Михаил Галустян: «Мы с женой научили дочек часть заработка отдавать на благотворительность»

Михаил Галустян с женой Викторией воспитывают двух дочек: Эстелле 11 лет, Элине — 10, так что артист хорошо знаком с нюансами отношений современных отцов и детей. Его новый фильм «Артек» как раз об этом — он выходит в кинопрокат с 28 апреля. Галустян и снимался в «Артеке», и работал над фильмом как продюсер.

— В кинотеатрах сейчас в основном премьеры только российских фильмов. Ваши прогнозы на прокат «Артека» стали более оптимистичными? Отрасль выигрывает из-за санкций?

— Рассчитываем, что в данном случае «импортозамещение» пойдет нам на пользу. Очень мало снимается хорошего детского российского кино. Наш «Артек» — шаг на пути к популяризации детского кинематографа в стране. Российским картинам про детей и для детей надо давать зеленый свет — оказывать государственную поддержку.

— По сюжету «Артека» современные дети не могут наладить отношения с родителями и на машине времени попадают в их советское детство — оказываются в пионерлагере. В картине, кроме вас, снимались и другие звезды, детство которых тоже прошло в СССР: Ян Цапник, Екатерина Климова. Какова мораль «Артека»?

— Это кино про взаимовыручку, любовь, про то, что нужно помогать друзьям, а детям и родителям — решать проблемы сообща. Надеюсь, что родители смогут по-другому посмотреть на проблемы своих детей. А дети лучше будут понимать своих родителей.

— Сейчас появилась законодательная инициатива, которая может разрешить детям официально подрабатывать с 13 лет. Вы в своем сочинском детстве подрабатывали?

— Пионером собирал макулатуру, помогал пенсионерам, ветеранам. В кружке юных натуралистов выращивали кроликов. Все это мы делали, конечно, бесплатно. Одна из моих первых «коммерческих подработок» была в 13 лет. Мы с ребятами взяли у родителей по рублю, пошли на комбинат и купили там ящик мороженого. Потом пошли на пляж продавать мороженое, а на вырученные деньги купили два ящика… Когда стал постарше, то и траншеи копал, и грузчиком был. Получал копейки, но на лимонад, эскимо, поездку с друзьями в горы на шашлыки хватало.

«Не стимулирую у детей желание попасть на экран»

— Детей сейчас сложнее, чем раньше, научить уважать труд родителей, понимать цену вещей, беречь их. Как вы решаете эту проблему в своей семье, как объясняете ценность труда, денег?

— К сожалению, мои дети не исключение, они тоже жертвы эпохи потребления. Мы с женой объясняем, что купленная вещь должна бережно носиться, нужно ухаживать за ней и т. д. Старшая дочка под присмотром учителя занимается эпоксидной смолой — отливает фигурки, выставляет их на продажу. Я с ней сразу поговорил, поэтому Эстелла часть вырученных денег отдает на благотворительность, а часть копит. И теперь она понимает, что часть дохода всегда нужно отдавать на благотворительность, поскольку есть люди, которым эти деньги намного нужнее.

— Карманные деньги выдаете?

— Раз в неделю мы с женой даем им по 500 рублей и говорим: «Вы можете делать с этими деньгами все что хотите. Хотите — потратьте, хотите — копите».

— Понятно, что учеба занимает очень много времени. Но чем еще увлечены ваши дочки-школьницы?

— Младшая дочка Элина занимается в «Тодесе». Ей очень нравится там танцевать, у нее хорошо развито чувство ритма, она очень музыкальная, поэтому у нее хорошо получается. Старшая Эстелла любит работать руками, она очень усидчивая: шьет игрушки, собирает лего и, как я уже говорил, отливает из эпоксидной смолы отличные сувениры. Уговорил Эстеллу учиться рисовать на компьютере — понравилось.

— Просятся ваши дочки на ТВ, хотят ли участвовать в телеконкурсах?

— Не препятствую, но и не стимулирую подобные желания. Честно признаться, не хочу, чтобы говорили: «Ну понятно, это же дети Миши Галустяна». Никогда не занимался лоббизмом: «Возьмите мою дочку, потому что это я». Если способная — берите, недотягивает — мы не будем никогда искусственно толкать ребенка в телевизор.

— Сейчас в телеэфире идет шоу «Звезды в Африке», которое вы ведете в паре с Ольгой Бузовой. Разрешаете своим детям смотреть эту передачу?

— «Звезды в Африке» на ТНТ выходят в 7 часов вечера, поэтому смотрим все вместе с удовольствием. А вот когда после окончания просмотра начинается «Однажды в России», я им говорю: «А теперь, детки, до свидания. Пора спать!»

— Ваш теледуэт с Ольгой активно обсуждается в социальных сетях. Вы и на дне рождения у нее были. Какие профессиональные и человеческие качества вы в ней цените?

— Олечка очень работоспособная девушка. Она человек-праздник, который появляется и сразу приковывает внимание к себе. Не могу сказать, что другим людям легко работать с Олей, так как она очень требовательная и к себе, и к коллегам. Но поскольку я такой же, то мне с Олей очень комфортно работать.

«Супер Жорик готовится к лету»

— В отпуске вы часто навещаете родителей в Сочи. А дети с радостью в Сочи едут, не скучно им там?

— С большой радостью! Они обожают ездить к бабушке. Море, солнце, пляж, вкусные продукты, друзья — им не скучно. А другая бабушка в Краснодаре живет — они и туда любят ездить.

— У ваших родителей свой дом. Есть какое-то хозяйство — животные, куры?

— Во время пандемии я купил родителям курятник, они завели курочек. Есть сад, грядки с клубникой, огурцами и другими овощами, фруктами. Ездим на пасеку. В Сочи мы живем в стороне от городской суеты, поэтому у соседей есть и коровы, и гуси, и другие животные. Детям всегда есть чем заняться: и бабушке помогают, и гуляют.

— И отвлекаются от гаджетов. Дочки привязаны к соцсетям?

— Абсолютно не привязаны. Младшая зарегистрирована в Likee — есть такая соцсеть для школьников, ей это нужно для занятий танцами — смотреть номера. Более того, у моих детей стоит семейный доступ на телефонах. Это значит, что я всегда в своем телефоне вижу, где они сидят. Беспрепятственно разрешаю скачивать интеллектуальные, развивающие, логические игры.

— Вы любите еще и петь, ходили на уроки вокала в начале пандемии для вашего проекта «Супер Жорик». Продолжаете? Какие перспективы у этого знойного мужчины?

— Занятия вокалом — это как тренировки в спортзале: перестаешь ходить — мышцы исчезают, вернулся — мышцы появляются. Поскольку у меня генетически были заложены какие-то вокальные данные, а в детстве я ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, то мне достаточно разогреть связки, позаниматься чуть-чуть перед основным мероприятием (съемками, записью, концертом), и все встанет на свои места. Готовим летний хит и дописываем альбом для «Супер Жорика». Клип на песню «Чао! Чао!» в прошлом году занял третье место по популярности в YouTube. Мы удивились, начали интересоваться и выяснили — это из-за того, что много детей смотрят и слушают «Супер Жорика». Поэтому будем продолжать.

«Успел подарить жене машину»

— У вашей супруги Виктории несколько дипломов о высшем образовании. Когда она выучилась на психолога, как это повлияло на ваши отношения?

— Глупые вопросы перестала задавать (смеется). Конфликтов у нас практически нет, у нас все очень хорошо с женой. Психологией она занимается больше для себя, так как ей это интересно. Недавно Вика начала осваивать профессию дизайнера одежды, стилиста. Я только за — человек постоянно должен развиваться, учиться.

— У вас в этом году 15 лет совместной жизни с Викторией. Что подарите?

— Уже подарил жене машину.

— Хороший подарок.

— Да! Все-таки 15 лет вместе живем. К счастью, вовремя успел купить, через несколько дней очень сильно поднялись цены на автомобили.

— Себе вы недавно тоже подарок сделали — новый бизнес. Открыли с известным ресторатором точки быстрого питания. Очень вовремя — часть западного фастфуда ушла, рынок свободен. Ваш папа — повар. Есть ли ваши собственные рецепты в меню?

— Я предпочитаю говорить не фастфуд, а стритфуд. Мы поняли, что можем занять достойное место в этом сегменте, и стали делать замечательную шаурму. Есть и мои рецепты, которые я годами совершенствовал. Мне кажется, сейчас внутри нашей страны сильно поднялся дух патриотизма, мы все как-то сплотились. Это проявляется в том числе и в том, что многие принципиально перестали есть в зарубежных точках быстрого питания — перешли на отечественного производителя. Поэтому мы сразу же начали продавать франшизу в разные города. Проявляют интерес не только в России: вот и в Армении тоже захотели открыть точку «Кому люлей».

— Вы сейчас в прекрасной физической форме. На диете сидели?

— Раньше я был «подснежником» — так называют людей, которые весной вдруг садятся на диету и появляются в спортзале. Теперь я понял, как следить за внешним видом с приличным результатом: надо круглый год контролировать прием пищи и ходить в спортзал. Держу себя в форме, поэтому такой подтянутый и стройный.

Личное дело

Михаил Галустян родился 25 октября 1979 года в городе Сочи. С 10-го класса капитан школьной команды КВН. Окончил медучилище по специальности «фельдшер-акушер международного класса». Студентом начал играть в команде КВН «Утомленные солнцем», с 2002-го — капитан. Учился в Сочинском университете туризма и курортного дела по специальности «учитель истории и права».

Народным героем стал после съемок в ситкоме «Наша Russia» (2006 — 2012). Окончил Московскую юридическую академию. Руководитель Федерации военно-тактических игр России. Снялся более чем в 20 фильмах. Совладелец кинокомпании. Женат, воспитывает двух дочерей.

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