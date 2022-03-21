«Нас всех приспустили с небес»: Мария Ахметзянова — о продолжении «Года культуры», Бондарчуке и Федорове

21 марта на телеканале ТНТ стартует второй сезон сериала «Год культуры» — о московском чиновнике, которого сослали работать в региональный вуз.

Актриса Мария Ахметзянова, исполнившая главную женскую роль, рассказала Teleprogramma.pro о карьерном и духовном росте своей героини, прокомментировала совместные сцены с Петром Федоровым и Федором Бондарчуком, а также вспомнила, как сама училась на

филологическом факультете.

— С момента выхода первого сезона прошло немало времени. Были ли у вас какие-либо трудности с тем, чтобы вернуться к настройкам вашей героини?

— Когда в тебе рождается какой-либо персонаж, с которым ты живешь долгое время, он так и остается в твоей копилочке. Поэтому все достаточно быстро вспоминается, нужно просто переключиться, и ты снова он.

— Может быть сценаристы прописали для Сони новые качества, которых в первом сезоне у нее не было?

— Изменения, конечно, есть. Что касается женской части моей героини, то она расцветает и внешне, и внутренне. У нее появляется новый мужчина, благодаря которому она начинает чувствовать себя нужной, желанной, счастливой, начинает больше улыбаться и, собственно, жить.

— Судя по первым сериям, у Белозеровой появляется и любовник, и советник в одном лице. Расскажите про нового персонажа, которого сыграл Петр Федоров. Что он дает истории? Как раскрывает Соню и других героев?

— Наверное, появление нового героя, которого играет Петя Федоров, становится еще одним огоньком для этого костра. Мне кажется, он раскрывает всех персонажей. Благодаря ему появляется глоток чего-то нового: открытий, возможностей, чувств, отношений между героями.

Моей героине он дарит новую женскую жизнь: она хорошо выглядит, она всегда свежа, всегда улыбается. Он ее быстро переключает. Если у нее идет какой-то сложный рабочий процесс, то он всегда найдет то, что ей сейчас нужно.

Он может просто подойти и приобнять ее, но для нее это будет очень важно и очень необходимо в тот самый момент. У них есть взаимопонимание, чувства и общее дело.

Казалось бы, это сделано, чтобы позлить Сычева, но нет, она давно этого ждала, но так как она большую часть времени отдает своей работе, своему призванию, то быть женщиной она просто не успевала. А здесь у нее появились и возможность, и желание.

— А был ли кастинг на роль нового партнера Сони? Когда вы узнали, что его сыграет Федоров, какой была ваша реакция?

— Я узнала случайно! Спрашивала, кто же, кто же будет играть эту роль. Мне отвечали, что нельзя разглашать, это секрет. Потом наш сценарист и креативный продюсер Илья Швецов предложил мне угадать. И я угадала! Практически сразу. Если угадала, значит, и я попала, и они попали. Такие артисты – это большой подарок.

Когда на площадке появляется не просто крутой артист, а еще и хороший человек, и все это вместе большая удача и счастье. Федора Сергеевича я всегда очень жду на площадке, он наш главный вдохновитель и энергия. Без него, день — не день. Так что с партнерами мне определенно повезло.

С Петей всегда легкость, смех, уверенность. Мне казалось, как будто мы всю жизнь снимаемся вместе, порядка 100 фильмов совместных уже. Никаких притирок, наблюдения со стороны, все сразу было комфортно и счастливо.

Мы расслабились, и на доверии и уверенности, получали от процесса удовольствие.

— Можно сказать, что ваша героиня добилась своего и теперь у нее есть возможность самой принимать решения и влиять на жизнь родного университета. Это для вас стало неожиданностью, или первый сезон вел к такому развитию событий?

— Мне кажется, это ее логичный профессиональный рост. Во втором сезоне она меняется в женском плане, как я уже сказала, и вот как раз в профессиональном. Она растет, и на ее плечи возлагается еще больше ответственности. А значит, она еще больше должна приложить усилий, чтобы не подвести, не ударить в грязь лицом – она же максималист, она живет этой профессией. Тот факт, что у нее появилась роль женщины, и ей нравится эта роль, ее, возможно, иногда расслабляет, но ей нужно всегда держать себя в тонусе, не забывать, для чего она здесь, что она делает, к чему она стремится.

— Многие ваши партнеры по съемочной площадке говорят о том, что тональность второго сезона меняется, уходя в сторону драмеди. Как вы это оцениваете?

— Я абсолютно согласна, что поменялся жанр. Да, это все еще комедия, но создатели убрали гротеск, яркую карикатуру, мы, наверное, существуем больше в драмеди, романтической комедии, что-то ближе к советскому кино. Нас всех приспустили немножко с небес. Очень интересно, что получилось.

— Для вас с точки зрения актерской работы это что-то поменяло? В первом сезоне вы говорили, что заход в комедийный жанр был для вас новым опытом.

— Да, тогда все было по-новому, я не очень понимала, как существовать, но все сложилось: мы все друг друга чувствовали и друг другу помогали. Есть задача от продюсеров, режиссеров, сценаристов, а дальше мы сами действуем. А что касается второго сезона, то нам просто сказали, как примерно мы должны существовать на этот раз.

Мы поймали эту ноту, а дальше нам сказали: «Вы сами все знаете». Нам дали свободу. И все, дальше мы жили и творили, как чувствуем. Естественно после первого сезона это уже проще делать, чувствуешь себя на своем месте.

— Как бы вы сами определили свою актерскую органику – она комедийная, драматическая? В каком жанре вам комфортнее и почему? Какая роль могла бы для вас стать ролью на сопротивление?

— Я надеюсь, что я универсальная актриса. Мне комфортно в любом жанре. Но, наверное, я все-таки люблю, когда сложно. Нет, когда сложно и невозможно. Роль на сопротивление, существование на сопротивление, задача на сопротивление.

Для меня сложная и интересная актерская задача – это та, что требует мощной и основательной подготовки: если требует, изучить какие-то исторические факты, побыть в образе нового человека, пожить так какое-то время, научиться новым качествам и способностям, физическая подготовка, трюки.

Мне тут как раз на днях предстоит съемка, где что-то подобное искусственному интеллекту – нужно переходить из личности в личность. Я пока не знаю, как это буду делать, но мне дико интересно. В таких ситуация я сразу говорю да, а дальше начинается самое интересное.

Смотрите «Год культуры» с 21 марта на телеканале ТНТ в 20:00

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