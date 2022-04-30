Любовь Виролайнен-младшая: «Бабушкиными связями я не пользовалась»

Внучку известной советской актрисы Любови Виролайнен («Вечный зов», «Любить человека» и др.) назвали в честь бабушки. И Любовь Виролайнен-младшая, почти как в той песенке про яхту из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», поплыла по тому же актерскому маршруту — выучилась в СпбГАТИ, поступила в труппу петербургского Театра комедии, а затем перешла в «Русскую антрепризу» им. Андрея Миронова. Любовь выиграла несколько театральных наград и параллельно пробует себя в кино и сериалах.

Главная роль в проекте «Полицейское братство» (НТВ) — одна из первых долгожданных ласточек, которая должна проложить артистке дорогу в большое профессиональное будущее. «Телепрограмма» решила обсудить с Виролайнен зависимость от традиций династии.

— Любовь, что за героиня у вас в «Полицейском братстве»? Каким вы видите ее характер?

— Анастасия Шавырина — сильная, целеустремленная и серьезная девушка. Сотрудница СК РФ, нацеленная только на карьеру. На романы у нее времени нет. Папа — полицейский, мама — генерал, что еще тут сказать? Гены (улыбается).

— О генах поговорим чуть позже. А сейчас про актерское братство — каково вам работалось с легендами питерских криминальных сериалов: Алексеем Ниловым, Сергеем Селиным, Александром Половцевым и Андреем Федорцовым?

— Поначалу было очень волнительно, но они нас с Мишей (Тарабукиным — исполнителем роли оперативника Никиты, с которым героиня Виролайнен ведет расследование) так тепло и радушно приняли, что волнение быстро отступило. Больше всего сцен у меня было с моим кинопапой — Александром Половцевым (следователь на пенсии Иван Шавырин). Наши отношения в кадре плавно перетекли и в жизнь: мы сидели в вагончике, я спрашивала какие-то советы, он отвечал, мы смеялись, разговаривали. Александр Юрьевич делился профессиональным опытом.

— А теперь к преемственности поколений и генам. Хочется спросить о вашей кинематографической семье: вы росли среди артистов и другого пути не могли для себя видеть? Или рассматривали иные сценарии карьеры, вне сцены.

— Вообще я хотела быть профессиональной танцовщицей, ходила с детства на бальные танцы, на хип-хоп, и у меня неплохо получалось. Очень нравилось. Но потом языка тела мне стало мало. Я пошла в актрисы.

«За меня никто никогда не просил»

— Часто ли вас сравнивают с известной бабушкой? И давит ли это?

— Нет, нечасто. Чаще всего на меня давило и преследовало с детства другое: слухи и домыслы людей: «О, поступила? Ну конечно, бабушка договорилась. Взяли в театр? Ну понятно, бабушка позаботилась!». Это было неприятно, ведь я всего добивалась сама, за меня никогда ничего не просили. У меня такой характер — всего нужно достичь самой, честно и без скидок на знаменитую бабушку. Я даже хотела сменить фамилию. Ни одними бабушкиными связями я не воспользовалась, и она этим безмерно гордится, подчеркивая каждый раз мои самостоятельные победы.

— Но ведь вы даже внешне похожи. Что неудивительно, конечно.

— Я думаю, да, есть что-то во внешности. А так характеры у нас абсолютно разные: бабушка нежная, женственная, а я с детства играла в футбол с парнями на даче, лазила по деревьям, рыбачила с папой. Потому и сформировался «мужской» характер — мне было интереснее копать червей, нежели играть в куклы.

Что касается профессии, бабушка в кино обычно играла себя в предлагаемых обстоятельствах, не изменяя нутру. Мне же не интересно играть ранимых и нежных, мне ближе образы женщин из фильмов Квентина Тарантино: боевые, властные, которые никогда не сдаются и не являются слабыми.

— Главные роли в кино к вам начали приходить не так давно. С чем это связываете? Вы уже готовы к ним?

— С момента выпуска из театральной академии я занималась в основном театром. Разнообразие ролей и образов там меня и вдохновляло, и привлекало. В Театре комедии у меня была большая занятость, много главных ролей и поэтому сниматься не получалось, совсем на это не было времени. Да и не разрешали мне часто. График был таким: театр, дом, театр, дом. Так я проработала семь лет. И потом поняла: хватит, я замкнулась в одном пространстве.

Тогда и перешла в театр к Рудольфу Давыдовичу Фурманову (Антреприза им. А. Миронова), где получила вместе с прекрасными ролями у невероятных режиссеров (Кирилл Серебренников, Виктор Крамер) новое дыхание и свободу. Так родился импульс, стала расти и чувствовать уверенность. Появилось время на кастинги в кино и сериалы. И сразу попала в «Полицейское братство». К первым главным ролям невозможно быть готовой. Роль Шавыриной была для меня отличной практикой. Думаю, в следующей главной роли буду еще убедительнее.

— Свободного времени теперь больше. Что составляет вашу жизнь вне съемок?

— Сейчас осваиваю барабаны, всегда мечтала научиться играть на этом инструменте. Хожу на бокс, репетирую новую роль в театре. А еще мы с мужем пишем сценарий фильма, который хотим снять самостоятельно.

— То есть серьезные отношения и семья не отвлекают от карьеры?

— Нет, наоборот, поддержка мужа дает мне силы идти дальше и не сдаваться, несмотря на промахи. Он тоже актер, поэтому в этом у нас идиллия! Семья — это очень важно. Когда ты не можешь прийти после работы домой к любимому человеку, чтобы поплакаться или, наоборот, поделиться радостью, — это очень грустно.

— Времена нынче непростые. Но если говорить о позитиве, то какое из полученных впечатлений вне работы за последнее время особенно поразило вас и почему?

— Муж подарил мне на день рождения поход в стрелковый клуб. Люблю это дело. До этого папа подарил на 18 лет пневматический пистолет, и вместе с ним на даче мы стреляли по банкам. А тут с мужем стреляли из настоящего оружия! Это было очень сильно и ярко: мощный звук, запах пороха, отдача. Властная и опасная вещь, хотелось бы, чтобы человек ей пользовался только в специальных клубах и тирах.

— Если на душе тягостно, а пострелять не тянет, как сохранить спокойствие, концентрацию и гармонию?

— Обязательно йога: она поможет приобрести спокойствие через дыхательные техники, восстановить ресурсы и поймать равновесие в себе. Также я бы советовала людям чаще ходить в музеи и театры — искусство спасало людей во все времена.

— Что думаете по поводу актуальной и распространенной темы харассмента в отношении актрис? Это дань повестке, способ заявить о себе или борьба с объективацией?

— Наверняка красивые актрисы подвергались харасcменту со стороны продюсеров и режиссеров. Наверняка есть много правдивых случаев по этому поводу (в Голливуде), но сейчас это стало… таким модным словом, что, думаю, иногда девушки попросту начали пользоваться популярностью этой темы. И многие ловят хайп, как принято сейчас говорить, на таких историях. Хотя, как по мне, довольно странно и стыдно придумывать такое.

«Полицейское братство»

Пн. — чт./20.00

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