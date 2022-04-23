Сергей Пускепалис: «Если возникает возможность похулиганить, я соглашаюсь»

Новый фильм режиссера Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином» (в кино с 28 апреля) рассказывает о подвиге советских летчиков. В августе 1941-го был совершен первый боевой вылет советских бомбардировщиков на Берлин с эстонского острова Сааремаа, обрушивший миф о непобедимости фашистской армии.

Все экипажи успешно выполнили сложнейшую задачу и вернулись целыми и невредимыми. В фильме снялись Сергей Гилев, Максим Битюков, Александр Метелкин, Гела Месхи. А также Сергей Пускепалис — он сыграл генерал-лейтенанта Семена Жаворонкова, который разработал эту спецоперацию и руководил ею. «Телепрограмма» поговорила с актером об этом фильме и не только.

— Сергей, с чего начинается ваш день? Многие еще в постели хватаются за телефон — читают новости. Такое время.

— Я, наверное, не исключение, меня все это беспокоит, заботит. Потому что ситуация тревожная, крайне важная для страны, для будущего. Конечно, хочется получать информацию, но надо ее фильтровать всячески.

— 28 апреля выходит фильм Константина Буслова «Крылья над Берлином». Почему так выходит: 77 лет со Дня Победы, а еще остались подвиги, про которые до сих пор даже не то что не сняли фильмы — про них люди в массе своей не знают? Это оттого, что подвигов было больше, чем возможностей рассказать о них у историков, журналистов и кинематографистов?

— Мы же люди очень скромные. Когда была одержана Победа, только через какое-то продолжительное время вдруг решили 9 мая отмечать как праздник (День Победы установлен в 1945 году и до 1947-го это был нерабочий день. Затем вплоть до 1965-го это был обычный будний день. — Авт.). Чем дальше отодвигается от нас этот момент, тем больше мы понимаем цену этой победы, какими невероятными усилиями она была одержана. Это просто какое-то чудо, потому что все против нас было.

Сейчас эти факты, о которых мы в силу своей скромности думали: «Да ладно, чего там, сделали и сделали», становятся величественнее. Даже снимаясь в этой картине, я не понимаю, как они это могли сделать — просто даже исходя из технических возможностей самолетов. Не знаю, какими надо быть людьми, из какого материала сделанными. Это важно и правильно, что кинематографисты сейчас обращаются к этому. Потому что это безукоризненные примеры человеческой доблести и отваги.

— Любой человек способен на подвиг? Или в нем должно быть что-то такое, что бывает в человеке не всегда?

— Это экзистенция, крайняя ситуация, связанная с риском для жизни. Человек вдруг понимает, кто он есть на самом деле. Один всю жизнь думал, что он герой, но в минуту опасности становится невероятным трусом. И наоборот: человек, ничего из себя не представлявший, становится невероятно крепким. Пока не проверишь, не узнаешь. Обстоятельства, которые заложены в этом фильме, как раз позволяют узнать, что такое есть человек вообще. Мне кажется, люди проявляют свои лучшие качества, когда они понимают, зачем они это делают. Безрассудная храбрость, смелость, наверное, тоже интересны, но они не представляют никакой ценности. А если мы понимаем, что залогом этому является общественное благо, это во сто крат возвеличивает этот поступок.

«Ниже подполковника ролей уже не предлагают»

— Вы играете генерала Семена Жаворонкова, который предложил Сталину устроить дерзкий и отчаянный налет на фашистский Берлин, а потом командовал операцией. А ведь начинали вы с капитанов, потом полковников. Вас это смешит, печалит, радует? О вас говорят, что у вас весомое присутствие в кадре: кому, как не вам, играть генералов…

— Сейчас ниже подполковника ролей не предлагают. Потому что время идет, мы «утяжеляемся» в званиях и во всех остальных смыслах. Поэтому, к сожалению, младшего лейтенанта или лейтенанта мне уже не сыграть. Это теперь для других прекрасных ребят, которые великолепно сыграли в этой картине и тоже очень весомы в кадре. Я фильма полностью не видел, но уверен в том, что это будет настоящей, цельной очень историей.

Мне выпала великая честь попытаться подвиг Семена Федоровича Жаворонкова отразить в этой картине. Замечательный военачальник. Когда его назначили командовать летчиками, он сказал: «Как я могу это делать, если сам не могу летать?!» И в 33 года приступил к занятиям в авиашколе. Отучился там и после этого уже смог с честью осуществлять командование авиабригадами на Черном море. У него серьезный, славный путь военного человека.

— «Крылья над Берлином» — это потенциальный блокбастер, яркий, динамичный экшен. Потому что другой жанр кинотеатровый зритель уже не понимает?

— Да, в кинотеатрах в связи с американским кино жанр вдумчивого фильма отсутствует для широких масс. Все равно должен быть аттракцион, возвращаемся к приезду паровоза на железнодорожную станцию (имеется в виду фильм братьев Люмьер «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (1896), пугавший неискушенных зрителей реалистичностью. — Авт.). Но в этой картине, помимо захватывающих батальных сцен, присутствует желание нарисовать портрет героев этого подвига. Этим русское кино отличается в лучшую сторону от просто аттракциона, когда все рушится, чудовища бегают по экрану и т. д.

— А теперь конкуренции со стороны американских фильмов-аттракционов нет. Это благо для нашего кино или не очень?

— У нас конкуренции-то и не было никогда. Какая конкуренция, если по всем параметрам они били нас и по количеству копий, и по охвату кинотеатров, и по финансированию картин? Теперь, когда естественным образом эта поляна освободилась, мы вынуждены снимать талантливое, хорошее кино, как мы считаем нужным его снимать. Кино что делает? Оно рисует картинку желаемого мира, такого, каким мы его себе представляем. Поэтому сейчас удел художников — попытаться ее нарисовать заново.

— Американский актер Мэтью Макконахи долго снимался в ромкомах для девочек, а уже потом пришел в большую драму. А вы наоборот: будучи состоявшимся театральным режиссером, стали сниматься в серьезных фильмах, заслужили титул звезды кино. После чего стали появляться и в телесериалах, и в жанровых картинах, где как раз пошли подполковники и генералы. Вам где интереснее существовать как актеру — в атмосфере тягучего психологического фильма, где большую роль играет тишина, паузы, или в мощном, динамичном кино — каким будет, наверное, фильм «Крылья над Берлином»?

— Я вам открою секрет: и там и там практически один и тот же режим съемок. Способы существования для меня одинаковые, я стараюсь в полной мере выполнить задачу, поставленную мне, как правило, моим другом-режиссером, которому я всецело доверяю, разделяю его взгляды. Мне одинаково интересно сниматься, находиться в процессе. А смотреть свои фильмы я не очень люблю. В кино все вопросы всегда к режиссеру. Какой режиссер, такой и результат. Все люди, которые меня снимали в своих картинах, очень содержательные и относятся к тому, что делают, с огромным пристрастием. Мне повезло.

— Возможно, не все, кто знает вас по ТВ и кино, в курсе, что вы вообще-то известный театральный режиссер и худрук Ярославского драматического театра. Это первый в России театр вообще. И при этом вы соглашаетесь и в блокбастере сняться, и для телевидения.

Это ваш способ отдыха или вы просто добрый и вам хорошим людям неудобно отказать?

— Я себя не ограничиваю. У меня в Ярославле замечательная команда, которая позволяет решать очень серьезные вопросы, это основное мое дело. Но если вдруг возникает возможность, так сказать, похулиганить, я соглашаюсь. Для меня это и такая форма отдыха.

«Русский человек — экологически чистый»

— При вашей занятости вы еще и член политсовета политической партии. Это просто титул, друзья пригласили или это ваша деятельность тоже, которая занимает время?

— То, что я сейчас с вами обсуждаю, уже называется деятельностью партии «За правду», которую возглавляет Захар Прилепин. Это он лицо партии. А я просто его товарищ, который во многом разделяет его взгляды на действительность. Мы и так об этом говорим, обсуждаем, в чем-то утверждаемся, что-то пересматриваем. Просто мы организовались. Как я себя вел до этого, как я жил, так я и сейчас живу. Я не сделал это профессиональным видом деятельности, не стал депутатом.

— Кто такой русский человек сегодня? Мне кажется, уместно спросить об этом именно у вас — русского человека литовско-болгарского происхождения.

— Русский человек смог остаться экологически чистым. Это человек, у которого традиционные ценности, который без этих присадок — без постмодернизма этого. Может быть, кому-то кажется, что это банально или немодно, неоригинально, но русский человек не утратил экологическую сущность, не отравлен еще окончательно благами и новшествами, которые предлагаются человечеству [Западом].

Мир капитализма к русскому человеку даже не прививается, все равно мы артельные люди — у нас общее благо всегда немножко выше, чем личное, что бы нам ни говорили. Понятия о чести, милосердии преобладают над миром эгоцентризма, который предлагается сейчас как показатель успешности, ума, ловкости. Нас, может быть, поэтому считают отчасти недотепами или какими-то чудаковатыми людьми. А для меня это называется экологически чистым человеком.

— С вашим статусом и известностью вы бы могли легко приучить страну через журналистов, которые берут у вас интервью, правильно ставить ударение в фамилии — Пуʹскепалис. Но вы этого не делаете. Почему?

— Отец этим не занимался, и я этим не занимаюсь. Отца привыкли называть Пускепа`лис, он спокойно к этому относился. Это меня называют Сергей Витауто (литовская традиция отчества, от имени отца Витус. — Авт.). У отца полностью имя звучит Витус Брониславус Иона, но его называли всю жизнь Витус Иванович, так сложилось. Если бы он мне сказал: «Сынок, на каждом углу поправляй людей», я бы поправлял.

— Думаю, у вас мало шансов попасть в ситуацию, когда вы представляетесь и называете фамилию. Но если вдруг, как поставите ударение?

— Пускепа`лис, так и скажу.

— Вы по-прежнему работаете в Москве и в Ярославле, но ваша семейная база в Железноводске?

— Да. Конечно, сейчас мой дом — Ярославль, потому что здесь и любимый театр, и коллектив, и обязательства, и мне очень нравится это. Но где-то внутри я понимаю, что у меня есть это место — Железноводск, куда я могу вернуться. Спасибо родителям, что после Чукотки они туда приехали и сделали этот город местом своего жительства.

— Считается, что в кино вас привел сын, будучи ребенком: вы пришли к Глебу на съемки «Коктебеля», где он сыграл главную роль, и режиссер Алексей Попогребский позвал вас в свой следующий фильм. Не пришло ли время вернуть должок — поставить шикарный фильм и отдать сыну самую главную роль? Вам продюсеры легко денег дадут.

— Нет уж, это предстоит делать Глебу — он сейчас учится у [Андрея] Эшпая на первом курсе во ВГИКе на режиссера. Не будем нарушать традиции: как он меня привел, так пусть дальше этим и занимается.

— Почему, сняв свою единственную картину — «Клинч», вы завязали с постановкой фильмов?

— Желание-то есть, просто времени нет. Кино — это очень трудоемкое дело. Я всегда всем говорю: «Если у тебя есть возможность не снимать кино, не снимай». Когда ты действительно не можешь избавиться от истории, тогда надо снимать, безусловно, — чтобы дальше было легче жить. Вот я снял «Клинч». Лет пять потратил на то, чтобы найти деньги, компанию, дойти до финала. Если бы у меня не было возможности заниматься чем-то другим или у меня был бы сюжет, который не давал бы мне покоя, я бы, наверное, все бросил и занимался бы этим.

— В глазах массового зрителя и, наверное, режиссеров тоже вы символ надежности, доброй силы. Люди, которые вас знают лично, рассказывают о магии вашего обаяния — вы располагаете к себе людей, ничего для этого не делая. А вы сами себе нравитесь?

— Не могу вам сказать, потому что это попахивало бы нарциссизмом. Мне везло в жизни встречаться с хорошими людьми, и необязательно из моей творческой среды, общение с которыми, наверное, и делает меня таким, каким вы меня видите. И это мои учителя, безусловно, и Юрий Петрович Киселев, и Петр Наумович Фоменко, и Григорий Семенович Цинман (видные театральные режиссеры. — Авт.).

Ну, как я их могу подвести чисто по-житейски, если не буду соответствовать их отношению ко мне? Мне кажется, это очень важно, чтобы в жизни у человека был такой герой. Пусть это будет сосед и т. д., которого тебе было бы страшно подвести. У меня, слава богу, такие люди есть. Они меня до сих пор каким-то образом формируют — несмотря на то что мне уже немало лет.

«1941. Крылья над Берлином». Смотрите в кинотеатрах с 28 апреля.

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