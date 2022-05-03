«Я не ожидала, что это так сложно!»: Анастасия Спиридонова – о материнстве, ушедших брендах и уехавших за границу звездах

В ноябре прошлого года певица, финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова стала мамой. Сына назвали Артемом. Тогда ситуацию усложняло то, что артистка переболела коронавирусом. Но, к счастью, роды прошли без осложнений.

Сейчас Анастасия снова вернулась на сцену. А недавно стала гостьей третьего международного форума «Тренды красоты» и в интервью Teleprogramma.pro рассказала о том, как совмещает карьеру и материнство, жалеет ли об ушедших брендах и об отношении к уехавшим за границу.

«Материнство – это большой труд»

— Анастасия, какие у вас сейчас ощущение от нового статуса?

— Я не ожидала, что это будет так сложно и готова целовать руки всем мамам мира. Когда у меня только появился малыш, я поняла, как это тяжело. Как сложно моим подругам, у которых не по одному ребенку, моей маме, у которой нас было трое. Это такой большой труд.

И я рада, что в современном мире есть детсады, можно пользоваться услугами няни, слава Богу, живы-здоровы бабушки. Сейчас можно наслаждаться материнством, не страдая от невозможности куда-то выехать. Очень помогают муж и бабушка. Когда ты уже выстроил свой быт, свое тело, свое сознание и ты уже разобрался со своим режимом, как все успевать и быть счастливой, наступает реальная радость от каждой улыбки, смеха, взгляда на пяточки. Это великое счастье и великий дар женщины – быть мамой.

— Почему сына назвали именно Артемом?

— Вы знаете, мне хотелось назвать малыша так, чтобы его хотелось называть ласково, но при этом это бы не было слишком сладко. Темой подростки называют своих друзей Артемов. И мама ласково назовет, и друг, что будет одинаково привычно для ребенка. Также я смотрела значение имени. Артем означает «здоровый». И это тоже сыграло немаловажную роль в выборе имени.

«Я вышла на сцену через три недели после родов»

— Что происходит сейчас в вашем творчестве?

— Я записываю сразу несколько песен. В связи с беременностью я выпала из рабочего процесса буквально на три-четыре месяца. Но уже через три недели после родов стояла на сцене, снималась для Первого канала. Я в прекрасной физической форме. Внешне для зрителей ничего не изменилось. Я все также и летаю, и снимаюсь, и пою, а сейчас работаю и над новым материалом. В общем, все идет так, как и нужно.

— Летаете по России или за границу тоже?

— Пока по России.

— Как вы отнеслись к уходу иностранных компаний с российского рынка? Не жалеете, например, о том же «Макдоналдсе»?

— Если честно, я человек, который до 18 лет жил в провинции в обычной семье. Поэтому не видела каких-то благ, того же «Макдоналдса». И для меня уход иностранных компаний не является трагедией, жизненной необходимостью. Проживем и без них, ничего страшного не произошло.

— Сейчас многие ожидают сложные времена за границей, но при этом говорят, что просто поехали в запланированное путешествие…

— Я тоже люблю путешествовать, но сейчас занята. В любом случае я не собираюсь никуда мигрировать. И уверена, что и не соберусь, потому что люблю нашу страну. И мне в ней хорошо.

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