Марина Федункив: «Рядом с мужем я могу быть слабой и ранимой»

Марина Федункив готовится к первому в ее карьере большому сольному концерту в Москве. Эта артистка умеет поднимать настроение зрителям. Среди зрителей непременно будет муж звезды. Марина Федункив вот уже полгода счастлива в браке с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Мы поговорили с артисткой о ее семейной и творческой жизни.

— Для входа на концерты больше не нужны QR-коды. Ситуация с коронавирусом нормализуется. Как вы пережили пандемию — болели, прививались?

— Я переболела в легкой форме — у меня пропадало обоняние, была слабость. Но сразу после болезни у меня вылетели два мениска… Убедилась, что ковид бьет по слабым местам в организме. Проблемы с менисками стали для меня серьезным испытанием во время спектаклей. Например, нужно было в спектакле залезть под рояль, а у меня ноги не сгибаются… Поэтому сделала прививку, болеть повторно этой гадостью не хочу.

«Моя задача — поднимать настроение людям»

— У вас большой концерт в Москве 1 апреля. Вы давно поете, но достаточно ли песен для сольной программы?

— О да! В День смеха попытаемся максимально развеселить зрителя. Это будет музыкально-комедийная программа, которую мы назвали «Не Моника Беллуччи», как одну из моих песен. У меня уже вышло много сольных треков, которых вполне хватило бы на полноценную вокальную программу. Но я в первую очередь комедийная актриса, поэтому в программе будут комедийные номера, скетчи — такой музыкальный стендап, микс песенных и юмористических постановок.

Многие узнали меня благодаря «Реальным пацанам» и Comedy Woman — номера в духе этих шоу точно будут. Что касается моего амплуа певицы, то вокальная карьера — это дополнительное направление деятельности Марины Федункив, задача которой максимально развлекать и веселить людей, поднимать настроение. В нынешнее время это особенно нужно. Буду петь, пока это будет интересно моим зрителям.

— Много репетируете? На сольнике будете петь вживую? Были комплексы на эту тему?

— Готовимся серьезно. Я и моя команда каждый день встречаемся на репетициях. Доводим до совершенства каждый эпизод нашего музыкального спектакля. Пошиты пять комплектов костюмов для каждого из персонажей шоу.

Со мной выступают профессиональные артисты — у каждого свой образ и амплуа в программе. Я всегда пою вживую, если, конечно, это технически возможно, — ситуации бывают разные. Та энергия, которую артист вкладывает в песню на концертах, не сравнится ни с чем, как можно лишать себя и зрителей этого. А комплексов у меня никогда не было. Я даже рада, если кто-то смотрит на меня и размышляет: «Она смогла, и я смогу!»

«Стефано окружил меня заботой»

— Можно неплохо выучить язык, но все равно испытывать затруднения с пониманием юмора, где все строится на очень тонких нюансах. Супруг всегда понимает ваши песни и шутки?

— Иногда мне кажется, что мой муж куда больше русский, чем я сама. Стефано обожает Россию, за годы жизни в стране он стал здесь своим — таким «русским итальянцем». Многие вещи, связанные с нашим менталитетом, он очень тонко чувствует. Если Стефано что-то не понимает, то всегда спрашивает; пытается понять, а потом старательно закрепляет это и дома, и на работе. Ну и вдобавок ко всему у него от природы отличное чувство юмора, и на русском языке он уже умеет шутить отменно.

— А что касается «приготовь — накорми», как в вашей песне? Как этот вопрос решается в вашей семье, где все работают?

— Все зависит от нашего графика. Если я не на гастролях, то приготовить завтрак для мужа — это святое. Когда у нас есть выбор — пойти в ресторан или поужинать дома, то мы, конечно, выберем второе. Время вдвоем бесценно. Стефано обожает готовить, он регулярно балует меня блюдами итальянской кухни. И если бы вы побывали у нас на ужине, то сразу бы поняли, почему мы редко ходим в рестораны.

— Живете сейчас в квартире Стефано в Москве или в вашем загородном доме?

— Мы живем и в Москве, и за городом — для нас это идеальное решение, так как у обоих графики напряженные. Часто устаем от городской суеты, нужно восстановить силы и отвлечься. В эти периоды спасает домик под Троицком: да, он не близко от Москвы и не похож на дворец, зато именно такой, о котором я всегда мечтала. А потому это лучшее место в мире.

— Прошло полгода после того, как вы со Стефано отгуляли свадьбу. Часто пересматриваете свадебный фильм?

— Редко, так как я очень эмоциональная и не могу сдержать слез. А вспоминаем наш праздник постоянно. В том числе когда встречаем наших друзей, которые были среди гостей. Я каждый раз думаю, чего лишилась бы, если бы отказалась от идеи Стефано отметить свадьбу. Ведь изначально я не хотела делать публичное торжество. Мне кажется, что весь праздник я плакала от счастья. Это были такие моменты, ради которых стоит жить.

— «Марина есть солнце на сердце…» — так Стефано о вас сказал недавно в интервью Юлии Меньшовой. Еще он заметил, что вы, как и большинство русских женщин, сильная. Научились быть менее сильной и самостоятельной после замужества?

— Многое зависит от мужчины, который рядом. Если он заботится о своей женщине, берет на себя решение важных вопросов, приходит на помощь и не дает усомниться, что с ним ты как за каменной стеной, то женщина позволяет себе быть слабой. Я многие годы была этого лишена. Тащила все на себе и думала, что это норма. «Главное — мужчина рядом, а все остальное я решить смогу сама» — вот это в корне неверный подход.

Да, я понимаю, что иногда и мужчина, и женщина должны быть сильными, чтобы справиться со всеми жизненными вызовами. Но мне повезло: рядом со Стефано я могу быть слабой, ранимой, менее самостоятельной. Скажу больше: Стефано — единственный мужчина, рядом с которым я почувствовала себя женщиной, он создал все условия для этого. Как это проявляется? Он финансово содержит нашу семью и решает большинство вопросов, которые касаются быта. Стефано ничего мне не запрещает — у итальянцев это не принято, женщина для них — муза.

— Ваша история любви вселяет оптимизм в женщин, которые ждут своего мужчину мечты. Согласны, что «любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь»?

— Я была счастлива, что есть любимая работа, встречи со зрителями и не ставила себе цель встретить мужчину или выйти замуж, у меня не было каких-то стандартов счастья. Уверена, что если бы я старательно искала мужчину, то вряд ли случилось бы что-то хорошее. Со Стефано я познакомилась случайно. Он говорит, что его поразили моя открытость, позитив и легкость, а я была покорена той заботой, которой он меня окружил. Мой совет всем женщинам: просто будьте счастливы, и любовь вас найдет.

— Перед свадьбой и после обсуждали преображение Марины Федункив. Раскройте секрет — как вы молодели, худели?

— Во всем виновата любовь! Еще я много смеюсь, активно работаю лицом на сцене, а это лучшая подтяжка. Если серьезно, то нет никаких секретов: я не сижу на диетах, не делала пластику, хотя не исключаю, что через несколько лет обращусь к специалистам. Регулярно посещаю косметолога, делаю в том числе серьезные процедуры.

Этого не скрываю, потому что странно было бы говорить, что в 50 лет — это все естественная красота. Естественно, что свою красоту надо поддерживать в форме. Плюс у меня насыщенный график, поэтому худеть специально не приходится. У артиста часто бывает так, что завтрак — единственное, что мы успеваем съесть за сутки.

— У вас антрепризные спектакли, съемки, концерты. После замужества рабочий темп снизили, чтобы почаще бывать дома?

— Я стараюсь каждый свободный час проводить дома, но это не всегда получается. Сцена — моя сбывшаяся мечта, моя миссия, я не готова от нее отказаться, я ведь стала популярной в районе 40 лет. К тому же сейчас у меня замечательный коллектив, который нужно содержать. Стефано с пониманием относится к моему графику, он сам много работает.

— В этом году выйдет 9-й сезон «Реальных пацанов». Ваша Марина остается? Не было мысли покинуть этот проект: у вас ведь теперь и без того насыщенная жизнь?

— Да, мама Коляна будет! В 9-м сезоне Коля Наумов обнулится и вернется в родительский дом, к моей героине. «Реальные пацаны» — моя творческая alma mater. Помню, как отстояла свою героиню, ее же не должно было быть в сериале. А теперь зрители не представляют «Реальных пацанов» без Марины, она душа этого проекта. Я счастлива, что буду вновь работать с ребятами, я очень по всем соскучилась.

— В самых смелых мечтах через десять лет какой вы видите свою карьеру и личную жизнь?

— Десять лет назад я не загадывала, что выйду замуж, что буду готовиться к собственному шоу в Москве. Я просто хотела быть счастливой. Поэтому загадаю, что и через десять лет я буду на сцене, что муж, как и сейчас, будет меня поддерживать. А рядом с нами будут самые близкие люди.

Личное дело

Марина ФЕДУНКИВ родилась 27 августа 1971 года. Окончила Пермский государственный институт культуры и искусства, после чего начала карьеру в команде КВН «Добрянка», писала сценарии юмористических проектов. В 2008 году переехала в Москву, популярность к актрисе пришла в 2010-м после съемок в сериале «Реальные пацаны». В 2011 — 2019-м — участница проекта Comedy Woman. Телеведущая, актриса, певица.

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