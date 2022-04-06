«Ни в пандемию не скупала гречку, ни сейчас»: Анастасия Стоцкая — о санкциях, сериале «Обоюдное согласие» и теме насилия

В онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики. Это детективная драма о женщине, которая борется за справедливое расследование изнасилования. Одну из ролей в проекте сыграла актриса театра и кино, певица Анастасия Стоцкая.

Teleprogramma.pro поговорила с артисткой о работе с Германикой, проблемах с покупками и запрете социальных сетей.

— Недавно зритель увидел премьеру сериала «Обоюдное согласие». Как вам поступило предложение сняться в кино? Сразу согласились или раздумывали?

— Поступило предложение от моего агента, я пошла на пробы, и меня утвердили. Я играю журналистку Татьяну Бортникову.

— Как вам киноопыт или все-таки музыка ближе?

— У меня не такой большой список киноработ, но обширный список театральных ролей, преимущественно в музыкальных спектаклях. Я универсальная артистка, по образованию актриса театра, кино и мюзикла, мне комфортно во всех сферах моей профессии. Если бы мне предложили проявить себя в какой-то другой сфере, я могла бы более развернуто ответить.

— Расскажите про съемки: когда проходили и где? С кем работали на площадке? Кто из коллег приятно удивил?

— Съемки проходили в Москве. Работала со Светой Ивановой, Марией Голубкиной и другими.

— Сложно было участвовать в съемках? Что запомнилось особенно?

— Всегда интересно получить новый опыт, интересно было поработать с Германикой, потому что я много про нее слышала. У нее своеобразный подход к работе.

Сложность была в тех сценах, где ты, к примеру, в пиджачке, а на улице вдруг ударил мороз. Вот, пожалуй, единственный дискомфорт. Или очень ранние подъемы.

— В сериале рассказывается история насилия. А в жизни вы не сталкивались с этой темой?

— Я лично не сталкивалась с темой насилия.

— Недавно в России закрылись многие иностранные магазины. Как вы встретили данное известие? Чего вам будет не хватать особенно?

— По поводу закрытия магазинов я пока на себе особо не ощутила. Одежды у меня много. Все,что мне нужно, я могу заказать в интернете, просто доставка будет дороже из-за обходных маршрутов. Единственное, закрылись некоторые зарубежные бренды, у которых я покупала именно детскую одежду. Но буду искать альтернативные варианты у российских брендов.

— А в Макдоналдс ходили или вы щепетильно следите за фигурой и не позволяете себе фастфуд?

— В Макдональдс я не ходила, может, раз в год могла себе позволить, иногда дети выпрашивали картошку фри с гамбургером. Но это было крайне редко. Я, конечно же, слежу за фигурой, стараюсь не есть после шести, правильно питаться, занимаюсь спортом по возможности, когда есть силы и время.

— Кстати, что входит в ваши ритуалы красоты?

— Я делаю раз-два в неделю поддерживающий массаж и прохожу курс из десяти антицеллюлитных массажей раз в полгода. Обязательно очищение лица утром и вечером, маски домашние. Посещаю косметолога, который подбирает мне процедуры. Стараюсь пить много воды, ежедневно пью витамины, стараюсь высыпаться и заниматься спортом.

— Сейчас идет шоу «Маска» и телезрители допускают, что вы скрываетесь под одной из масок. Прокомментируйте.

— В «Маске» меня постоянно видят многие. Я не смотрю это шоу целиком, какие-то отдельные номера мне присылают друзья, подписчики. Мне приятно, что меня хотят видеть в шоу. Если б я даже и была в одной из масок, то, как положено, до самого последнего момента держала бы это в тайне.

— Скажите, а вы поддались всеобщей панике, делали запасы самых ходовых товаров?

— Я ничем не запасалась и не поддалась никакой панике — ни в месяцы затворничества в пандемию, когда все скупали гречку и туалетную бумагу, ни сейчас. Просто не вижу в этом необходимости.

— Из-за санкций для вас что-то изменилось? Многие артисты жалуются, что стали отменять корпоративы. Как у вас обстоят дела с этим?

— Я пока, честно говоря, не ощутила на себе никаких изменений из-за санкций. Есть некоторые нюансы, например, я крашу голову, ко мне приходит мастер и говорит, что повысилась цена на краску. Все упирается в поднятие цен. Должно пройти время, чтобы я ощутила перемены.

Я практически не работаю на корпоративах, занимаюсь работой в театре той профессией, на которую училась.

— После запрета некоторых соцсетей, рекламодатель пошел за вами в другие соцсети? Сильно сказалось на доходах в этой части?

— Реклама всегда была приятным бонусом, а не основным заработком. Я не ушла из соцсетей, и все, кому нужно, по-прежнему могут сотрудничать со мной.

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