Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал, как переживает непростые времена

Музыкант побеседовал с Teleprogramma.pro о «Маске», «Звездах в Африке» и о сохранении мира в семье.

В конце весны на экраны выйдет дебютный фильм Алексея Чадова «Своя война». Картина рассказывает о парне по имени Иван, который недавно вернулся с войны, но она по-прежнему продолжает влиять на его жизнь. И тогда Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон.

Недавно вышел саундтрек к этой песне под названием «Сильная». Композицию исполняет певица Анастасия Ivka. В презентации клипа на эту песню принял участие и певец Анатолий Цой.

В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о дружбе с Мари Краймбрери, о решении участвовать в шоу «Звезды в Африке» второй раз и о том, как не скатиться в депрессию в это непростое время.

«Мари Краймбрери в маске Леопарда узнал сразу же»

— Анатолий, недавно вы посетили презентацию саундтрека к фильму «Своя война». И ваш приход ведь был неслучайным…

— Там я исполнил один из саундтреков к фильму, где когда-то снимался Алексей Чадов. Для меня это хороший опыт и возможность немного приблизиться к киноиндустрии. Я к ней действительно стремлюсь…

— Какую композицию вы исполнили?

— Это песня «Когда ты плачешь» из фильма «Жара» с участием Алексея. Старая, добрая любимая песня, которую все немного подзабыли. Конечно, мы делали ее на скорую руку, но, по-моему, получилось очень классно.

— А что сейчас происходит в вашей собственной творческой жизни?

— Я работаю над своим альбомом. И надеюсь, что осенью все-таки состоится мой гастрольный тур, который я планирую уже больше двух лет. Кроме того, я активно принимаю участие в шоу «Звезды в Африке».

— Вы ведь уже участвовали в этом экстремальном проекте. Что вас подвигло поехать туда снова?

— То, что тогда я очень быстро покинул проект, не выполнил тех задач, которые перед собой ставил, поэтому и решил участвовать во второй раз.

— Сейчас идет третий сезон шоу «Маска». Вы как победитель первого сезона следите ли за тем, что происходит там сейчас?

— Для меня это очень сложный вопрос, потому что, к сожалению, не слежу из-за нехватки времени. Но, естественно, мне попадаются отрывки из выступлений участников в соцсетях. Я, кстати, сразу угадал Мари Краймбрери в маске Леопарда.

— Как вам это удалось?

— Мы с ней очень хорошо знакомы. Ее голос тяжело с кем-то спутать. Мне кажется, она и не особо пыталась его прятать. Поэтому я узнал ее с первых нот.

«Чтобы избежать ругани, нужно идти на уступки»

— Вернемся к фильму «Своя волна». Саундтрек к нему носит название «Сильная». А что для вас значит быть сильным человеком?

— Сильным человеком в наше время быть очень сложно. А что это значит? Наверное, это большая ответственность за всех твоих близких, тех, кто тебя окружает. Ты всегда должен ко всему относиться с трезвой головой, быть решительным, брать на себя обязательства. И конечно, делать жизнь окружающих прекраснее.

— Сейчас мы переживаем непростое время. Как вы отвлекаете себя в тяжелый период?

— Я стараюсь много работать. Когда ты работаешь, у тебя нет времени грустить, хандрить. Понятно, что переживания есть и хочется уже прежней жизни. И когда мы уже к ней вернемся, а это обязательно произойдет, то мы будем ценить все чуточку больше.

— Случается, что сложные времена разделяют людей, в том числе и по политическим воззрениям. Как сохранить мир в отношениях с родными и друзьями, если у вас кардинально разный взгляд на мир?

— Идти на уступки. Это самый большой секрет того, чтобы избежать ругани.

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