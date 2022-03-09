Режиссер сериала «Любовная магия» Каролина Кубринская: «Меня поражают люди со сверхчувствительностью»

Каролина рассказала о команде проекта, об исполнительнице главной роли Евгении Игумновой и своей любви к Санкт-Петербургу.

9 марта в 18:30 на ТВ-3 возвращается «Любовная магия» – самый романтический сериал телеканала, рассказывающий о жизни современной городской ясновидящей. Журналисты Teleprogramma.pro поговорили с его создательницей, режиссером Каролиной Кубринской о том, как связаны между собой любовь, волшебство и повседневная рутина.

«Я встречалась с людьми с невероятным понятием мира»

— Каролина, главная героиня вашего сериала – «специалист по любовной магии». Как вы относитесь к представителям этой профессии? Случалось ли вам встречаться с ними?

— На свете существует огромное количество людей, обладающих сверхинтуицией, сверхчувствительностью, невероятным пониманием мира. Можно называть их как угодно. Встречалась ли я с такими людьми? Да, встречалась. И они меня периодически поражают. Я понимаю, что мир – гораздо больше и гораздо шире, чем наше понимание о нем. И даже современные открытия науки – это же фактически магия!

— Какие советы дает героиня Евгении Игумновой тем, кто к ней приходит? В чем ее мудрость?

— Самый главный совет нашей героини – слушать свое сердце. Совершать поступки, которые не причиняют вреда другим. Это очень важно в жизни – уметь слушать себя и не причинять вред другим.

— Удается ли вам использовать этот совет в жизни?

— Да, я стараюсь по возможности. Я живой человек и, наверное, не всегда это получается, но мне хотелось бы слушать и слышать себя. Это очень важно, особенно, — в современном мире.

«У нас собралась потрясающая команда»

— Почему на главную роль выбрали именно Евгению? Как и когда возник такой, достаточно экзотический образ главной героини?

— Когда мы искали главную героиню, то пробовали очень большое количество прекрасных актрис. Но когда мы увидели Женю, это было просто озарение! Вот – это она! Так бывает: видишь актрису и понимаешь, что это она, твоя главная героиня.

Женя – наша удивительная находка. Она потрясающая актриса, невероятно профессиональная, женственная, умная и какая-то совершенно необыкновенная для нашего киномира. Таких очень мало. С ней невероятно легко и интересно работать. Она не только профессионал, она еще и человек с большой буквы. И именно это ее качество, человечность, дает главной героине такую невероятную силу.

В целом у нас собралась потрясающая команда, и все, что мы делаем, создается в творческой атмосфере любви, взаимопонимания и поддержки. Может быть, поэтому у нас что-то получается – наше желание подарить радость и сказку воплощается в нашей работе.

Я очень люблю этот проект и делаю его с огромным удовольствием. Я вообще очень люблю жанр фэнтези, и, когда только прочитала сценарий пилотной серии «Любовной магии», то сразу поняла, что это – моя мечта, и она наконец-то сбылась: я могу снять что-то о переплетении фантазии и реальности! И я надеюсь, что наш зритель тоже будет получать удовольствие, когда будет смотреть сериал на ТВ-3.

— Бывают ли у вас вечера у телевизора? И что вы выбираете для себя в таком случае?

— Вечера у телевизора – слишком большая роскошь для меня. Но при этом я все равно смотрю очень много всего – все выходящие на экраны новинки. Я люблю и обожаю кино, без него моя жизнь, наверное, будет какой-то неполноценной. Поэтому я смотрю все, что могу посмотреть, а рекомендовать ничего не буду – сейчас, наверное, это не ко времени.

— Как часто вы бываете в Петербурге? И что вас связывает с городом сейчас?

— В Петербурге я бываю довольно часто. Это очень важный для меня город. Я там родилась, выросла, там мои корни, там живут члены моей семьи. Я обожаю Петербург. Это город между небом и землей, волшебный и невероятный, город-музей, один из самых прекрасных городов мира. Я очень люблю Питер и стараюсь бывать в нем как можно чаще.

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