Мария Ахметзянова: «Опасно ехать с козой в одном авто, если у тебя связаны руки и рот!»

Звезда сериала «Год культуры» - о подсказках Федора Бондарчука, ужасных нравах в российском кино и счастливом будущем для сына.

Широкий зритель в полный рост разглядел Марию Ахметзянову, актрису сериалов «Молодежка», «Зорге», «Триггер», в проекте «Год культуры». В социальной комедии про адаптацию русского чиновника в глубинке она сыграла главную роль Софьи Белозеровой — слегка блоковской дамы, доцента кафедры русской литературы в Верхнеямске.

Только-только на платформе Premier выложили второй сезон сериала, а скоро его покажут и на ТНТ, — и «Телепрограмма» решила обсудить с актрисой, как создавался этот образ, смешит ли партнеров по площадке Федор Бондарчук, и зачем нужен выход из зоны комфорта.

— Съемки второго сезона прошли достаточно давно, что осталось в памяти, сможете вспомнить? Рады были вернуться?

— Да, между съемками прошло около трех лет, эта история для всех нас очень родная, все это время она была с нами. Как сохранение любви в себе. Я возвращалась с распахнутыми крыльями, азартом, с новыми силами и любовью.

— Было такое, что реальные работники культуры обращались, писали после первого сезона? Мол, так вдохновенно, честно и похоже! Все так и устроено!

— Да, писали. Им очень приятно, что в России снимают такое доброе ироничное кино. Писали о том, что очень важно затрагивать такие темы. Ну и, конечно, все герои, и, в частности, Соня, невероятно смешные и очень родные и близки им. Вообще очень большой разброс аудитории. От мала до велика. Очень много откликов, которые вдохновляют!

— Как вообще создавалась Белозерова? Есть в ней частички характера людей, с которыми реально пересекались? Или референсы из любимых фильмов и литературных произведений?

— Она собирательный персонаж, в ней есть все то, что я собирала в копилочку при помощи наблюдений все эти годы: движения, реакции, эмоции. Она неповторима и уникальна, как и любой человек.

«Любовь дает уверенность»

— Второго сезона ждали давно. Софья трансформируется? Судя по первым сериям, стала явно смелее и увереннее в себе.

— Софья очень меняется. Во-первых, у нее появился мужчина, она наконец почувствовала себя женщиной, а внимание для женщины — самое необходимое. Именно это влияет и на работу, все взаимосвязано. Во-вторых, она в большей степени находится в уравновешенном, гармоничном состоянии и любовь дает уверенность и силы делать работу еще лучше. У нее появилась очень важная для поддержка в виде Орловского (герой Петра Федорова — помощник преподавательницы и йог. — Авт.). Чувства и эмоции окрыляют.

— Как новый герой Петра Федорова раскрывает героиню?

— Это именно то, чего она так долго ждала. Ведь жизнь рано или поздно награждает нас, а иногда забирает, даже если это кажется несправедливым, тем самым пытаясь сделать лучше именно нам. Орловский тот еще умный красавчик. Рядом с ним Соня наконец поняла, что счастье зависит от гармонии и в личной жизни, и на работе. Больше времени стала уделять себе, расцвела и засияла. Орловский знает, какие слова и жесты подобрать в нужный для нее момент. Он одновременно ее расслабляет и не дает сдаваться. Сладкая парочка.

— В чем главный конфликт Белозеровой с окружающей реальностью?

— Она живет и сердцем, и головой, и душой — и никогда не пойдет против важных ценностей. А еще у нее есть сила духа. И даже при такой внутренней силе остается очень женственной. Это очень важно. Главный конфликт в том, что она — правильная в этом неправильном мире. Сложно бороться.

— Какие сцены больше всего впечатлили или запомнились?

— Была сцена, где мне пришлось ехать с козой в темном авто. Слишком мало места для двух коз в одном автомобиле (хохочет). При этом я была со связанными руками и ртом. Опасненько, учитывая огромные рога. Коза была большая и добрая. Правда, в какой-то момент просто начала пожевывать то мои волосы, то ушко, то платье.

— Прямо как у Кустурицы. А как снимали эпизод с постановкой спектакля в Верхнеямском ДК, где Федор Бондарчук во фраке?

— Сцена в исторических костюмах очень смешная, это как бы попытка спасения для героев — через спектакль «Ревизор». Не буду раскрывать карты заранее, тут надо смотреть. Могу сказать, что Федор Сергеевич любит похулиганить и в кадре, и за кадром. Не колоться было сложно, особенно в первом сезоне, когда были километры текста на богатом русском языке и их было очень сложно воспроизводить быстро. Тогда и летели «приветы» нашим сценаристам. А Федор Сергеевич вообще наш главный вдохновитель.

«Надо отпускать то, что не зависит от тебя»

— В одной из сцен Софья призывает выходить из зоны комфорта. Сами это практикуете?

— Конечно. Если постоянно сидеть в зоне комфорта, не будет никакого развития. Это сразу крах. Поэтому очень важно подобрать нужные рычажки именно для себя.

— А йогой, как Орловский, не занимаетесь? Растяжка, судя по Инстаграму, у вас отменная.

— Йогой — нет, но хожу на тренировки barre (сочетание элементов балета, пилатес, силовых упражнений и йоги. — Авт.) и TRX (упражнения на вертикально подвешенных петлях. — Авт.), а шпагат остался еще со времен занятий балетом, все-таки 12 лет посвятила этому.

— В Инстаграме вы признавались, что иногда прямо перед началом съемок актера или актрису могут снять с роли, даже если он уже давно был утвержден. Подобные моменты тяжело переносить?

— Бьет больно, особенно если это роль твоей мечты, и утверждали на нее в течение полутора-двух лет, пока шла подготовка. Ничего не поделать, в жизни и процессе работы бывает много сложных и несправедливых моментов, это серьезная проверка. Сдашься и проиграешь или станешь сильнее и выиграешь. Важно научиться отпускать то, что не зависит от тебя.

— Когда-нибудь приходили мысли о том, чем могли бы заниматься вне профессии?

— Если верить астрологии, мое призвание по жизни — адвокат. И правда, с детства старалась защищать тех, кто слабее, заступаться за тех, за кем правда, но не хватает силы духа.

А вообще по жизни мне нравится не только развиваться и пробовать новое, нравится помогать тем, кому помощь жизненно необходима.

— Как успехи у сына? Чем увлекается?

— Занимается баскетболом в школе олимпийского резерва. Помимо этого, отлично учится, обожает математику. Пока стараемся совмещать необходимые знания со спортом.

— Что, на ваш материнский взгляд, самое важное при поиске коммуникации с ребенком? Как найти тот самый контакт?

— Важно быть ему другом, а не учителем. Дать понять, что он личность, и его мнение важно. Уметь слушать, помогать и дать свободу и защиту под большим материнским крылом (улыбается).

— Какого будущего вы хотели бы Дане?

— Того, которое принесет ему счастье. Главное — вырасти человеком с большой буквы и настоящим мужчиной. И все остальное получится.

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