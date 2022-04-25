«Не можешь влиять»: Елена Борщева – об инциденте с Сабуровым, ревности и секретах красоты

Известная юмористка заступилась за коллегу по цеху и рассказала, как справляется с тревогами.

В соцсетях до сих пор хейтят юмориста и стендап-комика Нурлана Сабурова, столкнувшегося с провокациями во время своих гастролей в США. Как говорится, «беда» не приходит одна. На днях стало известно об отмене выступления Сабурова и в Израиле. Организаторы концерта посчитали, что приезд опального артиста может спровоцировать новые конфликты. А учитывая, что билеты на выступление Нурлана купили больше двух тысяч израильтян, ситуация рискует выйти из-под контроля.

Как известно, Сабуров столкнулся с провокациями на выступлениях в Лос-Анджелесе и Сиэтле. Некоторые негативно настроенные зрители потребовали у юмориста определиться с конкретной позицией по ситуации на Украине. Но его обтекаемый не устроил радикальных критиков, поэтому в ход пошли колкости и крики «Позор!»

На защиту коллеги встал юморист Илья Соболев, осудивший недоброжелателей Сабурова, в частности, блогера Илью Варламова.

«Варламов задолбал. И задолбали все, кто толкает в спину. Как же это страшное время обнажило натуру некоторых деятелей. Как добро, так и зло повылезало. А у кого-то скудоумие», — отметил Соболев.

А что думает об инциденте с Нурланом Сабуровым известная юмористка и звезда Comedy Woman Елена Борщева? С этой злободневной темы и начался наш разговор. И конечно, поговорили о том, как женщине оставаться женщиной даже в самое тяжелое время.

«Не знаешь, как бы поступил в этом случае»

— Елена, что вы все-таки думаете об инциденте с Нурланом?

— Я, конечно, в курсе этой ситуации. Но не представляю себя на его месте, потому что не всегда знаешь, как реагировать на провокации из зала. Многие говорили, что лучше бы Нурлан туда не ехал, но у него тоже есть обязательства. Этот тур мог планироваться полгода или год назад. Странно вообще как-то оценивать этот инцидент, потому что не знаешь, как бы ты поступил в этом случае.

— А у вас случайно не запланированы иностранные гастроли?

— За границей – нет. А по России у меня были выступления в Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Москве. Также концерты планируются в Екатеринбурге и Казани.

— Какими новыми проектами, кстати, порадуете поклонников?

— У меня вышли две новые песни «Дамбо» и «Веснушки». Как музыкальный исполнитель я сейчас выступаю под псевдонимом Lena Bokota. Также запустила свой курс по обучению стендапу, сайт «Юмор-сила», продолжаю обучать всех юмору.

— Как известно, ваш папа – гражданин Латинской Америки. Что там говорят о русских?

— Папа у меня коммунист. И буквально на второй день после начала событий на Украине он прислал мне письмо, что коммунистическая партия Панамы поддерживает позицию России.

«Дети возвращают к насущным делам»

— Давайте отвлечемся от политической повестки и поговорим о женских секретах. Недавно вы стали звездной гостьей третьего международного форума «Эстетическая медицина будущего – тренды красоты». На этом мероприятии были представлены новые технологии бьюти-индустрии, обсуждались и темы пластических операций. Как вы к ним относитесь?

— Я ни от чего не зарекаюсь. Если я буду оставаться на экране, то, возможно, когда-нибудь я к ним прибегну. Например, придется сделать круговую подтяжку, но пока стараюсь обходиться без этого.

— А как ухаживаете за собой в домашних условиях?

— Я делаю самомассаж, не забываю про очищение, увлажнение. Также у меня есть домашний аппарат для косметических целей. Не отказываюсь, конечно, и от масок.

— Затронем еще один женский секрет, о котором вы недавно рассуждали в соцсетях. Как справиться с ревностью?

— Нужно отстать от партнера и заняться собой. Научиться чему-то, пойти в какое-то новое место, поменять круг знакомых. Если вы будете самодостаточны, красивы, успешны, то партнер никуда от вас не уйдет.

— Как вы отвлекаетесь от трагических новостей в наше тяжелое время?

— Первые две недели после начала событий на Украине я была в ужасном стрессе, не понимала, как мне воспринимать все происходящее. Просто старалась заниматься бытом. Дети всегда возвращают к каким-то насущным вещам, к твоей личной реальности, к тому, на что ты можешь сама повлиять. Потому что на что-то ты никак влиять не можешь.

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