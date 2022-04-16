Тихон Жизневский: «По мне уже видно, что я не мальчишка»

Смелый и решительный майор Гром в первом российском блокбастере по комиксу, нахрапистый журналист в мистическом сериале «Топи» — в фильмографии 33-летнего петербургского актера достаточно ярких ролей в нетривиальных проектах, обеспечивающих пополнение армии его фанатов. На очереди новый кинопроект, основанный на реальных событиях.

В 1943 году документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» получил первую в истории советской кинематографии премию «Оскар». Экшен-драма режиссера Сергея Мокрицкого «Первый Оскар» (смотрите в кинотеатрах с 21 апреля) — это художественная версия той истории: два вчерашних студента ВГИКа попадают на фронт, чтобы снимать войну, а за океаном решают, достойна ли их работа высокой награды… Роль одного из этих операторов и сыграл Тихон Жизневский.

— Тихон, вы смотрели документальный фильм, который получил «Оскар»?

— Конечно, «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» я посмотрел.

— Какие сегодня от него ощущения?

— Думаю, что касается молодежи, его вообще мало кто смотрел. А ведь документальные фильмы о Великой Отечественной войне, фотографии — это подтверждение тех событий, которые были. Тогда не было фотошопа, это все действительно происходило! Да, есть доказанные факты и документы, но только через фотокамеры фронтовых операторов мы можем увидеть те события своими глазами. Это очень важно.

— Кажется, в вашей фильмографии это первый фильм про войну.

— Да.

— Вы до этого себя видели в военной форме?

— Где-то на пробах пару раз приходилось надевать форму. Но я скептически к этому относился и очень много раз отказывался, не хотел идти работать в фильмы про войну.

— С чем же связан скепсис?

— Во времена войны люди уже в 25 выглядели так, как я еще только лет через пять буду выглядеть. Это другие были люди, другого поколения. И когда выходит их играть какой-то прилизанный мальчик-актер… Меня это всегда отталкивало от участия в таких фильмах. Но тут очень хорошая история, поэтому я решил попробовать себя в таком жанре. Я и не знал до этого, что существует наш документальный фильм, который первым получил «Оскар». Мне показалось, что об этом было бы интересно узнать всем. «Оскар» для многих — престижная суперпремия, хотя я ее таковой не считаю. Но это может заинтересовать молодежь.

— Трансформировалось ли ваше понимание той эпохи за время съемок?

— Да нет, ничего у меня не трансформировалось. Начиная, наверное, с первого класса я в своем маленьком городке (актер родился в Зеленоградске Калининградской области. — Авт.) ходил в День Победы на Могилу Неизвестного Солдата вместе со своими одноклассниками. Всегда к этому дню относился с огромнейшим пиететом и до сих пор отношусь. Всегда считал его своим любимым праздником: не день рождения, не Новый год! И где бы я ни находился 9 Мая, всегда хожу на Могилу Неизвестного Солдата и возлагаю цветы.

— В какой момент простые парни, как ваши с Антоном Момотом персонажи, становятся героями, способными на поступок?

— Так было во все времена: однажды наступает какой-то момент, когда открывается настоящая человеческая сущность. Когда возникает угроза жизни, открываются истинные стороны каждого конкретного человека. И кто-то в этот момент ведет себя героически. Мой персонаж Иван Майский не совсем обычный. Это человек, который всю жизнь всего сам добивался, лидер по жизни. Провел детство в детском доме, рос без родителей, работал на стройке. Это человек не из успешной семьи, а вынужденный всего добиваться сам. Ему, наверное, было проще находиться на войне, чем персонажу Антона — Льву, который из теплой кроватки вылез.

— Сложности погружения в образ были?

— У меня никогда нет никаких сложностей в погружении в какой бы то ни было образ. Потому что школа Щукинского института предполагает под собой театр представления (если можно кино назвать театром). Я не погружаюсь никуда, и тем более нет такого, что не выхожу из образа потом по месяцу. Можно сказать, что в какой-то степени это поверхностное отношение. Но тем не менее нас так учили. Вижу как есть, отношусь как задано. Я не схожу с ума, играя роль и представляя, что я другой человек. Все равно я Тихон.

— Вы играли операторов. У вас были настоящие камеры? Или облегченные макеты?

— Абсолютно такие же камеры были, как в те времена. Статичная камера была и с ручкой камера, которую уже потом привезли из Америки. Раньше использовали большую камеру на треноге, которую нужно было одному нести, другому устанавливать. Поэтому группы были из двух операторов. Но камеры были из музея, настоящие.

Тогда не было такой чувствительности пленки, не было технологий, которые есть сейчас. Камера не могла все подряд снимать. Если чуть-чуть потемнело, будет брак. Если пыль попала — брак. Это сейчас можно на телефон снять что угодно, а тогда это было технологически очень сложно. И наши герои, хоть и студенты, очень хорошо знали свою профессию. Причем всего на минуту одной бобины пленки хватало! Нужно было хорошо подумать, что снимать.

— В фильме много натурных съемок. Реалистичность съемочной площадки до мороза по коже не доводила?

— Мороз по коже был в самом буквальном смысле. Потому что в моменты, когда мы под Алексином в Тульской области снимали, около недели стояли жуткие морозы под 30. Было физически холодно, термобелье особо не помогало. Очень некомфортные ощущения. Но мы находились там неделю, временами бегали греться, вечером уезжали в теплый гостиничный номер. А люди, которые в то время воевали, годами мерзли. Это помогало понять, как тяжело им было.

«Фанаты приходят на спектакли»

— У вас оживленное фанатское сообщество ВКонтакте. Вы с поклонниками общаетесь?

— Конечно, стараюсь максимально поддерживать общение, и когда они приходят на спектакли (актер служит в Александринском театре в СПб. — Авт.), мы фотографируемся, общаемся.

— Когда вы впервые заметили, что у вас есть поклонники?

— После «Грома». Вначале пришли восемь, потом двадцать человек. А когда пришли двести человек, я вышел и полтора часа с ними общался.

— Каков контингент? Девчонки?

— В основном да. Но есть и взрослые люди, и женщины взрослые, и мужчины. Но в основном это девушки от 15 лет.

— На вас это как-то повлияло? Вы человек скромный, а тут выходите, а там двести человек.

— Я вышел и сказал про себя: ни [фига] себе! Совсем уж много!

— Как ваши коллеги по театру реагируют?

— У нас очень хороший коллектив. Не сказал бы, что я увидел, что кто-то завидует. Наоборот, все радуются, поддерживают. Сейчас уже по двести человек не ходят. Но все равно сейчас выхожу — человек пятьдесят стоят. Они же начинают и на другие спектакли ходить, не только с моим участием. Возможно, это моя «просветительская функция» — чтобы люди ходили не только в кино, но и в театр, приобщались к нему, начинали водить друзей. Это больше всего радует.

— Бытового неудобства это не приносит? У дома не караулят?

— У меня мягкая аудитория, добрая, нежная, поэтому такого нет. И мне никакого труда не составляет выйти и часик после спектакля с ребятами и девчонками пообщаться, пофотографироваться.

— Очень часто даже состоявшиеся актеры говорят о том, что это очень неблагодарная профессия. Немногие добиваются даже не успеха, а хоть какого-то результата. А если снимаешься, все равно не знаешь, когда тебе позвонят в следующий раз.

— Конечно. Это может случиться всегда.

— Как вы с этим справляетесь?

— Понимаете, все что угодно может случиться, могут вообще кино перестать снимать. Надо, наверное, приоритеты в жизни иметь. У меня это семья, друзья. Конечно, я очень люблю свою профессию — и театр, и кино. Театр, я надеюсь, никуда не денется от меня. Без кино буду меньше зарабатывать, да. Но я не готов сесть на иглу киносъемок и все время переживать. Ну есть съемки и есть. А если их нет — ну, значит, нет. Не было же их раньше, жили как-то.

— Так не каждый актер скажет. Многие признаются, что работа — это все.

— Да нет, конечно, я чувствую себя лучше, когда есть какой-то интересный проект. Тем не менее и без него я себя прекрасно чувствую, потому что у меня замечательная семья, замечательная супруга, замечательные друзья.

— Кстати, как супруга к вашей популярности относится? Не жалуется: «Тихон, опять твои в подъезде»?

— Поначалу ей писали гадости, да и сейчас пишут. Ничего страшного. Я объяснил ей, да она и сама поняла, что это издержки профессии.

— Я знаю, что вы очень тепло относитесь к Санкт-Петербургу. Вы и сами стали уже петербуржцем.

— Да, мне бы хотелось им быть.

— Вы в одном из интервью обмолвились, что жить в Москве, пока учились, вам было не очень комфортно.

— Да, в Москве было не очень хорошо. Ну, потому что она была другая в 2005 — 2009 годах. Это был не очень приятный город. Сейчас он гораздо приятнее, я приезжаю с удовольствием в Москву, но тем не менее, находясь там больше трех недель, в Питер хочется. Тут поспокойнее, помедленнее все…

— Что-то может вас заставить переехать из Питера в Москву? Многие актеры переезжают из-за работы.

— Как-то мне пока удается съездить в столицу, поработать и вернуться. Поэтому пока я не собираюсь в Москву. Все в жизни возможно, конечно. Но у меня же театр. Когда мы заходим в другие театры, после нашей сцены… Ощущение, что это какое-то уже не то. Я не про спектакли говорю. Ты работаешь в императорском театре, это не сравнить ни с чем.

«Сейчас у меня самый расцвет»

— С годами меняется что-то внутри? Одно дело, когда ты готов тусить в клубе до утра. А после 30 как-то уже и не хочется. Вы обрастаете зрелостью?

— В этом отношении я лет пять как «дедушка», никуда не хожу. И когда я работаю, я за две недели перестаю пить даже пиво. И во время всего проекта вообще ничего не пью.

— А говорят, актеры всегда пьют, потому что у них нервная система такая.

— Сейчас это уже не модно. Это в 90-е годы было веяние, потому что страна в тяжелом состоянии находилась, все квасили. Но сейчас такого нет — в моем поколении, которое работает в кино, никто ничего не употребляет. Такого нет, что кто-то пришел с похмелья. Потому что высокая конкуренция и сейчас камеры хорошие — видно, если человек не очень выглядит. А есть куча других, которые хорошо выглядят!

— Вам уже хочется выглядеть моложе, чем вы выглядите в свои почти 34?

— Иногда да. Есть определенные роли и проекты, которые я бы мог зацепить, если бы у меня было минус 3 года. Но уже, к сожалению, видно, что не мальчишка. Как в зал ни ходи, как в банях ни сиди и маски ни накладывай, все равно уже 20-летнего героя-любовника не сыграешь.

— Вы все это принимаете с чувством легкого сожаления или как данность?

— Ну, было у меня одно время, а сейчас другое. Основной и киношный репертуар, и театральный — это роли от 30 до 40 лет. Поэтому сейчас у меня самый расцвет, еще есть времечко какое-то. Лет пять, наверное.

— Театр вы любите все-таки больше?

— И театр я люблю сильно, и кино мне тоже очень нравится. В театре у меня не было таких возможностей, как в кино. А сейчас я принимаю участие в проекте, который одним кадром снимается, беспрерывно. Это близко к театру. Любопытно.

— Ваши киноработы очень разные.

— И замечательно! Это больше всего радует. Если бы я был везде одинаковый…

-…Мы бы вас узнавали сразу.

— Конечно. А так меня практически никто не узнает. Потому что я в жизни иначе выгляжу, чем во всех этих образах в кино. Это и есть, мне кажется, работа актера. Сделать так, чтобы все думали, что это сыграл какой-то другой человек, а потом узнавали, что это я, и удивлялись…

«Первый Оскар»

смотрите в кинотеатрах с 21 апреля

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