошее.

— Как вы думаете, где не нужно знакомиться человеку, находящемуся в активном поиске?

— Мне кажется, все зависит от места, где ты находишь. Если это Интернет, то там вероятность попасть на что-то совсем неподходящее – очень велика. Поэтому я ни разу в жизни не знакомилась в соцсетях. Как это ни странно, моим основным местом знакомства были пробки, в машине, пока смотришь по сторонам. С мужем я тоже познакомилась на дороге.

Не знаю, почему так… Видимо, потому что ты находишься в закрытом пространстве, в своем маленьком мирочке и сразу видишь человека, как он водит машину и ведет себя на дороге. К тому же автомобильная тема – моя тема.

Но сейчас за моими плечами уже десять лет стабильного брака, поэтому я мало вам что могу рассказать про активный поиск.

— С какими неприятностями может столкнуться мужчина, находящийся в активном поиске?

— С охотницами за состоянием, за материальными благами. Но я хочу верить, что сейчас этого явления стало меньше. И все-таки женщины начинают больше обращать внимание на душу, на самого человека, чем на то, чего он добился. Хотя это тоже о многом говорит.

Мы все хотим, чтобы мужчина был успешен (но это не всегда равно «богат»). Если мужчина реализуется в профессиональном плане, то это означает что он будет более счастлив, ежели наоборот. А нам останется заботиться о нем, работать над нашими с ним отношениями, строить семью и делить горе и радость.

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