«Никто не отменял телефонных разговоров»: Митя Фомин о блокировке соцсетей, «разводе» на деньги и работе в баре

Артист рассказал Teleprogramma.pro, как для него прошло перевоплощение для шоу «Звезда под прикрытием».

Шоу «Звезда под прикрытием» — это принципиально новый формат на нашем ТВ. В нем популярные артисты гримируются до неузнаваемости и на один день отправляются работать в самое непривычное для них место, где все локации и персонал реальны.

Сценаристы канала придумывают каждому артисту новое имя и легенду, которой нужно неукоснительно придерживаться.

Задача — продержаться на новой работе, выполнять жесткие требования начальства и остаться в «Звездах под прикрытием».

На долю Мити Фомина, фронтмена легендарной группы Hi-Fi, а теперь сольного исполнителя, выпала доля помощника бармена. По легенде, он Ильяс. Парень держал свой смузи-бар в самом центре Казани, но после того, как бизнес прогорел, а семейная жизнь развалилась, он вынужден начинать движение по карьерной лестнице с самого начала.

— Недавно вам выпал шанс попробовать себя в новой профессии в шоу «Звезды под прикрытием». Поделитесь впечатлениям, как вам далась трансформация?

— Трансформация была органичной. Я вообще люблю пробовать новые профессии, и деятельность артиста, к счастью, дает такие возможности. Артистам порой выпадают шансы больше узнать о своих способностях, получить навыки в совершенно других, не пограничных профессиях, в том числе на таких телевизионных проектах, как «Звезда под прикрытием». Это интересно!

Я человек внимательный, скрупулезный и всегда аккуратно выполняю просьбы или задания. Но дело в том, что от режиссера шоу мне была поставлена обратная задача — быть растяпой, нерасторопным, помешать, испортить, получить реакцию коллег. И я выполнял эту задачу. Если бы я действительно учился новой профессии, то вряд ли совершал бы такие ляпы, как в выпуске.

Там я все-таки играл.

— Ваша профессия легче или сложнее? Что было самым сложным для вас в работе бармена?

— Я был помощником бармена в смузи-баре. Это сложно — выдерживать рецептуру, выполнять бесконечные гигиенические требования, менять перчатки и тару под каждого клиента, укладываться в тайминг, который тебе автоматически выставляют на каждый заказ приложения по доставке еды.

Общепит — это сложно и вообще не про меня.

А насчет сравнения профессий, это все равно что сравнить яичницу и кресло. Не может быть такого сравнения, потому что это совершенно разные области применения знаний, эмоциональной и физической вовлеченности. На самом деле, все работы хороши. Главное, выбрать свою.

— А как отношение клиентов? Были неприятные моменты?

— Неприятные моменты связаны с тем, что ты не знаешь технологию и не сразу схватываешь логистику. Я, естественно, что-то забывал: где включается миксер, где лежит клубника. Человек не может освоиться мгновенно. Плюс я подыгрывал, потому что понимал, что зрителям «Муз-ТВ» будет смешно видеть, как только что прибывший и «ничего не соображающий» артист справляется, а скорее, не справляется с заданием.

Но, конечно, в реальной жизни так просто на работу не берут. Есть испытательные сроки, есть время практики, когда человек учится. В новом роде деятельности важно сначала натренироваться.

— Недавно вы делились, что поклонницы порой переходят границы в попытках добиться вашего внимания. А, помимо историй с откровенным фото в соцсетях, были еще какие-то прецеденты?

— Других ярких прецедентов не было, но такие истории повторяются время от времени. Все зависит от степени откровенности фотографий моих постов. Реакция мгновенная. С кем-то из подписчиков, которых я даже не видел, завязываются инстаэпистолярные переписки.

Если человек следит за мной, понимает, что я не всегда могу отвечать, при этом терпеливо откликается на какие-то мои сюжеты, — такие люди вызывают у меня симпатию. Но я отрицаю любое требование ответов. Могу иногда лайкнуть и, если людей это устраивает, могу порой и пообщаться.

Кстати, часто бывают провокации. Приходят разные сообщения или фото, меня пытаются развести на какой-то неоднозначный ответ или реакцию. Но я не ведусь.

— Что еще пишут в личных сообщениях в соцсетях? Вам тоже рассказывают байку «у меня от тебя ребенок»?

— Бывает и такое. Но чаще всего предлагают вступить в гив, где «осталось последнее место, очень выгодно», ведь «случайно слетел участник». Еще давят на больное и призывают к благотворительности, но здесь разговор короткий. Я не могу проверить каждого и отправляю людей в фонды, с которыми мы работаем и где им могут адресно помочь. И еще в директе просят денег за здорово живешь, причем абсолютно разные суммы.

Пишут: «У меня то-то, деньги нужны. Отдам сразу, как только». Хочется просто посмотреть на людей, которые рассчитывают, что им кто-то что-то пришлет.

— Многие знаменитости в последнее время покинули Россию, кто-то в отпуск, кто-то по делам, но все обещают вернуться. А у вас не было планов куда-то уехать из страны?

— Я не знаю по поводу остальных, отвечу за себя. Я в Москве. Занимаюсь своими повседневными артистическими делами, планирую выпускать новые песни. В эти выходные был на гастролях в Тольятти на конкурсе красоты «Мисс Русское Радио». Готовлюсь к сольному концерту в Москве 8 апреля. В клубе «16 тонн» выступим с барабанным шоу, всех приглашаю отвлечься от дел насущных, послушать любимые песни и вместе встретить весну.

— Россия в этом году не будет принимать участие в «Евровидении». Как думаете, наши исполнители смогут вернуться в международный музыкальный конкурс или путь закрыт навсегда?

— Мне кажется, помимо «Евровидения», сейчас есть гораздо более важные вопросы, на которые мы должны сообща находить ответы. Если каждый из нас будет заниматься тем, за что он ответственный, я верю, что ответы появятся гораздо быстрее.

— Сейчас блокируют соцсети. Для вас это большая потеря?

— Пока на мне это практически не сказалось. Социальные сети, которые остаются для меня основными, все еще работают. Мессенджеры тоже. К тому же у меня есть аккаунты на российских платформах — «Яндекс.Дзен», «ВКонтакте», «Одноклассники».

Если что-то заблокируют, значит, переквалифицироваться на другие способы коммуникации. В конце концов, никто не отменял телефонных разговоров. Жалко будет вдруг потерять YouTube, потому что на канале собраны все основные вехи моей артистической истории. Но, значит, будут появляться альтернативы.

Смотри шоу «Звезда под прикрытием» с Митей Фоминым завтра в 17:00 и в среду в 20:00 на «Муз-ТВ»!

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.