Павел Прилучный о тайнах сериала «Сны»: «Некоторые трюки были опасны для жизни!»

С 11 апреля в Москве проходят съемки нового мистического детективного сериала «Сны» для онлайн-кинотеатра PREMIER. Режиссером проекта кинокомпании братьев Андреасян стал Давид Дадунашвили. В главных ролях – актеры Павел Прилучный и Елизавета Моряк. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемочной площадке сериала.

О чем сериал «Сны»

В центре повествования – судьба Жени Журавлевой, жизнь которой кардинально меняется после одного трагического события. Теперь с помощью своих снов девушка видит, как умерли другие люди. Узнав о необычной способности Евгении, ее одноклассник, лейтенант Макаров, решает привлечь ее к расследованию запутанных преступлений. Только вот готова ли сама героиня помогать обществу, понимая, что необычный дар может разрушить не только ее психику, но и жизнь?

В день нашего приезда снимается сцена, как Женя и Макаров приходят в оранжерею, где должны расследовать очередной «висяк».

По сюжету сериала, на месте оранжереи находился анатомический театр. Но о прежней «жизни» места напоминает лишь скелет, установленный у входа.

Местом съемки были выбраны складские помещения, недалеко от Комсомольской площади. На их месте в XIX веке находились подсобные помещения Николаевского вокзала – железной дороги на Петербург. Потом там были обычные склады. А сегодня благодаря усилиям всего художественного департамента склад преобразился в оранжерею.

В центре декорации — кровать, на которой героиня Лизы Моряк видит вещие сны, а Павел Прилучный, в роли Макарова, помогает ей в этом. Павел и Елизавета уже успели сегодня снять несколько сцен. На вопрос, каково это работать с одним из секс-символов нашего кино, Елизавета Моряк ответила так:

«Когда ты постоянно участвуешь в съемочном процессе, то, разумеется, воспринимаешь актеров как обычных людей, партнеров, друзей. Например, совместно с Дмитрием Нагиевым мы снимались в шести проектах. И это совершенно нормально. Что касается Павла Прилучного, то мы вместе уже снимались в фильме «Предпоследняя инстанция». Мы все профессионалы, знаем свою работу и стараемся делать ее максимально хорошо.

Павел Прилучный: «В сценарии много загадок и для нас самих»

«Я играю такого неотесанного следователя, который неожиданно для себя влюбляется в героиню Лизы, — рассказывает журналистам Павел Прилучный. — И как ни странно, между ними завязываются отношения. Но сначала их рабочий тандем – это распоряжение сверху. Макарову просто навязывают ее. Но только с помощью Жени у него может получиться разгадать загадку».

— Говоря об откровенной сцене, Лиза Моряк призналась, что ее заменяют дублеры. А что насчет вас? И придерживаетесь ли вы каких-то табу в отношении таких съемок?

-Эротики тут нет. В нашем сериале все достаточно прилично и особых откровений нет.

— Консультируетесь ли вы со следователем, чтобы выглядеть более убедительно в сериале «Сны»?

— Да, эти вопросы обсуждаются. Сценарий сложный. Сложно написан. В нем много загадок и для нас самих. Поэтому, естественно, общаемся.

— Что скажете об экшен-сценах в этом сериале?

— Некоторые трюки опасны для жизни. И продюсеры не всегда мне позволяют выполнять их.

— В каких кинопроектах вы еще задействованы в этом году?

-В фильме по сценарию Вани Охлобыстина. Это замечательная история, которая очень мне понравилась. Жду, когда возьмемся за нее. Также скоро должна выйти вторая часть «Предпоследней Инстанции» с Ириной Розановой. Будет много всего интересного, будет что посмотреть.

— Как вы восстанавливаетесь после тяжелого съемочного графика, держите себя в форме?

— Стараюсь соблюдать диету, ходить в спортзал, а после съемок больше времени проводить с детьми.

— Сериал называется «Сны». Снятся ли вам сновидения? И сколько часов вы вообще спите?

— Сны мне уже давно не снятся. Хотелось бы поспать хотя бы шесть часов, но пока получается только четыре.

Сериал «Сны» выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER уже в этом году.

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