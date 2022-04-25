«Совершил обряд поклонения «белому старцу»: Пухляш Дмитрий Красилов – о съемках трэвел-шоу «Приехали»

С 23 апреля на канале Муз-ТВ стартует трэвел-шоу «Приехали», ведущим которого стал танцор Дмитрий Красилов, известный, как Пухляш. Его задача — познакомить зрителей с чудесами нашей Родины. Благодаря Пухляшу россияне и не только откроют нашу страну с новой стороны, увидев шаманские обряды Якутии, побывав в холодном Иркутске, гостеприимном Дагестане и во многих других уголках России.

Подробнее о своих приключениях Дмитрий Красилов рассказал Teleprogramma.pro.

«Я мерз в Иркутске, а потом обгорал в Махачкале»

— Дмитрий, подсчитывали ли вы, сколько городов объездили в рамках тревел-шоу «Приехали»?

— Недавно мы начали путешествовать с проектом «Приехали» и уже были на съемках в Улан-Удэ, Якутске, Иркутске, в Дагестане. В ближайшее время отправимся во Владивосток, Казань и другие города. В общем, прочертим самый необыкновенный маршрут на карте России и покажем красоту наших мест! Каждый город превосходит другой! Столько всего нового было увидено, столько интересного будет рассказано мной нашим зрителям – это просто чума!

Вот на днях мы вернулись из Махачкалы, и все, что там происходило, – это бешеные эмоции. Даже удалось искупаться! Съемочная команда говорила мне: «Что? Ты собрался купаться в море? Ты точно в этом уверен?», все ребята – в зимних куртках, дует неимоверный ветрище. А я стою в купальном костюме и говорю: «Ребят, запомните, у вас только один дубль! Я просто занырну и вынырну!» Все ради кадра!

Но самое интересное, что я занырнул, и вода была настолько теплая, что меня потом оттуда вытащить не могли! Как мне объяснили, берег нагревается больше всего, и температура воды чуть ли ни под +20 градусов. В общем, путешествуя по стране, я мерз в Иркутске, потом обгорал в Махачкале, это максимальное комбо! Вот такая разнообразная природа, но у нас в России есть много чего посмотреть.

— В первом выпуске вы отправились в край шаманов в Улан-Удэ. Довелось ли увидеть какой-то шаманский обряд?

— Куда бы я ни приходил, надо мной везде совершали различные обряды: на очищение мыслей, кармы, совести. Как сказал один шаман: «Вы человек публичный, на вас много зависти, сглаза и порчи приходит. Вас нужно почистить»! И я с удовольствием соглашался. В Улан-Удэ совершили обряд поклонения «белому старцу».

Выглядит все так: приходят четыре человека, садятся за стол, начинают бить в колокола, совершать разные действия. Я падаю на ковер и отвечаю на вопросы шаманов. Потом приносишь подношение, оно заряжается и после обряда ты это забираешь и идешь на пустырь, где совершается подаяние – сладкие штуки, масла нужно сжечь, и пока это все горит, расплескать заряженную водку и молоко, чтобы путь просветлился, и жизнь наладилась. Местные жители подсказывали мне, что и как там надо делать, говорили: «Тихо, тихо!» или «Вставай, надо покланяться!».

— Случались ли с вами там мистические истории?

— Больше всего в историю обрядов я поверил именно в Якутии, где молодой парень без лишних действий, на своем родном языке, начитывал мантры так, что это ввело меня в транс! Возможно, это было от усталости, но я прямо на пару минут отключился и почувствовал, как меня что-то внутри будоражит. Поймал себя на мысли, что даже не понимаю, что происходит: слышу только его речитатив. Был полностью погружен.

Я начал приходить в себя, только когда шаман стал говорить: «Вот тут надо бросить в костер, вот сейчас выпить кумыс». Я понял, что я неосознанно подчиняюсь тому, что шаман мне говорит сделать. И когда это закончилось, я понял, что произошло какое-то обнуление. Обряд, кстати, назывался «открытие белой дороги».

— В каком городе России было холоднее всего, и как вы согревались?

— Это был Иркутск, именно там произошло мое обморожение. Мы снимали без перерывов четыре часа, уже под вечер, в самый мороз. Я же еще активно жестикулирую в кадре – и на этом происходит большое сопротивление тела с воздухом.

Когда я зашел в автобус погреться, то просто не чувствовал рук. После этого случая каждый съемочный день меня укутывали с ног до головы: трое подштанников, восемнадцать кофт, сверху куртка, тулуп, еще что-то. И мы приезжем в Якутию, где, по сути, должно быть еще холоднее, а в итоге я ходил там в одной футболке! Прикол в том, что, когда мы выезжали на съемки, температура была минус двадцать градусов, а днем поднималась до минус двух. То есть, очень сильный перепад!

— Вы только вернулись со съемок из Дагестана! Бытует мнение, что там опасно. Можете ли вы подтвердить этот стереотип либо же развенчать миф после посещения этой страны?

— Когда я только приехал в Дагестан, мне сразу начали звонить мама, директор, мои друзья и спрашивать, как я там. Первые впечатления такие: я прилетаю туда, выхожу из аэропорта, а там толпа местных ребят – разговаривают на непонятном тебе языке, непонятно что происходит, стоят «стенка на стенку». Было страшновато.

Но в то же время, когда начались съемки, впечатления резко поменялись. Люди классные, отзывчивые, готовые помочь, показать дорогу. Была ситуация – мы проходили мимо дома и вышел мужчина: «Брат, что надо? Может, вам воды? Поесть? Если что – обращайтесь!» Просто так!

Или вот, например, поразило, что в потоке среди машин ходят люди и раздают воду. Я вот думаю: «Серьезно?» Ведь все, что мы о вас знаем, кардинально другое! У нас есть рубрика «Секретное место», где мы узнаем о случайных прохожих: куда сходить, где вкусно поесть. Так вот, 21-летний парень рассказал нам про мечеть в таких подробностях, как будто бы ему скинули статью из Википедии! Я увидел Махачкалу с другой стороны.

— А что самое интересное запомнилось оттуда?

— В Махачкале я пробовал скай-серфинг. Меня обучали стоять на доске с парашютом. Говорили: «У тебя очень хорошо получается, не каждый так может!» Мне кажется, меня просто утешали. Встал ли я на доску? Смотрите в программе! Но приоткрою завесу тайны – я прошел обучение у инструктора, где мне прицепили крепление, повесили парашют, и мы разбирались, как все крутить и держать баланс. Пару раз меня даже с песка подняло.

Оказывается, Махачкала – это не только шашлык и лезгинка, но и вот встречаются такие интересные занятия, как скай-серфинг. У них там целое спортивное сообщество, куда и туристы приезжают! Мой инструктор, например, — вице-чемпион по скай-бордингу, чуть ли не мира, с 17-летним стажем! Что они там вытворяют, выкручивают пируэты! Это было очень неожиданно!

«Везде нас встречали оладьями и кумысом»

— Какое самое необычное блюдо вам довелось попробовать на протяжении всего путешествия? Каково это – есть медвежью лапу?

— В программе есть рубрика, как я ее люблю называть, «Накормите Димасика, пожалуйста». Мы приезжаем в каждый город и везде что-то пробуем. Попробовал медвежью лапу – вкус специфический, по ощущениям обычное мясо, оно хорошо жуется, но для меня это не было прям «вау», просто очень необычно и оригинально! Я поел и поставил галочку, что пробовал лапу медведя! А так, во время съемок жители каждый раз встречали нас оладьями и кумысом, были очень гостеприимны. В Иркутске прямо на Байкале для нас накрыли ледяной стол со свежесваренной ухой!

— Познакомились ли вы во время своего путешествия с какими-то необычными танцами? — Так как я танцор, для меня ничего нового в танцах не было, я просто прекрасно дополнял все эти истории. В Иркутске мы исполняли местные танцы с жителями, мне показали движения, и я сразу их повторил.

А в Якутии был спикером на молодежном фестивале, где танцевал с ребятами флешмоб. Кстати, в тот день выдались тяжелые съемки, я получил сотрясение – ударился спиной, но нужно было как-то выкручиваться, потому что ребята уже подготовились, хотели вместе станцевать. И я отбросил всю боль и усталость, и где-то с третьего дубля мы сняли очень крутой флешмоб! Мне до сих пор прилетают отметки в соцсетях.

— Были ли в вашем маршруте такие города, которые вы раньше посещали, но открыли с новой стороны?

— Ни один из этих городов не посещал ранее. Все было открытием и в новинку!

— Вы родились в Заринске. Вошел ли этот город в маршрут? И что необычного в нем можно увидеть?

— Мой город в маршрут не вошел. Заринск – городок на самом деле маленький, но очень красивый. А вот если ехать в сторону Горного Алтая – вот там все «богатство», можно много чего удивительного посмотреть и отснять! В мае, например, там проходит праздник цветения маральника. На нем собирается много народов в честь того, что распускается этот прекрасный цветок. Такая красота: и Катунь, и горы, с которой Махачкала может с уверенностью посоревноваться!

Смотрите трэвел-шоу «Приехали» с 23 апреля каждую субботу на канале Муз-ТВ в 15: 00

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