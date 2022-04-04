Разоблаченный Малыш: Руслан Алехно — о шоу «Маска», Валерии и обмане семьи

Родные артиста с самого начала догадывались, что он участвует в проекте, но полагали, что Руслан скрывается под маской Джокера.

Страсти на шоу «Маска», которое выходит на НТВ, продолжают накаляться. Половина проекта уже позади и вылетать сейчас особенно обидно. Но таковы правила и никуда от них не деться. 3 апреля жюри рассекретили Малыша. В костюме скрывался Руслан Алехно.

Это оказалось настоящим сюрпризом для публики. Про артиста давно не было слышно. Его имя прогремело в 2004 году, тогда Руслан победил на шоу «Народный артист». Затем появился хит «Необыкновенная», а после — творческое затишье. В 2019 году Алехно участвовал в шоу «Голос», но не прошел слепые прослушивания.

В шоу «Маска» ему повезло больше — артист сумел выдержать девять испытаний.

Teleprogramma.pro пообщалась со звездой и узнала, почему Руслан решил принять участие в проекте, что говорил родным, чтобы его не рассекретили и почему боялся Филиппа Киркорова.

— Вы сняли маску: чувствуете грусть или облегчение?

— С одной стороны, конечно, облегчение. Но с другой, мы готовили интересные композиции для следующих программ, и я бы, конечно, хотел их представить. К примеру, очень красивую песню «В самое сердце» из репертуара Сергея Лазарева. Но теперь, видимо, придется мне ее петь самому себе (смеется). Да и вообще, чего расстраиваться, восемь программ – это отличный результат.

— Как согласились на участие в «Маске»?

— В прошлом сезоне несколько программ подряд члены жюри утверждали, что в маске Носорога я. Мне и друзья звонили: «Мы знаем, ты участвуешь в «Маске»». Честно, я уже и сам поверил в это! И думал тогда: «Вот если бы меня пригласили в шоу, какую маску я бы выбрал, какие композиции исполнил, что бы делал для того, чтобы меня не узнали члены жюри, с которыми я знаком много лет». И как только мне действительно поступило такое предложение, сразу же ответил: «Да, я хочу».

— Как выбирали костюм?

— Я встретился с продюсерами, мне на выбор было предложено несколько вариантов. Я уже не помню все, но среди них точно были Кузнечик, Кукуруза. В итоге мы остановились на костюме Малыша. Мне кажется, внутри каждый из нас – ребенок. И в том, что я делал на сцене шоу, есть я настоящий, я такой же дома со своими родными.

Мне было интересно работать над этим образом, делать так, чтобы у зрителей было полное ощущение, что на сцене маленький мальчик. Детство – это прекрасное время, так здорово погрузиться в воспоминания. Ну и где бы я еще назвал Киркорова дядей Филиппом? Я вообще придумал себе образ, что жюри – мои воспитатели в детском саду. И ведь в итоге не все разгадали меня, долго ходили вокруг да около.

— Смотрят ли «Маску» ваши родные? Сложно ли вам было скрывать от домашних участие в шоу, постоянно уезжать на репетиции?

— Мои родные смотрят «Маску» и очень ее любят. Скрывать от них было непросто. Мне постоянно приходилось придумывать, куда я уезжаю. Обычно, если я еду куда-то по работе, то беру с собой немного вещей, а тут приходилось тащить большую сумку: в ней и худи, и обувь, и маска, в которой я ходил по коридорам «Главкино», и термобелье. Переодевался я уже в машине. Я сочинял, что еду на студию, в зал. В общем, что-то выдумывал, вроде получалось, но вопросов у семьи возникало много.

— Узнал вас кто-то из друзей и близких в маске Малыша?

— Они подозревали, спрашивали, не принимаю ли я участие в шоу. Сначала думали, что я в Драконе, в Джокере, версия Малыша появилась позже. Конечно, я говорил, что они ошибаются, мол, с удовольствием бы поучаствовал, но пишу альбом, да и на гастроли скоро.

— Ваши впечатления от общения с жюри. Чувствовали, что вам удается водить их за нос? Кто, как вам казалось, может вас разгадать?

— Впечатления самые замечательные, позитивные, яркие. Конечно, я хотел максимально запутать жюри. На вопросы старался отвечать честно, но завуалированно. К примеру, Филипп спросил у меня, была ли такая песня, которую изначально должен был исполнить он, но в итоге ее спел я, а он благословил меня на ее исполнение.

Я, естественно, ответил отрицательно. Если б я отвечал честно на вопросы Филиппа, он бы моментально понял, кто под маской. Разоблачения я также ожидал от Валерии и Тимура Родригеза, мы с ними давно знакомы.

— Удалось ли пообщаться с жюри после снятия маски?

— Конечно. Они все были очень удивлены. Мне кажется, после «Маски» наша дружба стала еще крепче.

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