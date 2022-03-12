Ян Цапник: «Гамлета любой сыграет, а вот бугорок на полянке…»

Суровый бандит, самоуверенный бизнесмен, наивный до придурковатости министр, папаша-самодур… Ян Цапник легко соглашается на эксперименты, и вот новый вызов. Брутальный донельзя актер, отслуживший в свое время в десанте, в новом проекте сыграет модельера, легенду подиумов, взбалмошного и самовлюбленного.

В сериале «Модный синдикат» (СТС) герой Яна Цапника становится орудием в руках очень богатой и очень безвкусной дамы (в этой роли снялась Мария Горбань), для того чтобы узаконить не слишком честные деньги.

«Ему плевать на всех»

— Ян, создается впечатление, что на комедийные роли вы охотно соглашаетесь, это так?

— Нет, конечно… Понимаете, в любом случае, принимая какое-то приглашение, ты в первые дни… Как бы это сказать… Плаваешь, как ромашка в проруби, ты не понимаешь, что ты играешь, кого. И ты не очень уверен в себе.

Но у меня есть девиз по жизни: актер должен играть все. Какая разница — плакать или смеяться? Вот один Гамлета мечтает сыграть, а ему говорят: а ты сыграй лучше веселый бугорок на солнечной полянке! Гамлета любой придурок сыграет, а тут уже нужен настоящий талант.

— Нет ощущения, что вы на любую роль соглашаетесь…

— Да, нельзя сказать, что я всеяден. Больше того, когда я впервые прочитал сценарий «Модного синдиката», то не все там понял. Собрались все вместе с продюсерами, и я начал так: ребят, я вас всех люблю, со всеми у меня приятельские отношения, но давайте расстанемся друзьями. На берегу, а не на середине реки. Какие-то вещи написаны лихо, а какие-то… Я просто не понимал, как это сделать. Это потом я понял, что надо играть долбанутого маньяка. И ему плевать на всех, он долбанутый. И в таком прочтении многое становится понятнее, проще. Мы долго разговаривали, и в итоге я согласился играть. Надеюсь, что никто об этом не пожалеет.

— Мир моды буквально соткан из стереотипов. Вы с кого-то срисовывали своего модельера?

— Тут не срисуешь. Ты же не Лагерфельд. Ты не Юдашкин, не Зайцев. Они же другие, они все разные. Ну, почитал я их биографии. И пришлось по прочитанному понять, почему мой герой такой чокнутый. Вот он орет на всех, всех пинает. Он циник чудовищный. Кричит: я не дам урезать смету, если у Пегаса отрезать крылья, он станет обычной лошадью! Но именно то, что он чокнутый, как раз его и оправдывает.

С другой стороны, у меня есть такая же черта: если ты относишься к работе своей с фанатизмом, то какого черта какой-то другой человек в твоей же профессии относится по-другому? Почему он опоздать может на полчаса? Сделать свою работу спустя рукава или вовсе не сделать. Меня все это бесило!

Так что в чем-то я своего героя прекрасно понимал.

«Этот штрих ничего не добавит»

— Один из главных стереотипов о мире моды: все дизайнеры нетрадиционной ориентации. Вы этот момент как-то обыгрывали?

— Да, мы думали на эту тему… Знаете, мы с Олегом Басилашвили репетировали спектакль «Костюмер» по пьесе Рональда Харвуда. Я играл костюмера, а он сэра Джона, и там в пьесе было прописано, что эти герои живут вместе. Но в данном спектакле все это не укладывалось в рамки, ведь я сильно моложе, а Басилашвили намного старше.

Нет проблем сыграть гомосексуалистов, пожалуйста, они так и выписаны, но они были одного возраста. А мы — разные. И мы ушли от темы гомосексуализма. Герой Басилашвили пожилой, ему уже не хочется ничего, а мой герой его зажигает, делится с ним своей энергией. И когда мы думали о моем герое-модельере, мы поняли, что этот штрих ничего не добавит, не изменит. Его чокнутость все покрывает, все объясняет.

— Сейчас сложно делать кино для всех, у молодежи и у взрослых все меньше общих тем. Ваш сериал для кого?

— Как ни странно, сложный вопрос. Опять вспомню пример из театра. Когда я служил в Большом драматическом театре, сложнейшая пьеса была у нас по Думбадзе, называлась «Солнечная ночь». Длиннющий спектакль! У меня там главная роль, и я выходил только в антракте перегримироваться.

Это было где-то в 1998-м, и, казалось бы, зачем это молодому поколению? Про Сталина, про репрессии, про Берию они и не слышали. И мы были в шоке, когда они приходили и их это цепляло. Не отрываясь смотрели. И я искренне надеюсь, что наш сериал — для любой аудитории.

«Страх есть всегда»

— Вы снялись в сериале «Последний министр» — очень у вас странный, но симпатичный герой получился.

— Сценарий не очень ровный, там разные есть серии. Довольно сложно играть такого святого чудака. Он самый чистый персонаж, искренне верит во все. Такое безумие на грани с идиотизмом.

— Сериал можно назвать сатирическим. Сейчас на сатиру все болезненно реагируют. Не было страшно играть министра?

— Ну страх-то всегда есть. Страх, что не возьмут, не утвердят, когда тебе что-то до боли хочется сыграть. Когда я в армии с парашютом прыгал, каждый раз было страшно. Вот где-то здесь что-то екает и замирает. Душа в пятки уходит. Всегда страшно. Первый съемочный день — это ужас как страшно. Я тебе даже больше скажу, перед спектаклем многие маститые артисты бегут в туалет.

— Абсолютная уверенность в себе — плохой знак для творческого человека?

— Конечно. Как только ты начнешь сам себе нравиться — все, конец. Ты превратишься в одного из многих бывших хороших артистов, которые сейчас искренне ни черта не понимают в том, что они делают. Раньше были хорошие артисты, вокруг все говорят: молодец, молодец. Ну да! И он сам уже верит.

— Вы на площадке покладистый артист? Или можете бучу поднять?

— Когда как. Иногда мне кажется, что продюсеры меня убьют, потому что на площадку привожу тортики, шоколадки для костюмеров и гримеров. А это же время, съемочные дни, деньги… А вот недавно сорвалось несколько дублей из-за посторонних звуков. Как я орал! Минут пять, не меньше! Но, знаете, после этого была идеальная тишина. Думал, что на меня обиделись, но нет вроде. Но вообще, чтобы меня достать, надо прямо очень постараться. Я не конфликтный человек.

— Считается, что у нас в стране большая беда со сценариями. Согласны с этим?

— Да, это чудовищная проблема. Возьмите плохих артистов, возьмите хороших артистов. И если у тебя нет сценария, это ничего не изменит. Поэтому я стараюсь отказываться от всякой хрени. Кто сейчас пишет? Поколение ЕГЭ? Иногда хочется спросить: кто тебе сказал, что ты можешь писать? Вот это — это не «Отступники» Скорсезе? Ну да, говорит, адаптировал немного… А где твои идеи-то? То ли школа уходит, то ли что-то еще происходит…

— Но сейчас с появлением онлайн-кинотеатров снимается все больше сериалов. Золотой век для актера, ведь работа всегда есть…

— Конечно, для актеров это хорошо. Там иногда молодняк попадает очень толковый, и очень интересные какие-то вещи представляют, сценарии. К сожалению, уровень проектов очень неровный, то что-то приличное, то полная ерунда…

— Сейчас много говорят про культуру отмены, когда за некий проступок в глазах общества и актерские карьеры обрываются, и даже фильмы переснимают. Как вы к такой чистке относитесь?

— Мне кажется, что все это затеяли какие-то гады, которым просто нечем заняться.

Сколько хороших картин сделал тот же Харви Вайнштейн. И теперь его отовсюду вычеркнули за какие-то древние приставания. Это какая-то дичь, честно.

— У нас нечто подобное возможно в будущем?

— Вряд ли, не думаю. У нас менталитет немножко другой.

— С другой стороны, и дети сейчас растут с каким-то своим менталитетом.

— Да, и это ужасно все. Господи, ходят такие маленькие животинушки с телефончиком. Ни черта их не интересует. «Кем хочешь быть?» — «Блогером». Или тиктокером. Иногда мне кажется, что человечество выродится до мышей, а потом начнет заново развиваться. Раньше с легким пренебрежением говорили — «пэтэушник». Да все пэтэушники гении по сравнению с теми, кто сейчас вырос…

«Модный синдикат»

С 14 марта, пн. — чт./19.00

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