Звезда «Трудных подростков» Александр Лыков: «Такого не ожидал даже режиссер, все были в шоке!»

Главный герой Антон Ковалев (Никита Волков) выходит на свободу после двух лет тюремного заключения. В прошлом он — суперзвезда российского спорта, теперь он никому не нужен. В итоге он вынужден работать с подопечными центра помощи трудным подросткам под руководством директора и единственного друга Германа (Александр Лыков).

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актером Александром Лыковым о том, что осталось за кадром проекта.

— Это прекрасная история, правильная, о молодежи и о том, что она думает. В этом смысле мне вспомнилось такое прекрасное кино «Доживем до понедельника» — про школу, воспитание детей и про то, чем они интересуются. В нашем сериале тоже три поколения: совсем юные ребята, среднее поколение, представленное, например, состоявшимися футболистами, и старшее поколение, в числе которых мой герой.

Условно говоря, есть дети, отцы и деды. И у нас получилась такая великолепная история, выстроенная правильной работой замечательной команды. Сериал не зря вызывает неподдельный интерес, высокий рейтинг и получает награды.

— Как меняются герои от сезона к сезону, на ваш взгляд?

— Мы сделали три сезона, каждый из которых успешен по-разному. Персонажи остаются теми же, но приемы кинематографического изображения режиссер Рустам Ильясов сознательно неоднократно менял. Это уже вызовы современного кино, и Рустам молодец. Он один из тех молодых режиссеров, которых я люблю, потому что такие люди дарят мне надежду и утешение (улыбается).

— Какие сцены вам особенно запомнились?

— Помню сцену с мальчишками, которые по сценарию постоянно дерутся. Я все размышлял, как мой Герман, военный человек и директор центра помощи подросткам, может реагировать на бесконечные драки. Это же трудные подростки, как они еще могут выяснять отношения друг с другом? Понятно, что кулаками, силовыми методами. Ведь мы рассказываем про ребят, попавших в такую трудную ситуацию, когда следующий неверный шаг уже тюрьма.

И вот мы репетируем. И я решил найти ответ в процессе, сымпровизировал и прям в эту кучу малу и бросился. А потом еще как рявкнул на всех и построил в линейку, чего не было по сюжету. Такого не ожидал даже режиссер. Все были в шоке. А после паузы мне потом сказали: «Ну ничего себе, вы даете».

— В общем, удачно сымпровизировали.

— Да, хотя эта сцена в конце концов не попала в сериал. Рустам за динамичное повествование, поэтому многое вырезал. Я не против, хотя именно эту сцену я бы оставил (улыбается). На мой взгляд, все равно то, что делаешь, остается в персонаже, даже если это не входит в финальный монтаж.

— Сейчас готовятся и выходят большие проекты с вашим участием. Кажется, у вас в этом смысле прекрасно срабатывает интуиция. Как считаете, дело в опыте или в вашем внутреннем голосе?

— Наверное, с возрастом появляется ощущение — что «поплывет», а что нет. Но, вообще, сложно сказать, как именно это работает. Я даже не могу указать на какой-то определенный фактор успеха. Я просто стараюсь не отказываться от проб.

Сейчас есть такая, наверное, модная тенденция, а может, продиктованная временем и производством — это самопробы. Когда с тобой не говорит никто, кроме ассистента. И все, это вся информация, больше ничего нет.

— Но при этом от самопроб не отказываетесь? Хотя могли бы настоять на других вариантах проб, ссылаясь на свой авторитет и статус?

— Мало того, что я не отказываюсь, стараюсь постоянно это делать, и сына приучил к этому. Хотя для меня это, конечно же, непросто. Я ведь советского периода воспитания, когда без указки режиссера ты и шагу не мог ступить. Я не буду говорить про всех режиссеров, но сразу назову фамилию такого мастера, как Алексей Юрьевич Герман. Какое тогда могло быть самостоятельное решение? Оно не подразумевалось с самого начала. Ты полотно, и на тебе рисуют (улыбается).

— А бывает ли такое, что вы сначала отказываетесь от роли, а потом, посмотрев в кинотеатре или на телеэкране финальный результат, жалеете о своем выборе?

— Я помню и сожалею об одном отказе. Мне предложили «Метод Фрейда», в котором в итоге сыграл Иван Охлобыстин. Это была роль очень умного следователя, который все подмечает и все дела разбирает. Прекрасный классический персонаж.

Но предлагались жесткие временные рамки и большое количество текста. Кто разбирается в этом, понимает, что текст, особенно когда его много, — это самая непростая задача в кино. Я взвесил все за и против и понял, что я не успею сделать эту работу хорошо. Иван потом тоже признался, что это было невероятно сложно.

— А почему сожалеете тогда?

— Просто подумал, что мне, наверное, уже такой шанс может и не представиться: работать скрупулезно с текстом и текстом делать персонажа. Не с помощью монтажа, крупных и общих планов и других разных инструментов, а именно самим текстом. Была такая возможность, но я отказался.

Конечно, были еще отказы, о которых я сожалею. Да, бывает такое: что-то по молодости не просчитал, также было много эмоций и представлений о себе как о таком артисте, которого не оценили. В общем, много разных «козявок», которые мешают артисту сформировываться как профессионалу.

— Говорят, актеры всегда остаются детьми, что это важно для профессии. Согласны?

— Детьми хорошо оставаться, а иначе как нам работать? Если мы будем серьезными и ответственными товарищами, как же нам изображать персонажа, которого не существует в принципе, как мы друг с другом будем играть в это все? Это, так скажем, профессиональный изъян психики. Одно из качеств, которое не нужно исправлять.

— Совсем скоро стартуют майские праздники, когда все собираются семьями. Удастся ли вам в это время собрать всю семью за одним столом?

— Мои все работают сейчас. Но мы встречаемся, периодически созваниваемся. У нас есть свой семейный чат, где мы чем-то можем поделиться и что-то обсудить. Мы не теряем друг друга из виду. У нас нет такой проблемы собраться, просто мы все время вместе (улыбается).

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