«Не всегда совпадает с моими пристрастиями»: Дмитрий Нагиев – о кастинге «В активном поиске-2» и о женщинах

Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках нового сериала о мачо, выбирающем невесту и маму для сына.

В Москве проходят съемки второго сезона сериала «В активном поиске», который создается для онлайн-кинотеатра PREMIER. В новых сериях герой Дмитрия Нагиева вновь попадет в «малинник». Так, его партнершами станут актрисы, претендующие на статус секс-символов нашего кино: Анна Хилькевич, Мирослава Карпович, Наталья Рудова, Нино Нинидзе и другие. Да и сам Нагиев, как говорится, не лыком шит.

О чем сериал «В активном поиске»

Итак, напомним зрителю о фабуле первого сезона. Соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Дмитрий Нагиев) берет от жизни все: путешествует, посещает светские тусовки, заводит непродолжительные романы с красивыми женщинами. Но жизнь столичного Казановы кардинально меняется, когда в его жизни появляется десятилетний мальчик, утверждающий, что он его сын. Андрей не отказывается от своих обязанностей и теперь пытается совместить привычный образ жизни с воспитанием ребенка.

Во втором сезоне Андрей решительно настроен остепениться и найти жену, которая могла бы стать и хорошей матерью для его сына Саши. Ему предстоит выбрать ту самую единственную из восьми претенденток. Сможет ли он сделать правильный выбор?

Съемки проходят в одном из крупных московских отелей. В день нашего приезда снимаются сцены с участием Дмитрия Нагиева, его экранного сына Саши, роль которого играет 11-летний актер и пианист Марк-Малик Мурашкин (кстати, его фильмография уже насчитывает свыше 25 проектов), и Анны Хилькевич.

В перерывах между съемками журналисты общаются с Дмитрием и режиссером второго сезона сериала «В активном поиске» Александром Гохом. По словам Александра, он не первый раз работает с Дмитрием Нагиевым. Александр уже пересекался с актером на сериале «Чикатило», где был вторым режиссером, и видел его в работе.

Признается, что считает Нагиева полноценным сорежиссером проекта «В активном поиске». Так, Дмитрий Нагиев помогает не теряться другим актерам, предлагает свои варианты решения той или иной мизансцены, не забывает об импровизациях.

«Я всегда включен в съемочный процесс. И если понимаю, что что-то можно улучшить, то предлагаю свои варианты. А режиссер либо соглашается, либо нет», — поясняет Дмитрий.

Дмитрий Нагиев: «Я глубоко своего героя не копал»

Рассказывая о метаморфозах, происходящих с Андреем во втором сезоне, артист отмечает, что его персонаж ищет любовь, пристанище, чтобы «не просто шарахаться по жизни, а чтобы возникало ощущение семьи».

«То есть, мальчик созрел для того, чтобы создать семейный союз, воспитать детей, показать что-то зрителю, — поясняет в беседе с журналистами Дмитрий Нагиев. — Я знаю, как он преображается, пытаюсь работать с тем, что он вырос в своем осознании и восприятии действительности. Будет ли это видно зрителю…»

— А кто она – идеальная женщина в представлении вашего персонажа?

— Я так глубоко своего героя не копал. Я и Диму Нагиева то так глубоко не копал, поэтому у меня не все так гладко в жизни.

— А какие женщины нравятся вам самому?

-Как выясняется те, которых выбрали на кастинге. Хотя не всегда это совпадает с моими личными пристрастиями и желаниями.

Кстати, очень неплохой кастинг. Действительно неплохо выбраны актрисы. Многие прислушиваются к тому, что говорит режиссер, к тому, что говорю я не потому, что я сильно талантливый, хотя это факт, а потому что я прожил первый сезон и понимаю, как все монтируется и строится

— Какой совет вы бы дали людям, ищущим вторую половинку?

-Не отчаиваться и искать там, где должен искать. Не надо искать в местах легкодоступных. Люди должны проявить желание и быть готовыми к своему счастью. Ведь счастье любит того, кто идет ему навстречу. Не отчаивайтесь, ищите. И если вы достойны, то рядом с вами обязательно окажется родной человек, с которым будет хорошо не только засыпать, но и просыпаться.

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