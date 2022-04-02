Звезда «Холостяка» Марина Хрипина: «Хотелось скорее оказаться на интервью и рассказать все-все!»

По профессии Марина — лингвист-переводчик. Сейчас — бренд-менеджер бренда женской одежды. В интервью журналистам Teleprogramma.pro девушка рассказала о закулисье шоу и личных пристрастиях.

— Марина, насколько тяжело быть первой девушкой, с которой знакомится холостяк Александр Гранков?

— Быть первой — круто, но волнительно. Хотя, на мой взгляд, истинное удовольствие получаешь тогда, когда немного переживаешь. Для меня участие в проекте было сплошной неожиданностью — каждый день я гадала, что же будет сегодня. Когда мне сказали, что я иду на знакомство первой, я заволновалась, но в то же время мне хотелось поскорее познакомиться с холостяком. Саша тоже заметно переживал, так что я успокоилась.

— Вы бренд-менеджер бренда женской одежды. Стало ли больше узнаваемости после первой серии проекта? Появились ли новые клиенты?

— Мы создаем вязаные изделия на собственном производстве — джемпера и свитеры, кардиганы, брюки и юбки, платья и водолазки. Сейчас хороший сезон для трикотажа, поэтому клиентов в принципе много. Не могу сказать, что после первой серии была большая активность на аккаунте бренда — аудитория становиться лояльной со временем. Однако после третьей серии интерес вырос.

— Почему вообще решили принять участие в шоу? Чего от него ждете в идеале?

— Меня пригласили на кастинг, но я долго игнорировала предложение, так как думала, что это шутка. После третьего сообщения я убедилась, что пишет мне настоящий кастинг-директор и решила попробовать. На кастинге я чувствовала себя максимально расслабленно, меня интервьюировали замечательные люди, с которыми мы мило и дружелюбно поболтали обо всем.

Когда меня пригласили на следующий этап, я задумалась всерьез: «Почему бы не попробовать? Почему бы самой не стать героиней проекта? Почему бы не воспользоваться этим крутым шансом и испытать себя?» Участие в проекте, безусловно, сказалось на мне — я стала более легкой и открытой в общении, перестала волноваться на камеру, стала лучше разбираться в людях, особенно, в молодых людях.

— На проекте вы первый раз летали на вертолете. Чем запомнился этот полет?

— Мне безумно хотелось полетать на вертолете в принципе, но я не думала, что первое свидание на проекте будем моим, да еще такого формата. Это безумно красиво и захватывающе. Мы пролетали над бескрайним океаном, зелеными джунглями, роскошными отелями на побережье.

— Теперь, после полета на вертолете, каким вы себе представляете идеальное свидание?

— Я не раз говорила, что для меня на свидании главное — это человек напротив меня, а окружающая обстановка — приятный бонус. Все же, если выбирать, то я бы хотела прыгнуть с парашютом. Идеально, если прыжок будет в жаркой стране с видом на море или океан.

— Как бы вы могли охарактеризовать обоих холостяков – Димаша и Адилета? Как складывались ваши отношения с каждым из них?

— Саша и Димаш — диаметрально разные личности. Саша не медийный, закрытый, в то же время очень добрый и заботливый парень. Димаш привык быть на публике, ему легко и комфортно общаться с большим количеством людей, он знает, как правильно подать себя аудитории и любит это.

Димаш очень внимательный: он всегда обращает внимание на детали, а это важная черта. За тем, как складываются мои отношения с холостяками, вам будет интереснее наблюдать.

— Что для вас было самым сложным в этом проекте?

— Первое время мне было непривычно ощущать себя на камерах 24/7, но через пару дней я привыкла и даже хотелось скорее оказаться на интервью, чтобы поделиться своими эмоциями от недавнего события и рассказать все-все.

— Как складывались ваши отношения с другими участницами? С кем подружились, а с кем – наоборот?

— Я очень рада, что на проекте мы подружились с Лерой, Соней и Софой. Мы все разные, но нам комфортно и классно друг с другом. Мы болтаем каждый день, поддерживаем друг друга, встречаемся при возможности — все живем в разных городах.

Надеюсь, девочки скоро переедут в Москву, и мы будем видеться чаще. Что касается других девочек, я со всеми в нейтральных или хороших отношениях, не вижу смысла конфликтовать и ругаться.

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