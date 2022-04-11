«В костюме было ощущение, что я стою в вертикальном аппарате МРТ»: Ирина Понаровская – о «Маске», разоблачении и жизни в иллюзии

Шоу «Маска» подходит к финалу. В воскресенье, 10 апреля, был разоблачен восьмой по счету участник, маску снял Пончик.

К огромному удивлению председателя жюри Филиппа Киркорова, в костюме пряталась 69-летняя Ирина Понаровская. Артистка призналась, что с нетерпением ждала своего разоблачения.

Teleprogramma.pro узнала у знаменитости, каково было в костюме, от кого она ждала разоблачения, и как ей удалось скрывать свое участие в шоу от близких.

— Вы сняли маску: чувствуете облегчение или разочарование?

— Трудно описывать свои эмоции. Знаете, говорят, что с горем надо переспать. Так вот и с радостью тоже. Я совершенно точно знаю, что еще долго буду жить в этой сказке, в которую нас поселил канал НТВ, и всем рассказывать, как здесь было классно.

Особенно о закулисье проекта: все ребята на площадке – это какие-то сказочные эльфы, которые вокруг тебя летают и делают все для того, чтобы тебе было хорошо. Весь механизм работает как часы, без единой задоринки, впервые встречаю такой проект, все продумано до мелочей. Мне кажется, об этих волшебниках нужно снять фильм о фильме. Огромное всем спасибо!

Ну, а что касается моего раскрытия… Честно говоря, мне на сцене уже давно хотелось кричать: «Ребята, здесь я, ну что вы гадаете, это же я!».

— Как вы согласились на эту авантюру?

— С легкостью! Я очень быстро принимаю решения и всегда иду до конца, сходить с дистанции – это не про меня.

— Почему вы выбрали именно эту маску?

— Моего папу – Виталия Понаровского – всегда называли Поней, Пончиком, хотя он был очень стройным и красивым мужчиной. И у меня в детстве тоже было это прозвище – Понечка, Пончик. Я, правда, была толстушка-пампушка. Я сама придумала эту маску. Встретившись с создателями шоу, сразу сказала: «Хочу быть Пончиком!». А дальше уже за дело взялись дизайнеры и костюмеры, внешний вид моего костюма – это уже полностью их заслуга.

— Как вы скрывали от близких и друзей свое участие в «Маске»?

— Все настолько продуманно, что скрываться от родных не составляло никакого труда. Дома ничего никому не рассказывала: что-что, а молчать я умею! Да и сын у меня уже взрослый, он телевизор не смотрит, максимум – включает мультики детям. Никто из друзей тоже не догадался.

— Что вы чувствовали, находясь внутри маски?

— Костюм был тяжелый, но это у всех так, не у одной меня, не хочу жаловаться. Первый раз, когда его на меня надели, у меня началась паника, бросало то в жар, то в холод, было ощущение, что я стою в вертикальном аппарате МРТ. При этом я не страдаю клаустрофобией, никогда раньше не испытывала дискомфорта, оставаясь в закрытых темных пространствах.

Внутри маски был установлен вентилятор, но он несильно спасал. Минимальный обзор у меня был через окошко из желтого пластика, которое находилось на месте рта. В общем, ощущения не из приятных. Но профессия делает свое дело. У меня есть правило: надо, должна, хочу и буду! И все!

— Будете дальше следить за шоу?

— Обязательно. Мне очень интересно, кто Пчела. Есть предположения, но я не люблю гадать, я вообще обожаю пребывать в иллюзиях. Для меня «Маска» – это сказка, в которой я хочу находиться. Я не хочу ни за кем подглядывать, вычислять, кто ходит по коридорам, кто чей директор, кто какого роста, кто носит каблуки или не носит. Это все не мое. Я люблю обманываться! Мне не хватает сказки. Наверное, я слишком рано начала работать и поэтому немного не доиграла в игрушки. Мне на проекте очень классно, просто-таки до слез!

— Расскажите, от кого в первую очередь ожидали разоблачения?

— От Тимура Родригеза. Он невероятно образованный человек, настоящий фанат музыки. Он хочет ее знать, изучать и делает это блистательно.

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