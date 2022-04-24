Звезда «Звезд в Африке» Олег Верещагин — о претензиях Карнавал, критике зрителей и сложных испытаниях

На ТНТ продолжается популярный проект «Звезды в Африке», в котором принимает участие комик Олег Верещагин. В интервью журналистам Teleprogramma.pro бывший резидент Comedy Club рассказал о тайнах закулисья проекта.

«Я лет 20 не был в спортзале»

— Почему вы решили принять участие в шоу «Звезды в Африке»?

— Я никогда не участвовал в подобных шоу. Хотел проверить себя, выйти из зоны комфорта и посмотреть, сколько я продержусь. Учитывая то, что мне почти 40 лет и последние 20 — я даже в спортзале не был (смеется).

— В недавнем интервью о шоу «Звезды в Африке» вы сказали, что у вас есть свои принципы и вы не готовы пойти по головам. А что это за принципы?

— На шоу я старался делать то, что говорил людям, когда мы действовали сообща. Старался работать на команду, которая у нас образовалась на проекте, играл за идею, которая нас и объединила. Считаю, что личная выгода не может быть выше данного тобой слова. Это и был мой основной принцип на проекте.

— Валя Карнавал в интервью нашему сайту сказала, что в вас две личности, и вы очень хитрый человек. Как бы прокомментировали ее высказывания?

— Я говорил это и Вале, и всем участникам. Мы все играем в игру, задача в которой у всех одна: дойти до финала и победить. Как ты будешь это делать — уже выбор каждого из участников. Я действую там как игрок и не применяю запрещенных правилами игры приемов. А некоторые из ребят воспринимают все серьезно и думают, что я и в жизни устраиваю заговоры. Ну, а проявлять хитрость не запрещено правилами шоу (смеется).

— Что для вас сложнее в шоу: участвовать в испытаниях или выстраивать отношения с людьми?

— Самое сложное, конечно, выстраивать отношения! Хотя и испытания могут быть физически или морально реально сложными и даже, как показал мой опыт с Русланом Нигматуллиным, непреодолимыми.

Но все же найти общий язык с незнакомыми или малознакомыми людьми в закрытой территории, гораздо сложнее. Я никогда в своей жизни не находился так долго в таких условиях.

«Поначалу ты не понимаешь кто и почему»

— Что вы чувствуете, если на голосовании называют ваше имя?

— Со временем, ты уже примерно представляешь себе, как может закончиться голосование, если играешь в эту игру. Поначалу ты не понимаешь кто и почему, а потом, если не ждал, и вдруг кто-то выкинул одну шальную, это значит лишь что кто-то голосует не так, как он хотел.

— Какое испытание за весь период проекта стало для вас самым сложным?

— Это то, где я помогал Руслану в его испытании на вылет. Мне не хватило физически сил, чтобы продержаться столько, сколько было нужно. Находиться в воде с задержкой воздуха в течение 6 мин периодически выныривая можно. Но вниз головой — для меня оказалось пределом.

Особенно тяжело стало, когда мы узнали, что опережали соперников на 1,5 минуты и мне оставалось нырнуть пару раз, я понял, что смог бы. Руслан ушел, и с этим грузом я шел до конца моего присутствия на шоу.

Кстати, на каждом голосовании я сидел в бейсболке, которую он подарил мне, когда уходил со словами: «Теперь ты тут за двоих». В честь Руслана я был в ней в самые трудные моменты.

«Иногда читаю отзывы зрителей»

— Вы читаете отзывы зрителей о проекте? А как реагируете, когда видите нелицеприятный?

— Да, иногда читаю, когда есть время. У каждого человека есть право на свое мнение и отношение к человеку или к ситуации. Принимаю любое мнение. Главное, чтобы были аргументы, если меня в чем-то обвиняют.

— Что нового вы узнали о себе благодаря участию в шоу?

— Благодаря этому шоу я узнал, что «… во мне две личности и я очень хитрый человек» (смеется).

— Вы – известный комик. Как думаете, есть ли среди комиков такое понятие, как профессиональная солидарность?

— Думаю, что именно среди комиков солидарности как таковой нет. Люди либо дружат между собой, пересекаясь на разных проектах, либо просто здороваются. Все как у всех.

— Заступаетесь ли за своих коллег по цеху, когда они попадают в неприятные истории?

— Если я разделяю его точку зрения, то могу написать комментарий. Так было не раз. Если мнения расходятся, то просто не комментирую.

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