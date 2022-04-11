«Мама и дочь – подруги? Нет!»: Елена Валюшкина — о детях, ошибках и закулисье сериала «Семья»

Актриса рассказала Teleprogramma.pro, какой позиции придерживается в воспитании детей и почему не хочет быть подругой с дочерью.

11 апреля на ТНТ долгожданная премьера сериала «Семья». Это история одной семьи, полная замысловатых хитросплетений. В кадре пересекаются бабушки и дедушки, мамы и папы, дети, которые тоже скоро создадут свои семьи.

Каждая из новелл этого альманаха посвящена всевозможным ситуациям, которые могут случиться в жизни современных людей, и показывают их через призму доброго, поддерживающего юмора.

В ролях — Елена Валюшкина, Сергей Удовик, Степан Девонин, Вита Корниенко и другие.

Teleprogramma.pro поговорила с Еленой Валюшкиной и узнала, что осталось за кадром сериала «Семья»

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— Кто ваша героиня, какая она?



— Это такая среднестатистическая мама: добрая, милая, заботливая и чуть-чуть смешная. При этом она не приторно сладкая, а весьма обаятельная тетенька, которую искренне любит вся семья. Хотелось сыграть ее спокойно, без надрыва, и, мне кажется, история получилась очень уютной.

— С кем из партнеров на площадке оказалось работать комфортнее всего?

— У нас случилась очень органичная семья, и все, кто работает на площадке, не раз отмечали, как здорово подобран актерский состав, что мы выглядим как настоящая семья. Вот у нас мама, папа, дочка, сын, зять, сноха, внучки – настоящая семья! Мы очень хорошо общаемся на съемочной площадке, и это, конечно, заслуга кастинга, заслуга режиссера, заслуга продюсеров, что вот они собрали нас, вот такую семейку, очень хорошую.

У нас получилось три поколения: мы с Сережей Удовиком, дети и внуки, и мы все очень по-доброму общаемся, всегда приходим на площадку с удовольствием, и это не наигранно, потому что так должно быть, а действительно так здорово сложилось.

— Когда проходили съемки?



— Съемки у нас шли достаточно долго, потому что начались еще до ковида. Потом, соответственно, из-за пандемии их пришлось на время останавливать. Снимали мы в основном в Москве и Подмосковье. Все проходило в очень дружественной атмосфере, как будто действительно большая семья собралась вместе.

— Судя по описанию, сценаристы попытались показать все многообразие взаимоотношений в семьях. А как вы общаетесь с разными поколениями своей семьи? Вам знакомы проблемы отцов и детей?



— В нашей сериальной семье действительно переплетаются разные поколения, но все они находят друг с другом общий язык. В жизни мы тоже стараемся так общаться: где-то подсказать и направить, но главное, чтобы сохранялись взаимопонимание и поддержка.

— У вас взрослые дети. Вы даете им советы или стараетесь не высказываться лишний раз?



— Мы, конечно, хотим не учить. Конечно, хотим, чтобы они сами думали своей головой и сердцем. Но хочется же направить, хочется, чтобы они избежали ошибок. Приходится влезать, поправлять, советовать. Что-то не нравится, что-то не подходит, вместе разгребаем. Проблемы ведь более или менее похожи все равно. Но жизнь такая штука, что ты учишься только на своих ошибках, на чужих никто не учится. Чужие советы слушают, а учатся на своих ошибках.

Дети сейчас – это моя главная забота и тревога. У них сейчас такой возраст: Васе 25 лет, Маше — 19. Вася закончил МАРХИ, он работает в архитектурном бюро. А Маша учится во ВШЭ на дизайне. И хочется, чтобы они были счастливы, чтобы состоялись, и работа, как у мамы, понимаете, приносила не только деньги, но и удовольствие. Чтобы с радостью на работу, и с радостью домой.

— Как строятся отношения с дочерью: вы подруги или между вами есть дистанция, свои секреты?



— Мы общаемся как мама и дочь. Подруга – это совершенно другая история. А как мама и дочь – это вот очень хорошая, правильная система. Мне не нравятся вот эти истории, когда мама и дочь подруги.

— Вы постоянно на съемках, в театре или кино. На личную жизнь время остается?



— В принципе, если человек захочет, он найдет время на все. Время раздвигается, трансформируется, оно резиновое, если ты этого хочешь. Если ты этого не хочешь, ты не успеешь ничего, поэтому вот как-то так, успеваю.

Сериал «Семья» с 11 апреля 20:00 на ТНТ

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