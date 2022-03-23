Стас Пьеха: «Когда травят детей из звездных семей, это отвратительно»

Стас вот уже второй месяц на гастролях — артист выступает в регионах. На днях музыкант вернется домой в столицу, после чего сразу отправится в Санкт-Петербург, чтобы навестить родных. Правда, совсем ненадолго, ведь вскоре он снова поедет на гастроли по городам страны.

«Трижды переболел ковидом»

— В Москве посещать концерты теперь можно без QR-кодов. А какая в регионах ситуация с наполняемостью залов? Чувствуется, что люди соскучились по живым выступлениям музыкантов?

— Безусловно, чувствуется. В регионах пока еще не везде сняты ограничения, но у нас уже были выступления с полными залами в двух городах. В других городах тоже высокая наполняемость залов. Что бы ни происходило, для людей остается нужным получение положительных эмоций, они рады любой возможности отвлечься и немного переключиться, поэтому народ ходит на концерты.

— Расскажите о большом концерте, который пройдет осенью в столице…

— Программа будет обновленная, с учетом пожеланий моих поклонников, слушателей — какие-то песни вернутся в программу, останутся все хиты, которые обычно ждут. Может быть, мы что-нибудь еще успеем добавить, придумать. Но в целом мы представим обновленную программу, с которой последний месяц выступали в Сибири. В социальных сетях о ней отличные отклики, иногда даже восторженные.

— Ваш сын Петя приезжает на концерты? Или не отвлекаете первоклашку от занятий в школе? Кстати, она у него какая — частная или обычная?

— Сын, конечно же, обучается по графику. Петя учится в обычной хорошей школе. Помимо уроков у него еще много ежедневных занятий — это и рисование, и плавание, и работа с логопедом, с детским нейропсихологом. Сын посещает также различные групповые занятия для детей, поэтому времени на поездки из Санкт-Петербурга в Москву и тем более в другие города на концерты нет. Но я планирую успеть между гастролями съездить в Питер, чтобы навестить Петю и Эдиту (бабушку Эдиту Пьеху. — Ред.). Очень хочу повидать всех родных. Соскучился!

— Как дела у Эдиты Станиславовны? Недавно на одном из интернет-порталов появилась информация, что вы якобы с бабушкой не общаетесь — конечно, не хочется верить в такую чушь…

— Я с бабушкой общался последний раз не позднее чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. После этого разговора я немного успокоился, потому что все-таки Эдита прожила значительно больше нас, она мудрый человек, который умеет найти нужные слова, оценить ситуацию.

Меня порадовал ее оптимизм. Мы действительно общаемся не так часто, как хотелось бы — уж точно не ежедневно. Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил. Если кто-то распространяет подобные слухи, то делают это, наверное, с целью опорочить меня или привлечь внимание к себе грязным инфоповодом. Не верьте подобным слухам.

— Говорят, что вы уже второй раз переболели ковидом. Сильно подкосил вас коронавирус? Как восстанавливаетесь?

— Если честно, то коронавирусом я болел трижды. И подкосил он меня больше всего в третий раз. Этот последний ковид был не столь опасен, как прежние случаи, но серьезными оказались его вторичные проявления, последствия. Болезнь ударила по суставам, хрящам, связкам — то есть по опорно-двигательному аппарату.

Так как я занимаюсь спортом, единоборствами, то все это прочувствовал. После одной из тренировок у меня произошел надрыв нескольких связок, получил травмы, начались проблемы с суставами. Поэтому уже почти два месяца не тренируюсь, прохожу реабилитацию. Не надо в период восстановления бежать на спорт, как этот делал я. Стоит хотя бы два (а лучше три) месяца себя поберечь, занимаясь легкими тренировками.

«На продажу писать не хочется»

— Месяц назад вы отмечали день рождения мамы, Илоны Броневицкой, и написали в социальных сетях: «Безалкогольно празднуем днюшку». Это вы из-за перенесенного ковида отказались от алкоголя? Или совсем не пьете?

— Так вышло, что ни мама, ни я давно не пьем спиртное. Поэтому я и написал, что мы празднуем без алкоголя. Приятно такие вещи писать.

— Правда, что из-за пандемии в клиниках по лечению алкоголизма и наркомании стало больше пациентов? Что говорит об этом статистика московской наркологической клиники Стаса Пьехи? Не пора ли вам расширяться?

— Не совсем так. Статистика показывает, что употреблять люди стали больше, но чаще ложиться в клиники не стали. Наркотики сейчас более агрессивные, быстрее приводят к фатальным последствиям, поэтому люди часто просто не успевают доехать до клиники. Передозировок огромное количество.

Пациентов больше не стало, клиника работает в штатном режиме. По доходности выходим в минимальный плюс, чаще работаем «в ноль». На базе клиники планируем создать фонд, будем и дальше заниматься реабилитацией, лечением, профилактикой наркомании, детской нейропсихологией. За семь лет у нашей команды накоплен большой опыт, и я хочу продолжать быть полезным людям.

— Вы человек разносторонний: пишете стихи, выпускаете книги. Пишете ли тексты песен другим исполнителям?

— Честно сказать, даже для себя любимого не всегда хочется писать, а на продажу для кого-то нет порывов и мотивов. Пишется, как правило, под каким-то впечатлением, на каком-то вдохновении. За последнее время у меня был один такой случай, когда написал не для себя. Была музыка и никак не могли найти текст для молодого певца Саши Иванова.

И я из уважения к его профессионализму написал текст этой песни — она называется «Снова тебя забываю». Считаю, что из молодых это лучший певец на сегодняшний день в нашей стране. Ну и еще я бы назвал Jony (популярный певец, победитель второго сезона шоу «Маска». — Ред.). Они оба мультижанровые и очень крутые. В целом я продолжаю писать для себя, но делаю это нечасто.

«Фабрика» дала мне «волшебный пинок»

— Как думаете, современные музыкальные телеконкурсы дают шансы талантливой молодежи? И насколько эти шансы отличаются от тех возможностей, которые давала «Фабрика звезд», когда вы в ней участвовали?

— «Фабрика звезд» давала музыкантам больше возможностей, чем любое другое шоу в нашей стране в то время. По той причине, что это было еще аналоговое время, когда интернет меньше влиял на сознание, чем телевидение. Шоу на Первом канале, в новом формате, еще и с возможностью для зрителей голосовать — конечно же, «Фабрику звезд» смотрели все.

Четвертая «Фабрика» имела самый высокий рейтинг телесмотрения, и мне посчастливилось быть там и получить «волшебный пинок» на долгий срок. У нас были песни, мы попадали с ними на радио, в хит-парады и т. д. Сейчас на становление артиста интернет оказывает чуть ли не большее влияние, чем телевидение и радио вместе взятые. Поэтому телевизионные конкурсы перестали быть важным инструментом в раскрутке артиста.

Они дают опыт работы перед камерой в условиях повышенного волнения… А если человек пришел на этот конкурс с уже готовым альбомом и коллективом, то могут поднять на какой-то момент его рейтинг, помогут выстрелить музыкальному материалу. Это все. Подобные проекты выпускают многие каналы, которые соревнуются между собой в плане зрелищности. И люди там — это уже не самое главное, самое важное — цифры рейтингов.

— Вы бы отпустили своего ребенка на телеконкурсы, где поют или танцуют? Психологически детям непросто, когда выбирают, кто хуже, а кто лучше…

— Все зависит от того, насколько ребенок предрасположен к каким-то реакциям. Это первое. И второе: я наблюдал, какая травля была в адрес детей знаменитостей в последнее время в «Голосе» и других конкурсах. Это было отвратительно — оскорбляли и травили просто за то, что человек родился в известной семье. А ведь, как правило, эти дети пели очень хорошо. Потому что они с раннего возраста росли на хорошей музыке, у многих на генетическом уровне были заложены отличные музыкальные данные.

У меня откликались болью вся эта травля, ненависть и хейт в адрес одаренных детей из известных семей. Поэтому я, наверное, не готов отправлять сына на шоу. Если же Петя сам сильно захочет принять участие в подобном конкурсе, то мы с ним поговорим, подумаем и будем советоваться, прежде чем принять решение.

— «Дом построил, дерево посадил, сына родил» — этот план вы уже выполнили. Что дальше?

— Я что-то насчет дерева не помню! Хотя в школьные годы что-то сажал… По-моему, пока одноклассники сажали, я немного хулиганил: выкапывал ямы, закладывал их газетами и песочком присыпал, чтобы кто-нибудь туда упал… Так что насчет дерева у меня уверенности нет. Кстати, дом я не строил — купил его. И сына рожал не я, а бывшая жена…

— И все-таки, что хочется еще успеть? В 2030 году вам будет уже 50 — какую мечту вы бы хотели осуществить к этому времени?

— Успеть нужно многое. Написать новую классную музыку — такую, как душа просит. Кстати, у меня уже есть авторская музыка.

Надеюсь, что к 2030 году у моего стабильно работающего фонда будет огромная положительная статистика помощи в оздоровлении нации. Думаю, что фонд станет главным делом моей жизни.

Конечно, я бы хотел проводить достаточно времени со своим сыном. К 50 годам неплохо было бы достигнуть каких-то успехов в единоборствах — пусть не на профессиональной, но на любительской арене. В целом хотел бы быть еще здоровее и счастливее. Сейчас происходит столько событий, что только успеваешь реагировать на те вызовы, которые бросает жизнь. Поэтому стараюсь больше заниматься здоровьем: как физическим, так и психическим, духовным. Понимаю, что если этого не делать, то дальше можно упустить ситуацию и прийти в точку невозврата. Держу себя в тонусе, стремлюсь избавиться от эмоциональных качелей, прийти к балансу и спокойствию.

Личное дело

Стас Пьеха родился 13 августа 1980 года в Ленинграде. Окончил эстрадно-джазовое отделение Музыкального училища им. Гнесиных. В 2004 году вошел в тройку победителей телепроекта «Фабрика звезд-4». Музыкант выпустил три студийных альбома, два сборника стихов. Владелец наркологической клиники. Не женат, воспитывает 8-летнего сына Петра.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.